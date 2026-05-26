UE aprobă înființarea unei întreprinderi comune de către PPC și Metlen pentru exploatarea instalațiilor de stocare a energiei electrice pe bază de baterii în România, Bulgaria și Italia

Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, crearea unei întreprinderi comune de către Public Power Corporation S.A. (PPC) și Metlen Energy & Metals Single Member S.A. (Metlen), ambele din Grecia.

Potrvit comunicatului oficial, tranzacția se referă în principal la exploatarea instalațiilor de stocare a energiei electrice pe bază de baterii din Bulgaria, Italia și România.

Comisia Europeană a concluzionat că tranzacția notificată nu ar ridica probleme de concurență, având în vedere poziția combinată limitată a societăților pe piață care rezultă din tranzacția propusă.

De asemenea, tranzacția notificată a fost examinată în cadrul procedurii simplificate de examinare a concentrărilor economice.

PPC și Melten au anunțat că noua companie mixtă va dezvolta proiecte de stocare a energiei în România, Bulgaria și Italia, cu o capacitate totală de până la 1.500 MW / 3.000 MWh, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit companiilor, proiectele vor contribui la integrarea energiei regenerabile și la stabilitatea sistemelor electrice, cele două grupuri urmând să combine expertiza în dezvoltare, construcții și management energetic.

Directorul ICI București, la Romania Digital Communications and Media Forum: Provocarea este să construim reguli care protejează fără să blocheze inovația
Directorul ICI București, la Romania Digital Communications and Media Forum: Provocarea este să construim reguli care protejează fără să blocheze inovația
MEDAT: 100 de cereri de finanțare în primele 37 de minute de la lansarea programului SME Eco-Tech pentru IMM-uri
MEDAT: 100 de cereri de finanțare în primele 37 de minute de la lansarea programului SME Eco-Tech pentru IMM-uri
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

