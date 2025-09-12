COMISIA EUROPEANA
UE alocă încă 40 de milioane de euro pentru a proteja civilii ucraineni de frigul iernii: Trebuie să rămânem uniți în solidaritate
Comisia Europeană alocă 40 de milioane de euro suplimentare sub formă de ajutor umanitar pentru a sprijini populația ucraineană să facă față celei de-a patra ierni de război de agresiune din partea Rusiei.
Potrivit unui comunicat al instituției europene, acest nou sprijin va consolida pregătirea țării pentru iarnă și va proteja civilii împotriva frigului extrem.
„Iarna aduce noi greutăți pentru milioane de ucraineni care suferă deja de pe urma consecințelor războiului purtat de Rusia. Trebuie să rămânem uniți în solidaritate, să ne consolidăm răspunsul umanitar colectiv și să protejăm persoanele cele mai vulnerabile în lunile reci care urmează. Prin această sumă suplimentară de 40 de milioane de euro, ne reafirmăm angajamentul față de poporul ucrainean, cu solidaritate, umanitate și determinare”, a transmis Hadja Lahbib, comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză.
Partenerii UE în domeniul ajutorului umanitar vor furniza materiale pentru adăposturi, vor repara locuințele și centrele pentru persoanele strămutate, vor îmbunătăți accesul la apă, canalizare și încălzire. Finanțarea va include asistență în numerar, combustibili solizi, aparate de încălzire și izolație, precum și puncte de încălzire de urgență.
Se va acorda o atenție specială grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii, persoanele cu handicap și familiile strămutate care trăiesc în tabere colective.
UE a furnizat peste 156 000 de tone de ajutoare umanitare prin intermediul mecanismului său de protecție civilă.
Ca răspuns la distrugerea pe scară largă a infrastructurii energetice a Ucrainei, acest sprijin include echipamente energetice, cum ar fi 9 342 de generatoare de energie electrică, 6 917 transformatoare și milioane de becuri LED cu consum redus de energie.
În paralel, UE și statele sale membre au mobilizat peste 4,2 miliarde EUR în ajutor umanitar pentru Ucraina și țările vecine.
UE a coordonat cu succes și evacuarea medicală a peste 4 500 de pacienți din Ucraina către spitale din 22 de țări europene pentru tratament.
Ucraina primește încă 1 miliard de euro din contribuția Uniunii Europene la împrumutul G7
Comisia Europeană a plătit Ucrainei cea de a opta tranșă din împrumutul său excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), în valoare de 1 miliard de euro, consolidând și mai mult rolul UE de cel mai mare donator al Ucrainei de la începutul războiului de agresiune al Rusiei, sprijinul total ridicându-se la peste 170 de miliarde de euro, informează comunicatul oficial.
În total, AMF se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa G7 privind împrumuturile pentru accelerarea extraordinară a veniturilor (ERA), care vizează în mod colectiv acordarea unui sprijin financiar în valoare de aproximativ 45 de miliarde EUR Ucrainei.
Prin această ultimă plată, sprijinul total acordat de Comisie Ucrainei în cadrul acestei AMF se ridică la 10 miliarde de euro de la începutul anului 2025.
După cum a anunțat președinta Ursula von der Leyen miercuri în discursul său privind starea Uniunii, Comisia Europeană va concentra la începutul perioadei 6 miliarde de euro din contribuția UE la inițiativa privind împrumuturile SEC.
Acest lucru va permite UE să sprijine creșterile esențiale ale cheltuielilor militare în această toamnă, ajutând Ucraina să își satisfacă nevoile militare urgente.
Împrumuturile ERA de la partenerii G7, precum și împrumutul AMF acordat de UE sunt rambursate utilizând veniturile din activele blocate ale statului rus deținute în UE.
La 25 august, Mecanismul de coordonare a împrumuturilor pentru Ucraina a plătit o sumă inițială de 1,5 miliarde de euro sub formă de venituri extraordinare, sprijinind Ucraina să achite împrumuturile SEC.
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri, în discursul său privind Starea Uniunii Europene, un apel ferm la accelerarea proceselor de decizie în UE prin depășirea regulii unanimității, argumentând că doar astfel Europa își poate asigura independența și relevanța globală.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut miercuri primul său discurs privind Starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019, dominat de laitmotivul sau ideea călăuzitoare că „acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei“.
„A sosit momentul să ne eliberăm de constrângerile unanimității. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea noastră este mai rapidă și că poate obține rezultate pentru europeni. Doar astfel putem câștiga această luptă împreună, să transformăm în realitate impulsul pentru independența Europei”, a spus von der Leyen în plenul Parlamentului European.
Ea a invocat istoria dramatică a continentului și sacrificiile generațiilor trecute pentru libertate și unitate.
„De la generația care a luptat mână în mână pe tot continentul nostru și până la presa clandestină care a menținut vie flacăra libertății în Europa Centrală și de Est în timpul Războiului Rece, sau Frații Pădurii, partizani din țările baltice care s-au opus în permanență opresiunii sovietice – această luptă este profund înrădăcinată în ceea ce suntem ca europeni”, a mai punctat șefa Comisiei Europene.
Ursula von der Leyen a reamintit că acum 80 de ani Europa era „un infern dezlănțuit”, iar acum 40 de ani „un continent împărțit în două printr-un zid”. Cu toate acestea, europenii „au hotărât să lupte pentru un viitor mai bun, pentru ca Europa să devină un întreg și ca acest întreg să fie puternic”.
„Pentru această năzuință voi depune zi de zi eforturi. Trăiască Europa!”, a conchis președinta Comisiei Europene, în aplauzele eurodeputaților.
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene, că democrația din Europa este supusă unor atacuri tot mai puternice prin manipularea informațiilor și dezinformare, și a anunțat noi măsuri pentru apărarea libertății presei și consolidarea rezilienței democratice.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut miercuri primul său discurs privind Starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019, dominat de laitmotivul sau ideea călăuzitoare că „acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei“.
„Democrația noastră este atacată. Intensificarea manipulării informațiilor și a dezinformării ne divizează societățile, erodând nu numai încrederea în adevăr, ci și în democrația însăși. Acesta este motivul pentru care avem nevoie urgent de scutul european pentru democrație”, a declarat von der Leyen în fața eurodeputaților reuniți în hemiciclul democrației europene de la Strasbourg.
Pentru a răspunde acestei amenințări, Comisia va înființa un Centru european pentru reziliența democratică, menit să reunească expertiza și resursele statelor membre și ale țărilor vecine.
Von der Leyen a atras atenția și asupra „deșerturilor de informare” create de declinul mass-mediei tradiționale, în special în zonele rurale, unde dezinformarea găsește teren fertil. „Atunci când mass-media independentă este desființată sau neutralizată, capacitatea noastră de a monitoriza corupția și de a menține democrația este grav slăbită. De aceea, primul pas din strategia oricărui autocrat este acela de a acapara mass-media independentă”, a spus ea.
Pentru a contracara această tendință, Comisia Europeană va lansa un nou program de reziliență în domeniul mass-mediei, destinat să sprijine jurnalismul independent și alfabetizarea mediatică. „În următorul buget, am propus să sporim semnificativ finanțarea pentru mass-media. Trebuie să permitem totodată investițiile cu capital privat. Vom sprijini mass-media independentă și locală”, a mai subliniat von der Leyen.
„O presă liberă reprezintă coloana vertebrală a oricărei democrații. Vom sprijini presa europeană să rămână liberă”, a conchis șefa Comisiei Europene.
