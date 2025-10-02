U.E.
UE apreciază Azerbaidjanul ca „partener important” și se angajează la consolidarea relațiilor
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au felicitat joi Azerbaidjanul pentru acordul de pace încheiat cu Armenia, sub medierea Statelor Unite, și au transmis dorința Uniunii Europene de a întări relațiile cu Baku.
Mesajul a fost publicat pe rețelele sociale de cei doi lideri europeni, după întâlnirea avută la Copenhaga, în marja summit-ului Comunității Politice Europene, cu președintele azer Ilham Aliyev.
„Am avut astăzi o dezbatere foarte constructivă cu președintele Azerbaidjanului. Felicităm Azerbaidjanul pentru progresul istoric recent obținut cu Armenia la Washington, cu sprijinul președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Este un pas important către o pace durabilă în regiune”, au scris von der Leyen și Costa.
We had a very constructive discussion with @presidentaz today.
We congratulated Azerbaijan on the recent historic breakthrough achieved with Armenia in Washington with the support of @POTUS Trump.
It’s a major step toward lasting peace in the region.
We value Azerbaijan as an… pic.twitter.com/AIeoQmMO62
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2025
Acordul de pace a fost semnat în august la Casa Albă, în prezența președintelui american Donald Trump, a premierului armean Nikol Pashinyan și a președintelui azer Ilham Aliyev. Documentul trasează o foaie de parcurs pentru a pune capăt unei perioade de aproape patru decenii de confruntări în Caucazul de Sud.
„Armenia și Azerbaidjan se angajează să înceteze luptele definitiv, să deschidă comerțul, să permită călătoriile, să restabilească relațiile diplomatice și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială reciprocă”, a declarat Trump înainte de semnarea acordului.
Von der Leyen și Costa au subliniat, de asemenea, importanța Azerbaidjanului ca partener al Uniunii Europene și au promis investiții suplimentare prin strategia „Global Gateway”.
„Vom continua să investim în conectivitatea regională – în transport, energie și domeniul digital – prin strategia noastră ‘Global Gateway’”, au precizat cei doi lideri.
U.E.
Viktor Orbán îi acuză pe liderii europeni că au decis ca UE „să meargă la război” și anunță o campanie națională împotriva deciziei
Premierul ungar Viktor Orbán a lansat joi un nou atac dur împotriva majorității liderilor Uniunii Europene, acuzându-i că au adoptat „planuri de război” împotriva Rusiei, în urma discuțiilor purtate la summitul de la Copenhaga, informează Euronews.
„Uniunea Europeană a decis să meargă la război. La summitul informal de ieri au prezentat strategia lor de război despre cum să îi învingă pe ruși, iar acest lucru este îngrozitor”, a declarat liderul de la Budapesta, la sosirea la reuniunea Comunității Politice Europene.
Afirmația sa a vizat decizia liderilor europeni de a sprijini dezvoltarea accelerată a tehnologiilor cu drone și antidronă, precum și folosirea activelor rusești înghețate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat direcția stabilită la nivel european: „Liderii au sprijinit pe scară largă proiecte-pilot prioritare care vor întări securitatea Europei, inclusiv Zidul European de Drone și Eastern Flank Watch.”
Orbán a calificat această strategie drept dăunătoare pentru Ungaria și pentru întreaga Uniune și a anunțat inițierea unei campanii împotriva acestor decizii.
„Presiunea este mare. De aceea voi propune conducerii Fidesz să lansăm o campanie de strângere de semnături în Ungaria împotriva planurilor de război ale UE. Pentru că avem nevoie de toate resursele noastre pentru a rămâne în afara acestui război”, a precizat el.
Premierul ungar a mai spus că a respins și ideea discutată la summit privind modificarea regulilor de extindere pentru a facilita negocierile de aderare cu Ucraina. Planul, susținut de Antonio Costa, prevedea renunțarea la unanimitate pentru deschiderea fiecărui capitol de negociere.
„Le-am spus că nu sunt de acord, așa că acest plan este mort”, a afirmat Orbán, adăugând că Ungaria va bloca prin veto orice tentativă de a relaxa regulile actuale. În viziunea sa, Ucraina nu ar trebui să primească statut de membru deplin, ci doar un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, „o idee mai bună”, după cum a spus el. „Aderarea deplină ar însemna că războiul ar intra în Uniunea Europeană”, a adăugat premierul ungar.
Orbán se opune de ani de zile sprijinului financiar și aderării Ucrainei la UE și a blocat în repetate rânduri decizii în Consiliu, deși a acceptat, sub presiunea Bruxelles-ului, multiple pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.
Guvernul de la Budapesta a derulat la începutul acestui an o campanie anti-Ucraina, cu panouri publicitare care îl prezentau pe președintele Volodimir Zelenski alături de liderul opoziției Péter Magyar. În plus, a organizat un sondaj privind aderarea Ucrainei, în care, potrivit datelor oficiale, 95% dintre respondenți s-au declarat împotrivă.
ROMÂNIA
România contribuie la consolidarea acțiunii externe a UE. Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care tentativele de eludare a sancțiunilor devin infracțiune și se pedepsesc cu închisoare
Guvernul a adoptat în cadrul ședinței din 2 octombrie 2025 proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a altor acte normative.
Proiectul co-inițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției urmărește transpunerea în dreptul intern a Directivei UE 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.
Armonizarea răspunsului statelor membre ale Uniunii Europene la actele de încălcare sau eludare a măsurilor restrictive este unul dintre factorii cheie care eficientizează instrumentul sancțiunilor internaționale adoptate de UE.
MAE amintește într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că instrumentul măsurilor restrictive ale Uniunii a cunoscut o amplificare fără precedent ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Încă de la debutul acestuia, România a susținut în mod vocal atât adoptarea de noi măsuri menite să limiteze semnificativ capacitatea Federației Ruse de a finanța războiul, cât și necesitatea implementării corecte și complete a acestor măsuri, pentru a asigura eficiența lor.
Potrivit cadrului legal actual din România, încălcarea sau eludarea măsurilor restrictive constituie contravenție.
„Dacă până în acest moment, tentativele sau acțiunile de eludare a sancțiunilor erau prevăzute mai degrabă ca un act de neglijență, din acest moment devin fapte grave cu pedeapsă de închisoare de la 1 la 5 ani, iar în cazuri agravante se poate ajunge până la pedepse de până la 12 ani. Competența este transferată la DIICOT. Investigarea acestor noi infracțiuni va fi realizată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Acest lucru transmite și un mesaj foarte clar. Considerăm eludarea sancțiunilor o amenințare la adresa securității naționale. Legislația actuală nu definea în mod explicit eludarea sancțiunilor ca infracțiune. Odată cu acest proiect de lege și cu adoptarea lui de Parlament, acest lucru va fi clar. Înăsprirea radicală a pedepselor trebuie să aibă, așa cum spuneam, un efect de descurajare, dar și un efect de consolidare a poziției României ca partener de încredere, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și față de celelalte țări”, a transmis ministrul de externe, Oana Țoiu, la finalul ședinței de Guvern.
Conform detaliilor oferite de aceasta, legea include și „o perspectivă modernă în sensul în care include în mod explicit criptoactivele în definiția fondurilor, închizând astfel o vulnerabilitate majoră, exploatată pentru a muta banii în afara sistemului financiar tradițional”.
„Principiul extrateritorialității active: legea penală română se va aplica de acum cetățenilor și firmelor care încalcă sancțiunile Uniunii Europene, chiar și în afara țării, indiferent dacă fapta este sau nu pedepsită de legea locală din țara respectivă. Acest lucru blochează posibilitatea de a folosi jurisdicții terțe ca paravan”, a completat aceasta.
Potrivit ministrului de externe, elementele din legislația european care au fost transpuse în cea europeană sunt următoarele: lista comună de infracțiuni, definiții clare, care pot să fie mai ușor aplicabile, nivelul minim al pedepselor și, în unele cazuri, pentru un efect de descurajare real, chiar depășirea acestor praguri minime din directivă, definirea circumstanțelor agravante, precum și a celor atenuante.
Prin proiectul de lege, Consiliul Interinstituțional este desemnat drept organism național de coordonare, conform cerințelor directivei, pentru a asigura un schimb de informații eficient între toate autoritățile de aplicare a legii: ANAF, Vamă, Parchete și celelalte instituții responsabile.
Instrumentele de investigare, de asemenea, se aliniază la legislația europeană.
„Un element foarte important pentru România este protecția avertizorilor de integritate. Asigurăm protecție, conform legii naționale și cerințelor europene, pentru persoanele care raportează încălcări ale sancțiunilor, precum și obligația de raportare statistică”, a continuat ministrul de externe.
Oana Țoiu a anunțat că MAE va publica, în transparență, „date statistice privind investigațiile și condamnările, pentru a contribui atât la o imagine clară și transparentă națională, cât și pentru a contribui la această imagine la nivel european”.
Proiectul de lege vizează, în egală măsură, și comerțul cu bunuri restricționate, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea sau transportul bunurilor interzise.
„Aici, de exemplu, intră anumite produse militare sau tehnologii cu dublă utilizare, precum și foarte clară categoria eludării și ocolirii sancțiunilor prin ascunderea activelor, prin furnizarea de informații false sau prin neraportarea propriilor active”, a detaliat oficialul român.
Proiectul de lege urmează să ajungă la Parlament.
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a anunțat că se așteptă ca „până la sfârșitul acestui an, menționam luna noiembrie ca lună importantă, să fie adoptat în procedură de urgență de Parlament”.
CONSILIUL EUROPEAN
“Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
Victoria convingătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova a fost aplaudată la scenă deschisă de liderii europeni reuniți joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene.
Vorbind în deschiderea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evocat o victorie zdrobitoare a forțelor democratice și europene, subliniind că aceasta reprezintă și o victorie “a Europei noastre”.
“Mai întâi, vreau să o felicit pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și pro-europene au obținut-o duminica trecută în Moldova. Această victorie nu este doar o victorie a Moldovei, este o victorie a democrației, care și-a demonstrat capacitatea de a rezista manevrelor de ingerință ale forțelor străine, și o victorie a libertății moldovenilor de a spune că vor să își aleagă și pot să își aleagă destinul. Și este, de asemenea, o victorie a Europei noastre, pentru că alegerea a fost foarte clară în direcția europeană a Moldovei”, a afirmat Costa, potrivit unui video difuzat pe Facebook pe consilierul președintei Maia Sandu, Igor Zaharov.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Viktor Orbán îi acuză pe liderii europeni că au decis ca UE „să meargă la război” și anunță o campanie națională împotriva deciziei
România contribuie la consolidarea acțiunii externe a UE. Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care tentativele de eludare a sancțiunilor devin infracțiune și se pedepsesc cu închisoare
“Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
Președintele Lituaniei este sceptic față de implementarea unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic și pledează pentru protejarea zonelor vulnerabile
UE apreciază Azerbaidjanul ca „partener important” și se angajează la consolidarea relațiilor
Guvernul a adoptat două proiecte de legi esențiale pentru apărarea României: Noua Lege a Apărării Naționale și stagiul militar voluntar de patru luni remunerat cu 6.000 de euro
Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate”, subliniază Volodimir Zelenski: „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”. Avem nevoie de un răspuns rapid și eficient
Rețeta lui Macron pentru a contracara Rusia: „Răspunsul principal trebuie să fie mai multă imprevizibilitate și ambiguitate strategică”
Gheorghe Falcă, la reuniunea Grupului PPE privind afacerile externe: Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute
Acțiunile Rusiei arată „apetitul” lui Putin de a continua atacurile „neîntrerupte” asupra Ucrainei și ingerințele în întreaga Europă, avertizează premierul britanic
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
Trending
- NATO6 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE1 week ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA6 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- ROMÂNIA2 days ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB