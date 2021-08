UE alocă 3 milioane de euro pentru a răspunde situației umanitare din Haiti în urma cutremurului devastator din 14 august

Comisia Europeană a acordat astăzi Spaniei o prefinanțare de 9 miliarde de euro, respectiv 289 milioane de euro Lituaniei, echivalentul a 13% din alocarea financiară a acestor țări în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență ( MRR). Plata prefinanțării va contribui la demararea punerii în aplicare a investițiilor și a măsurilor de reformă esențiale prezentate în planurile de redresare și de reziliență ale Spaniei și Lituaniei.

Comisia va autoriza plățile ulterioare în funcție de implementarea investițiilor și reformelor prevăzute în planul de redresare și de reziliență al Spaniei. Țara va primi în total 69,5 miliarde de euro, constând integral în granturi, pe durata de aplicare a planului său, în timp ce Lituania va primi un total de 2,22 miliarde de euro.

Today’s disbursement of #NextGenerationEU funds launches the implementation of Spain’s recovery and resilience plan.

The ambitious plan will provide a crucial push to make the #EUGreenDeal a reality, further digitalise the economy & make 🇪🇸 more resilient than ever. pic.twitter.com/PudeCm5kxS

