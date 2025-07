UE anunță un nou pachet de acorduri în valoare de 2,3 miliarde de euro prin care își propune să deblocheze până la 10 miliarde de euro sub formă de investiții pentru reconstruirea Ucrainei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi un nou pachet de acorduri în valoare de 2,3 miliarde de euro cu instituții financiare publice internaționale și bilaterale pentru a sprijini eforturile de redresare și reconstrucție ale Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, noul pachet de acorduri în valoare de 2,3 miliarde de euro, semnat cu instituții financiare publice internaționale și bilaterale în temeiul cadrului de investiții pentru Ucraina, include 1,8 miliarde de euro în garanții pentru împrumuturi și 580 milioane de euro în granturi. Se așteaptă ca acesta să mobilizeze până la 10 miliarde de euro în investiții în Ucraina.

În plus, respectându-și angajamentul asumat la Conferința pentru redresarea Ucrainei de anul trecut de la Berlin, președinta von der Leyen a anunțat, într-o abordare de echipă europeană, cel mai mare fond de capital în Ucraina: un nou fond emblematic european pentru reconstrucția Ucrainei, susținut de Comisia Europeană – prin Banca Europeană de Investiții – Franța, Germania, Italia și Polonia.

Cu un capital inițial de 220 de milioane de euro, fondul își propune să mobilizeze 500 de milioane de euro până în 2026 – fiind prevăzute noi mobilizări de fonduri pe măsură ce condițiile de securitate se îmbunătățesc. Fondul emblematic va încuraja dezvoltarea unui ecosistem de capital privat în Ucraina, atrăgând capital nou și maximizând sinergiile cu actorii existenți de pe piață.

„Astăzi, UE își reafirmă rolul de cel mai puternic partener al Ucrainei. Nu doar cel mai important donator, ci și un investitor-cheie în viitorul său. Cu acorduri semnate în valoare de 2,3 miliarde de euro, ne propunem să deblocăm până la 10 miliarde de euro în investiții pentru reconstruirea locuințelor, redeschiderea spitalelor, relansarea întreprinderilor și asigurarea energiei. Aceasta este solidaritatea în acțiune. Ucraina se apropie de UE în fiecare zi – în materie de energie, educație, roaming și cultură. Europa este alături de Ucraina – astăzi și mâine”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Europe is Ukraine’s strongest partner, top donor & key investor.

With €2.3 billion in agreements signed, set to unlock up to €10 billion in investments.

And a new European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine, rebuilding businesses & homes. https://t.co/zkTbxPxdGj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 10, 2025