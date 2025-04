UE aduce modificări specifice programelor sale de finanțare pentru a sprijini investițiile în domeniul apărării

Președinta Parlamentului European Roberta Metsola s-a declarat marți onorată că va primi Premiul Timișoara pentru Valori Europene în numele Parlamentului European, salutând susținerea timișorenilor pentru valorile care “ne definesc ca europeni”.

“Foarte onorată să accept Premiul Timișoara pentru Valori Europene în numele Parlamentului European. Sunt recunoscătoare primarului Dominic Fritz și oamenilor din Timișoara pentru promovarea și susținerea valorilor noastre comune care ne definesc ca europeni. Aștept cu nerăbdare să mă alătur vouă când voi vizita frumoasa Timișoara luna viitoare”, a scris Metsola, pe rețeaua socială X.

Very much honoured to accept the Timișoara Award for European Values on behalf of @Europarl_EN.

Grateful to Mayor @DominicFritzTM and the people of Timișoara for promoting and upholding our shared values that define us as Europeans.

— Roberta Metsola (@EP_President) April 22, 2025