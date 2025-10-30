U.E.
UE ar trebui să continue demersurile pentru crearea unei agenții comune de informații, subliniază Sauli Niinistö: Europa trebuie să fie capabilă să se protejeze singură când prietenii săi sunt „mai activi în altă parte”
Uniunea Europeană ar trebui să continue demersurile pentru crearea unei agenții comune de informații, prin consolidarea încrederii între serviciile naționale de spionaj, a avertizat fostul președinte finlandez Sauli Niinistö, cel care a fost însărcinat să redacteze raportul privind pregătirea Europei pentru apărare.
„Dacă putem construi suficientă încredere, putem construi și agenția”, a declarat fostul președinte finlandez Sauli Niinistö într-un interviu acordat Politico.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a desemnat pe Niinistö anul trecut să elaboreze un raport privind modul în care UE ar putea să-și consolideze pregătirea civilă și de apărare într-o lume din ce în ce mai imprevizibilă — similar cu rapoartele consultative redactate de foștii premieri italieni Mario Draghi și Enrico Letta.
Raportul lui Niinistö, publicat în urmă cu un an, recomandă crearea unui „serviciu de cooperare în domeniul informațiilor cu drepturi depline” la nivelul UE, pentru a elimina decalajele dintre agențiile naționale și a îmbunătăți capacitățile de alertă timpurie.
Europa încearcă să-și consolideze capacitățile comune de informații, în contextul crizei relațiilor cu Statele Unite și al amenințării crescânde din partea Rusiei.
În ultimul an, multe capitale naționale au integrat oficiali din serviciile de informații în reprezentanțele lor de la Bruxelles, iar unitatea internă de informații a Uniunii Europene a început să informeze oficialii de rang înalt.
Însă serviciile de securitate se confruntă cu probleme de încredere adânci, vechi de zeci de ani. Noile dezvăluiri potrivit cărora oficiali ai serviciilor secrete maghiare deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile UE arată că guvernele din cadrul UE încă se supraveghează reciproc îndeaproape.
„Ideea unei agenții europene de informații este mai degrabă una de viitor și trebuie să ne dezvoltăm în această direcție”, a recunoscut Niinistö.
De la publicarea raportului său, Comisia Europeană a prezentat în luna mai Strategia Uniunii privind pregătirea pentru a anticipa, preveni și răspunde mai bine la amenințările hibride, inclusiv atacurile cibernetice, sabotajul, campaniile de dezinformare și impactul schimbărilor climatice.
De asemenea, a anunțat planul ReArm Europe, o inițiativă în valoare de 800 de miliarde de euro pentru stimularea cheltuielilor europene în domeniul apărării și pregătirii militare.
Niinistö, în vârstă de 77 de ani, a declarat că europenii ar trebui să se obișnuiască cu ideea războiului pentru a permite guvernelor să-și întărească apărarea.
„Situația ideală pentru mine ar fi ca oamenii din Europa – din toată Europa – să înțeleagă că securitatea este fundamentul tuturor lucrurilor”, a declarat Niinistö, adăugând că „i-ar plăcea să vadă o schimbare de mentalitate”.
Pentru Niinistö, provocarea nu este doar politică, ci și psihologică. Democrațiile, a remarcat el, se mișcă în ritmul opiniei publice – și fără o recunoaștere largă a necesității unor apărări mai puternice, guvernele vor avea dificultăți în a acționa decisiv.
„Într-o anumită măsură, cred că situația evoluează în mod pozitiv – oamenii, chiar și în țările care nu se află în prima linie a conflictului cu Rusia, încep să înțeleagă de ce este important”, a spus el.
Niinistö a demisionat din funcția de președinte în 2024. El a condus Finlanda în procesul de aderare la NATO, care s-a finalizat în aprilie 2023.
Fostul președinte a subliniat schimbările dinamicii globale. El a amintit recentul summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai, care a avut loc la Tianjin, ca dovadă a faptului că China încearcă să-și proiecteze puterea politică și militară pe scena mondială, promovând o „lume multipolară mai echitabilă” și o cooperare mai strânsă în domeniul securității cu membrii săi. „Acesta a fost un mesaj clar”, a afirmat el.
Fostul lider finlandez a avertizat că Europa nu își mai poate permite să se bazeze la nesfârșit pe Statele Unite pentru protecția sa. Washingtonul, a remarcat el, este din ce în ce mai preocupat de alte regiuni, ceea ce ar lăsa Europa mai expusă în anii următori.
„Europa trebuie să fie capabilă să se protejeze singură, dezvoltându-și propriile capacități”, a afirmat Niinistö. „Aceasta este o întrebare importantă pentru noi, europenii, în viitor – în ce măsură putem să ne asigurăm singuri securitatea, informațiile și tehnologia?”
„Trebuie să fii capabil să cooperezi cu prietenii tăi”, a adăugat el, „dar trebuie să fii capabil și să lucrezi singur – în cazul în care prietenii tăi sunt mai activi în altă parte”.
Îndemnul său vine în contextul în care România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România, revenind la dimensiunea de dinainte de declanșarea războiului rus din Ucraina, potrivit președintelui Nicușor Dan.
Chiar dacă șefii Comisiilor pentru forțe armate din Congresul SUA se opun deciziei de a retrage brigada rotativă din România, președintele american Donald Trump a încercat să minimalizeze aceste preocupări, spunând că „nu este mare lucru”.
SUA
Donald Trump îl primește pe Viktor Orban la Casa Albă pe 7 noiembrie. Discuții despre energie, apărare și pacea în Ucraina
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat joi guvernul de la Budapesta, citat de agențiile EFE și Reuters, preluat de Agerpres.
Potrivit șefului cancelariei premierului, Gergely Gulyás, pregătirile pentru această întâlnire „sunt în desfășurare de multă vreme”. Cei doi lideri vor aborda teme majore precum energia, economia, politica monetară și apărarea, iar reuniunea se va încheia cu semnarea mai multor acorduri bilaterale, unele deja finalizate, altele aflate încă în negociere.
Gulyás a afirmat că „Orbán este liderul european care a reprezentat chestiunea păcii cel mai mult timp”, subliniind că premierul ungar și președintele Trump împărtășesc o poziție comună privind nevoia de a pune capăt conflictului din Ucraina. Tema păcii și a soluționării războiului ruso-ucrainean se va afla, astfel, printre subiectele centrale ale întrevederii.
Oficialul ungar a făcut referire și la summitul anulat dintre Trump și Vladimir Putin, care ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta, exprimându-și speranța că această reuniune „ar putea avea loc în cele din urmă”.
Vizita lui Viktor Orbán la Washington se va încheia cu o conferință de presă comună la Casa Albă, a precizat Gulyás.
Orbán și Trump întrețin o relație apropiată, iar premierul ungar a fost singurul lider european care și-a declarat sprijinul public pentru candidatul republican în campania prezidențială din 2016. De asemenea, liderul de la Budapesta a susținut victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din SUA, din noiembrie 2024, spunând că rivalii săi democrați au impus lumii un „imperialism moral” pe care mulți alți lideri îl resping.
INTERNAȚIONAL
Suedia vrea ca avioanele Gripen destinate Ucrainei să fie plătite din activele rusești înghețate în UE
Guvernul suedez și-a exprimat miercuri frustrarea față de absența unui acord la nivelul Uniunii Europene privind finanțarea Ucrainei, considerând nedrept ca sprijinul acordat Kievului să se bazeze în principal pe contribuțiile individuale ale statelor membre. Executivul de la Stockholm a susținut, în acest context, că avioanele de vânătoare Gripen pe care intenționează să le furnizeze Ucrainei ar trebui să fie plătite Suediei din fondurile obținute prin utilizarea activelor rusești înghețate în UE, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.
„Sunt destul de frustrată pentru că pur și simplu nu avem un plan pentru finanțarea Ucrainei pe termen lung și pentru că la ora actuală depindem mult de contribuțiile individuale ale țărilor și de bugetele acestora. Și nu este corect. Nordicii furnizează anul acesta o parte foarte mare a sprijinului total” oferit Ucrainei în războiul cu Rusia, a declarat șefa diplomației suedeze, Maria Malmer Stenergard.
Citiți și: Țările nordice susțin planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei și încearcă să obțină sprijinul Belgiei pentru avansarea acestui demers
Vorbind la o conferință de presă comună cu omologii săi din țările ce formează Consiliului Nordic, după reuniunea anuală a acestui forum desfășurată la Stockholm, ea a susținut că, pentru o finanțare „sustenabilă” a Ucrainei, este nevoie de găsirea altor modalități decât ajutoarele oferite individual de statele UE și să fie folosite în acest scop activele rusești înghețate în UE în urma sancțiunilor impuse Rusiei după invazia asupra Ucrainei.
Aceste active, a continuat șefa diplomației suedeze, ar trebui de asemenea utilizate pentru plata avioanelor de vânătoare Gripen pe care Suedia dorește să le furnizeze Ucrainei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul suedez Ulf Kristersson au semnat miercurea trecută o scrisoare de intenție care prevede achiziția de către Ucraina a până la 150 de avioane Gripen E, versiunea cea mai modernă a avionului de luptă suedez. În cei peste 30 de ani de când a început producția avionului Gripen, compania suedeză Saab a fabricat mai puțin de 300 de unități.
Documentul semnat de Zelenski și Kristersson nu precizează nici termenul de livrare al acestor avioane – din care, potrivit premierului suedez, primele unități ar putea fi livrate Ucrainei peste trei ani -, nici modalitatea de finanțare. Iar această problemă din urmă este „marea întrebare” care necesită un răspuns și o soluție, a admis șefa diplomației suedeze.
„Pot exista mai multe forme de finanțare și va trebui probabil să combinăm diferite modalități, dar cred că activele înghețate (ale Rusiei) trebuie incluse în această soluție”, a susținut Maria Malmer Stenergard.
Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.
În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei” pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.
U.E.
Friedrich Merz cere Europei să depună eforturi majore pentru a-și recâștiga competitivitatea tehnologică la nivel global: „Nu trebuie să permitem SUA și Chinei să determine singure viitorul tehnologic”
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat miercuri un îndemn la adresa Germaniei și Europei de a depune eforturi majore pentru a-și recâștiga competitivitatea tehnologică la nivel global, anunță DPA, citat de Agerpres.
„Nu trebuie să permitem SUA și Chinei să determine singure viitorul tehnologic – de dragul prosperității noastre, al securității noastre și, în cele din urmă, al libertății noastre”, a declarat Merz la Berlin, la evenimentul de lansare a Agendei Hightech a guvernului, care își propune să stimuleze sectorul tehnologic din țară.
Acesta a lăudat capacitatea Europei de a modela un viitor mai bun pentru cetățenii săi, dar acest fapt a generat și un sentiment de complacere și delăsare.
„Am avut atât de mult succes în acest sens încât s-ar putea să fi devenit puțin prea mulțumiți de sine în ultima vreme. Dar asta nu este ceva ce nu poate fi corectat”, a arătat Merz.
Cancelarul german a reluat tema conflictului sistemic emergent între regimuri antipodice, autoritate și liberale.
„Ne confruntăm cu dependențe unilaterale. Și aceste dependențe sunt exploatate și în luptele pentru putere politică”, a notat Merz.
Potrivit cancelarului, este departe de a fi sigur că Germania și Europa în ansamblu vor rămâne un jucător semnificativ în ordinea mondială emergentă. Continentul trebuie să-și recâștige puterea prin leadership în inovație, consideră șeful guvernului german.
Refacerea competitivității Europei a devenit un subiect de interes major pentru liderul primei economii europene.
Șefii de stat sau de guvern din cele 27 de țări membre se vor întâlni anul viitor într-un summit dedicat competitivității, la inițiativa lui Friedrich Merz.
Citiți și: Liderii UE se vor reuni anul viitor într-un summit special consacrat competitivității, la inițiativa lui Merz. Nicușor Dan: Trebuie să temperăm așteptările optimiste legate de mediu pentru a câștiga competitivitate
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
De asemenea, Parlamentul European dorește ca bugetul UE pentru 2026 să consolideze prioritățile cheie în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea.
