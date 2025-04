UE anunță un ajutor de 1,6 miliarde de euro pentru Palestina. Kaja Kallas: Vom investi în infrastructura esențială, furnizând în același timp ajutor umanitar și sprijin pentru refugiați

Cu ocazia primului Dialog Politic la Nivel Înalt dintre Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană, Comisia Europeană a anunțat luni un pachet de sprijin financiar în valoare de 1,6 miliarde de euro, ce va fi acordat treptat până în 2027, din care mai mult de jumătate este destinat consolidării Autorității Palestiniene.

Potrivit comunicatului oficial, prin acest program, UE își reafirmă sprijinul neclintit pentru poporul palestinian și angajamentul față de o pace durabilă și sustenabilă bazată pe soluția celor două state.

„Ne consolidăm sprijinul pentru poporul palestinian. 1,6 miliarde euro până în 2027 vor contribui la stabilizarea Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza. UE va investi în infrastructura esențială, furnizând în același timp ajutor umanitar și sprijin pentru refugiați. Suntem un partener de lungă durată al Autorității Palestiniene”, a scris șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pe X.

We are stepping up our support to the Palestinian people.

€1.6 billion until 2027 will help stabilise the West Bank and Gaza.

The EU will invest in essential infrastructure while delivering humanitarian aid and support for refugees.

We are a long-standing partner for the PA.

— Kaja Kallas (@kajakallas) April 14, 2025