UE ajunge la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040, înaintea conferinței COP30

Miniștrii mediului din Uniunea Europeană au ajuns la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040, după peste 18 ore de negocieri care s-au prelungit până după miezul nopții de marți, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Lunea viitoare începe, în Brazilia, summitul ONU pentru climă COP30, iar UE ar trebui să ajungă până atunci la un consens privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Obiectivul asumat – o reducere a acestor emisii cu 90% față de nivelul din 1990 în următorii 15 ani – a fost atenuat de unele măsuri.

Miniștrii urmează să se reunească din nou miercuri, pentru aprobarea oficială a acordului care trebuie susținut de cel puțin 15 din cele 27 de state membre ale Uniunii. Câteva țări, printre care Polonia, Cehia și Ungaria, au amenințat că se vor opune, însă numărul lor nu este suficient pentru un blocaj, afirmă diplomați contactați de Reuters.

„Credem că există baza pentru un acord politic”, a declarat un purtător de cuvânt al Danemarcei, deținătoarea președinției prin rotație a UE în semestrul curent.

Formula mai flexibilă la care s-a ajuns este de a se permite fiecărei țări să achiziționeze așa-numitele „credite de carbon” pentru reducerea emisiilor în valoare de până la 5% din reducerea totală de 90%, conform proiectului de acord consultat de Reuters. Practic, asta ar însemna o reducere efectivă de numai 85% pentru industria europeană și plăți către alte state pentru a-și diminua emisiile în contul UE.

Documentul consemnează că Uniunea va lua de asemenea în considerare pe viitor posibilitatea de a permite cumpărarea altor 5%, ceea ce ar duce la o coborâre similară a țintei pentru 2040.

Compromisul în vederea convingerii țărilor mai sceptice include amânarea cu un an a lansării noului sistem de tranzacționare a emisiilor UE – cunoscut drept „piața carbonului”, până în 2028. Cehii și polonezii se tem că acesta ar putea duce la scumpirea combustibililor.

Franța și Portugalia au cerut acceptarea a 5% credite de carbon, în timp ce Polonia și Italia au propus 10%, iar Spania și Olanda s-au opus relaxării măsurilor, arată diplomații informați despre tratative. Comisia Europeană, care a propus obiectivul de 90%, acceptase inițial acoperirea cu credite pentru maximum 3%, reamintește Reuters.

Diluarea ambițiilor UE reflectă, potrivit Reuters, reacția industriei și a unor guverne europene, care se tem că nu își vor putea permite reducerile, în contextul priorităților legate de apărare și mediul de afaceri.

„Nu vrem să distrugem economia. Nu vrem să distrugem clima. Vrem să le salvăm pe amândouă deodată”, a afirmat marți Krzystof Bolesta, adjunct al ministrului polonez al mediului. Țara sa, la fel ca Cehia, Italia și altele au fost de la început împotriva obiectivului de 90%, considerat prea restrictiv pentru industriile naționale confruntate cu costuri ridicate ale energiei, cu importuri ieftine din China și cu taxe vamale în Statele Unite.

Pentru Olanda, Spania și Suedia primează interesul de a atenua fenomenele meteorologice extreme și necesitatea de a reduce avansul Chinei în tehnologiile de producție ecologică.

UE va fi reprezentată la COP30 de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar în lipsa unui acord aceasta nu va avea ce să ofere la întâlnirea cu ceilalți lideri mondiali.

„Sunt multe în joc. Ne riscăm poziția de lider internațional, fundamentală în acest context extraordinar de complicat”, a declarat marți presei ministrul mediului din Spania, Sara Aagesen.