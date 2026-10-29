UE amână cu cel puțin un an aplicarea oricărei legislații naționale care vizează interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare

Comisia Europeană a anunțat joi că va amâna cu cel puțin un an aplicarea oricărei legislații naționale care vizează interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare, pentru a evita suprapunerea cu normele europene aflate în prezent în discuție, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Această decizie a fost luată după ce Austria a notificat Bruxelles-ul cu privire la intenția sa de a interzice accesul minorilor la rețelele de socializare. Alte state membre iau în considerare și ele legislația pe această temă, iar Comisia dorește să evite o proliferare a acestor legi înainte de adoptarea unor norme comune.

„Toți copiii din UE merită același nivel de siguranță online”, a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei, subliniind că obiectivul a fost „o abordare armonizată” în întreaga Europă.

În septembrie, Comisia Europeană a adoptat propunerea legislativă „EU Kids Act”, care urmărește să consolideze siguranța copiilor în mediul online și prevede interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani, precum și stabilirea vârstei minime de 15 ani pentru crearea unui cont propriu. Propunerea trebuie să fie aprobată de Parlamentul European și de cele 27 de state membre pentru a deveni lege la nivelul UE.

Între timp, Comisia Europeană dorește să evite o „fragmentare” a pieței unice a UE.

„Dacă procedați astfel, ajungeți să aveți grupe de vârstă diferite, legi diferite în diferite state membre”, iar reglementările devin „imposibil de aplicat”, a explicat purtătorul de cuvânt Thomas Regnier.

Dependența de ecrane, hărțuirea, lipsa somnului, tulburările de alimentație, ca să nu mai vorbim de hărțuirea sexuală: minorii sunt expuși la numeroase riscuri online. Drept urmare, presiunea politică crește din toate părțile pentru o mai bună protejare a copiilor și adolescenților din UE, iar inițiativele se înmulțesc la nivel național.

În Franța, legea care interzice rețelele de socializare pentru cei sub 15 ani, aprobată în această vară de Parlament, a fost anulată de cea mai înaltă instanță, Consiliul Constituțional, în numele libertății de exprimare.

Președintele Emmanuel Macron a promis o nouă lege „robustă din punct de vedere juridic” până în primăvara anului 2027. Nu este sigur că această nouă lege va fi afectată de înghețarea de un an, deoarece Parisul a notificat Bruxelles-ul înainte de mijlocul lunii septembrie și de prezentarea ‘Legii copiilor