UE aprobă înființarea unei întreprinderi comune de către PPC și Metlen pentru exploatarea instalațiilor de stocare a energiei electrice pe bază de baterii în România, Bulgaria și Italia

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, crearea unei întreprinderi comune de către Public Power Corporation S.A. (PPC) și Metlen Energy & Metals Single Member S.A. (Metlen), ambele din Grecia.

Potrvit comunicatului oficial, tranzacția se referă în principal la exploatarea instalațiilor de stocare a energiei electrice pe bază de baterii din Bulgaria, Italia și România.

Comisia Europeană a concluzionat că tranzacția notificată nu ar ridica probleme de concurență, având în vedere poziția combinată limitată a societăților pe piață care rezultă din tranzacția propusă.

De asemenea, tranzacția notificată a fost examinată în cadrul procedurii simplificate de examinare a concentrărilor economice.

PPC și Melten au anunțat că noua companie mixtă va dezvolta proiecte de stocare a energiei în România, Bulgaria și Italia, cu o capacitate totală de până la 1.500 MW / 3.000 MWh, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit companiilor, proiectele vor contribui la integrarea energiei regenerabile și la stabilitatea sistemelor electrice, cele două grupuri urmând să combine expertiza în dezvoltare, construcții și management energetic.