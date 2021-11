UE anunță că discuțiile privind revenirea SUA la Acordul nuclear cu Iranul vor fi reluate la 29 noiembrie la Viena

Subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională Bonnie Jenkins a anunțat, miercuri, la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice, că Statele Unite se angajează să acorde 25 de milioane de dolari pentru a sprijini extinderea accesului la energie nucleară curată prin ceea ce este cunoscut sub denumirea “Nuclear Futures Package”, informează Departamentul de Stat într-un comunicat.

Prin “Nuclear Futures Package”, în valoare de 25 de milioane de dolari, România urmează să primească asistență tehnică din partea Statelor Unite pentru a deveni un centru regional de educație și formare pe teme care țin de reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR) ca urmare a acordului anunțat marți, la Glasgow, de emisarul special pentru climă al președintelui SUA, John Kerry, și de președintele Klaus Iohannis.

Statele Unite și România și-au marți prezentat intenția privind planurile de a construi în România, în parteneriat cu compania americană NuScale Power, o centrală cu reactor modular de mici dimensiuni (SMR), “prima de acest fel”, aducând cea mai recentă tehnologie nucleară civilă într-o parte importantă a Europei. România va deveni astfel prima țară din lume în care va fi implementată tehnologia americană a reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni. Prin această intenție, România va include Reactoare Modulare Mici (SMR) în sistemul național de producere a energiei până în anul 2028, ceea ce va consolida parteneriatul cu SUA în domeniul nuclear civil. Acordul a fost salutat de John Kerry, care a calificat acest pas drept unul “vizionar” și “de pionierat” din partea României. Mai mult, colaborarea dintre NuScale Power şi Nuclearelectrica pentru realizarea în România a unei centrale bazate pe reactoare modulare mici va fi prezentată joi, într-o conferinţă de presă, de oficiali români şi americani şi reprezentanţi ai celor două companii.

Asistența acoperă cooperarea pentru înființarea un simulator SMR la una dintre universitățile de top, sprijinul aferent studiului cu privire la amplasarea reactoarelor, un transfer de bune practici cu deplasare în SUA (de tip “reverse trade mission”) și o serie de seminare pe teme de reglementări aplicabile reactoarelor SMR.

Anunțul privind acest pachet de finanțare reprezintă eforturile mai multor departamente din cadrul Guvernului Statelor Unite și se referă la programe în derulare și proiecte în curs de dezvoltare, cu scopul de:

a promova generarea de energie nucleară curată și modernă, la scară largă,

a demonstra potențialul pe care îl are hidrogenul produs în centralele nucleare de a alimenta tranziția la energia curată și

a promova tehnologii nucleare inovatoare, sigure și securizate, cum sunt reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR).

Sub egida “Nuclear Futures Package”, Statele Unite se bucură să fie partenere cu Polonia, Kenia, Ucraina, Brazilia, România și Indonezia, printre alte țări, și să sprijine progresele făcute pentru atingerea obiectivelor acestor state cu privire la energia nucleară, mai arată sursa citată. Eforturile includ consolidarea capacității, echipamente, studii de fezabilitate și amplasare, proiecte demonstrative, vizite de studiu, vizite la situri, colaborare tehnică și altele.

În acest angajament este inclusă și inițiativa FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), pe care Statele Unite au lansat-o la Summitul liderilor privind clima. Totodată, sunt incluse și Programul public-privat al Statelor Unite pentru reactoare SMR și seria de seminare asociate despre standardele și reglementările aplicabile reactorului modular de mici dimensiuni și a celui avansat. Aceste programe sunt menite să sprijine etapele-cheie, necesare pentru utilizarea sigură, securizată și responsabilă a tehnologiilor nucleare emergente.

“Nuclear Futures Package” evidențiază angajamentul solid al Statelor Unite pentru inovație în sectorul energetic și tehnologie nucleară, ca elemente importante pentru atingerea obiectivelor globale privind schimbările climatice. Pe lângă Departamentul de Stat, în aceste activități se implică și Agenția Americană pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA), Departamentul Comerțului și Departamentul Energiei.