UE „apără dreptul internațional, multilateralismul și solicită tuturor părților să oprească războiul” din Orientul Mijlociu, transmite Antonio Costa înainte de summitul Consiliului European 

Teodora Ion
Poziția comună a Uniunii Europene cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu este de a cere o încetare a focului și de a apăra dreptul internațional și multilateralismul, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în săptămâna summitului de la Bruxelles care va avea pe agendă și definirea răspunsului colectiv al UE față de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, informează EFE, citat de Agerpres

„Uniunea Europeană apără dreptul internațional, apără multilateralismul și solicită tuturor părților să se abțină, să oprească acest război, să dea diplomației o șansă de a aborda diversele probleme”, a declarat fostul prim-ministru socialist portughez, citat de EFE.

El a reliefat poziția comună cu cea a SUA când vine vorba de programul nuclear iranian, și anume că există o „poziție comună” la nivelul UE de a nu permite Teheranului să aibă capacități nucleare și de a condamna atacurile Iranului asupra vecinilor din Orientul Mijlociu. 

Prin aceste declarații, Antonio Costa încearcă să risipească preocupările generate de diferite declarații ale unor state membre și ale președintei Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, care a spus săptămâna trecută că Europa „nu mai poate fi gardianul ordinii într-o lume veche care a dispărut”. 

Președintele Consiliului European a încercat să îi ia apărarea, spunând că declarațiile președintei Comisiei Europene au fost „interpretate greșit”. 

În context, Antonio Costa, a reiterat angajamentul colectiv al UE de a apăra multilateralismul și dreptul internațional, piloni pe care sunt construite tratatele fondatoare ale Uniunii Europene. 

Șefii de stat sau de guvern se reunesc joi în cadrul unui summit al Consiliului European, iar o primă versiune a concluziilor, obținută de Politico și datată 13 martie – la care au lucrat diplomați naționali și care va fi supusă mai multor revizuiri – arată că liderii vor face apel la „dezescaladare și maximă reținere” în Iran și în întreaga regiune.

Întâlnirea acestora se va desfășura pe fundalul amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump la adresa aliaților săi, despre care a spus că îi așteaptă un „viitor foarte sumbru” dacă refuză să contribuie la asigurarea securității în Strâmtoarea Ormuz. 

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a respins deja solicitările formulate de liderul american, spunând că „acesta nu este războiul Europei.”

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Competitivitatea Europei nu poate fi construită fără investiții în oameni
România, printre statele care cer relaxarea pieței carbonului, însă Comisia Europeană mută presiunea pe guvernele naționale pentru reducerea costurilor la energie
Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

