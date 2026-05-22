UE ar putea avea o nouă resursă proprie pentru bugetul european. Comisia Europeană evaluează propunerea lui Victor Negrescu privind taxarea marilor platforme de jocuri de noroc și pariuri online

Comisia Europeană evaluează rapid introducerea unei taxe europene aplicate mărilor platforme de jocuri de noroc și pariuri online pentru a finanța suplimentar educația, programele pentru tineri, sănătatea mintală, prevenția și protecția copiilor, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, inițiatorul acestei propuneri.

La propunerea sa, Parlamentul European a dezbătut oficial această propunere împreună cu Comisia Europeană.

„Am făcut un nou pas important în Parlamentul European, pentru o idee pe care am construit-o și promovat-o în ultimele luni: folosirea unei taxe europene aplicate marilor platforme de jocuri de noroc și pariuri online pentru a finanța suplimentar educația, programele pentru tineri, sănătatea mintală, prevenția și protecția copiilor. La inițiativa mea, plenul Parlamentului European a dezbătut oficial această propunere împreună cu Comisia Europeană. Mai mult, comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, a confirmat că executivul european va evalua rapid introducerea acestei măsuri, iar propunerea beneficiază deja de susținere și la nivelul Consiliului European”, a dezvăluit Victor Negrescu.

„Vorbim despre o soluție europeană concretă, adaptată economiei digitale actuale. O contribuție limitată, de aproximativ 1%, aplicată marilor operatori online, fără a afecta competențele statelor membre, ar putea aduce între 14 și 28 de miliarde de euro în viitorul buget european. Practic, echivalentul actualului program Erasmus+”, a explicat eurodeputatul.

Propunerea lui Victor Negrescu vizează, de asemenea, combaterea eficientă a platformelor ilegale, „care reprezintă deja o parte uriașă din piața europeană și generează riscuri serioase pentru consumatori, în special pentru tineri și minori.”

„Europa trebuie să găsească resurse noi, echitabile și moderne pentru a investi în viitor. Nu putem vorbi doar despre priorități europene fără să construim și soluțiile prin care le finanțăm”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.