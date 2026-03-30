UE aprobă normele comune privind procedurile de insolvență. Statele vor avea la dispoziție doi ani și nouă luni pentru a transpune directiva în legislația internă

Consiliul Uniunii Europene a aprobat definitiv un nou act legislativ al UE care armonizează aspecte esențiale ale normelor privind insolvența în întreaga UE.

Potrivit unui comunicat al instituției, actul legislativ va face mediul de afaceri din UE mai atractiv pentru investitorii transfrontalieri prin reducerea complexității diferitelor norme naționale privind insolvența.

Noile măsuri la nivelul UE vor crește valoarea pe care creditorii o pot recupera de la societățile insolvabile și vor mări eficiența procedurii de insolvență.

Este un pas important către piețe europene de capital mai eficiente și mai integrate, esențiale pentru competitivitatea UE.

Normele comune ale UE privind procedurile de insolvență includ măsuri pentru:

acțiunile în anulare: contestarea tranzacțiilor debitorului înainte de începerea procedurii de faliment și, astfel, protejarea masei bunurilor care face obiectul insolvenței de retragerea nelegitimă a activelor

urmărirea activelor: la cererea practicienilor în insolvență, autoritățile pot consulta registrele de conturi bancare din întreaga UE pentru a identifica activele societăților insolvabile

procedura de „pre-pack”: permite ca vânzarea unei societăți aflate în dificultate financiară să fie negociată înainte de începerea procedurii formale și să fie executată la scurt timp după aceea, păstrând în același timp contractele care sunt esențiale pentru continuarea activității

obligațiile directorilor: directorii trebuie să depună cererea de începere a procedurii de insolvență în termen de trei luni de la apariția dificultății financiare, contribuind la maximizarea recuperărilor creditorilor și permițând flexibilitate dacă măsuri alternative protejează creditorii în mod egal

comitetele creditorilor: consolidarea implicării creditorilor individuali în procedură

transparență: fiecare țară trebuie să publice fișe informative clare referitoare la legislația sa cu privire la insolvență, disponibile pe portalul e-justiție al UE

Statele membre vor avea la dispoziție doi ani și nouă luni pentru a transpune directiva în legislația internă.