UE anunță un hub de securitate maritimă în Arctica, cu o primă etapă dedicată protejării cablurilor submarine, în cadrul noii strategii pentru regiune

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat marți o nouă strategie pentru Arctica, care prevede crearea unui hub de securitate maritimă pentru îmbunătățirea supravegherii și schimbului de informații între statele membre și parteneri. Într-o primă etapă, UE va sprijini înființarea unui „Arctic Cable Hub”, destinat monitorizării, protejării și sprijinirii reparării cablurilor submarine din Atlanticul de Nord și Arctica.

Noua abordare răspunde transformărilor climatice și geopolitice din regiune, unde deschiderea unor rute maritime și accesul la resurse alimentează competiția strategică și intensificarea activității militare, potrivit comunicatului Comisiei Europene.

„Securitatea Arcticii este securitatea Europei. Peste 500.000 de cetățeni ai UE trăiesc în Arctica, iar trei state membre ale UE sunt state arctice. Pe măsură ce Rusia și China își extind prezența și ambițiile, Arctica a devenit o linie de front a competiției pentru putere la nivel mondial. Strategia noastră revizuită reflectă această nouă realitate și plasează securitatea în centrul său. Pentru a ne apăra interesele, intensificăm eforturile în domeniul supravegherii, infrastructurii, mobilității militare și tehnologiilor de apărare capabile să reziste condițiilor climatice aspre. Accesul la rutele maritime și la resursele naturale ale Arcticii prezintă un interes strategic pentru UE”, a declarat Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintă a Comisiei Europene.

Strategia stabilește patru priorități: consolidarea securității și rezilienței, răspunsul la schimbările climatice, prosperitatea și crearea de oportunități pentru oamenii și comunitățile din Arctica.

În domeniul securității, UE va colabora cu statele membre și partenerii arctici, în complementaritate cu NATO, pentru protejarea infrastructurii critice, îmbunătățirea pregătirii și consolidarea capacității europene de a opera în condițiile specifice regiunii. Măsurile includ extinderea capacității europene de spargere a gheții și promovarea unor echipamente și infrastructuri cu utilizare civilă și militară.

Noul hub de securitate maritimă va sprijini schimbul de informații și monitorizarea activităților din regiune. Componenta sa inițială, „Arctic Cable Hub”, va fi însoțită de investiții în tehnologii inteligente pentru detectarea amenințărilor la adresa cablurilor submarine.

Ulterior, atribuțiile hubului vor fi dezvoltate pentru a include urmărirea navelor din flota din umbră, detectarea pescuitului ilegal și a poluării, precum și îmbunătățirea coordonării operațiunilor de căutare și salvare.

Pe plan economic, strategia identifică oportunități în energia regenerabilă, materiile prime critice, transportul cu utilizare civilă și militară, conectivitatea digitală și industriile maritime sustenabile.

UE urmărește integrarea porturilor, legăturilor feroviare, terminalelor energetice și infrastructurii digitale și prin satelit europene în noile rețele comerciale și de transport arctice. Coridoarele europene de transport ar urma să fie modernizate pentru utilizare civilă și militară, iar implementarea proiectului feroviar Rail Nordica să fie accelerată.

Strategia prevede și sprijinirea proiectului „Pan-Arctic Cable”, care va conecta direct Groenlanda cu Europa prin cablu submarin. Pentru comunicațiile guvernamentale, inițiativa „IRIS² Arctic Connectivity” va asigura conectivitate securizată prin satelit.

În paralel, UE își menține poziția privind păstrarea petrolului, cărbunelui și gazelor în subsol, inclusiv în regiunile arctice, și va continua să sprijine dezvoltarea energiei regenerabile și valorificarea sustenabilă a resurselor minerale.

Schimbările climatice reprezintă o altă componentă centrală a strategiei. Arctica se încălzește de aproape patru ori mai repede decât media globală, cu efecte asupra ecosistemelor și comunităților locale, dar și asupra nivelului mărilor și tiparelor meteorologice din alte regiuni.

Pentru îmbunătățirea prognozelor și a măsurilor de adaptare, UE va consolida cercetarea, observarea și monitorizarea, inclusiv prin schimbul de date în cadrul OceanEye, noua inițiativă europeană de monitorizare și observare a oceanelor.

Un nou hub european pentru cercetare polară va întări legătura dintre știință și politicile publice. Prin consolidarea Biroului European de Coordonare Polară, acesta va conecta mai bine cercetarea, observațiile și infrastructura științifică și va facilita accesul la resursele de cercetare.

Strategia plasează comunitățile locale, tinerii și popoarele indigene în centrul abordării europene. Sunt prevăzute extinderea oportunităților Erasmus+, continuarea dialogurilor cu tinerii din Arctica și crearea unui consiliu consultativ al tinerilor în Groenlanda.

Dezvoltarea regiunilor arctice beneficiază deja de peste un miliard de euro din fondurile de coeziune ale UE pentru perioada 2021–2027. Uniunea va continua și cooperarea cu autoritățile locale, inclusiv prin Forumul Primarilor din Arctica, precum și eforturile de combatere a dezinformării și a manipulării informaționale și ingerințelor străine.

Noua strategie actualizează politica arctică a UE din 2021. Peste o jumătate de milion de cetățeni europeni trăiesc în regiune, iar Regatul Danemarcei, Finlanda și Suedia sunt state membre arctice.