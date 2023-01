UE adoptă un nou pachet de sancțiuni împotriva Iranului, vizându-i pe cei responsabili pentru ”utilizarea brutală a forței” contra ”protestatarilor pașnici”

Uniunea Europeană, prin miniștrii de externe ai țărilor membre, au adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Iranului, vizându-i pe cei responsabili pentru represalii contra manifestanților, a anunțat președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene.

”UE condamnă ferm utilizarea disproporționată și brutală a forței de către autoritățile iraniene împotriva protestatarilor pașnici”, a anunțat ministrul suedez de externe, Tobias Billstrom, într-un mesajul publicat pe Twitter.

At today’s #FAC the Ministers adopted a new package of sanctions against #Iran, targeting those driving the repression.

The EU strongly condemns the brutal and disproportionate use of force by the Iranian authorities against peaceful protesters. @TobiasBillstrom pic.twitter.com/cNeXZCTK79

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) January 23, 2023