UE ar trebui să renunțe la „naivitate” și să își schimbe mentalitatea în abordarea dezechilibrelor comerciale cu alte țări, subliniază Parisul

Chinezii „nu vor avea de câștigat” de pe urma unei politici comerciale externe care pune în pericol industria și piața europeană, a declarat pentru Euronews ministrul francez al Comerțului Exterior, Nicolas Forissier, în contextul în care Comisia Europeană ia în considerare adoptarea unor măsuri restrictive împotriva afluxului de importuri chinezești la prețuri mici.

„Chinezii trebuie să înțeleagă că nu vor câștiga nimic dacă distrug industria europeană și, ulterior, piața europeană, care este o piață esențială pentru ei”, a declarat Forissier vineri, în cadrul emisiunii „12 Minutes With” de la Euronews.

„Nu mai trebuie să fim naivi”, a adăugat Forissier, afirmând că se produce o „schimbare de mentalitate” în abordarea nu doar față de China, ci față de toate țările care transformă dependențele comerciale în arme. „Nu este vorba doar de China. Nu este vorba doar de China, ci de toate țările”, a explicat Forissier după ce președintele francez Emmanuel Macron a subliniat vineri că UE ar trebui să se inspire din modelul american în ceea ce privește măsurile comerciale menite să protejeze industriile strategice, potrivit Politico Europe.

„Trebuie să acceptăm să luăm măsuri de protecție, măsuri de salvgardare”, a afirmat Macron vineri, solicitând „echivalentul european al Secțiunii 301”.

Secțiunea 301 din Legea comerțului din 1974 permite autorităților americane să investigheze practicile comerciale neloiale sau discriminatorii și să impună tarife ca răspuns. Este, de asemenea, temeiul juridic pe care președintele Donald Trump intenționează să-l utilizeze pentru a impune noi tarife atunci când tarifele sale interimare actuale vor expira la sfârșitul lunii iulie.

„Nu există niciun motiv pentru care, atunci când suveranitatea noastră este pusă în pericol, fiind afectată de actori străini… să nu reacționăm”, a declarat Macron într-un discurs ținut cu ocazia unui eveniment dedicat calculului cuantic, desfășurat la Bruyères-le-Châtel.

Comentariile oficialilor francezi vin înaintea unei discuții foarte așteptate privind orientarea politică a echipei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va avea loc vinerea viitoare, unde vor fi discutate o serie de instrumente menite să protejeze blocul de un aflux de importuri chinezești ieftine.

Discuția ar putea continua atunci când cei 27 de lideri ai UE se vor reuni la Bruxelles la jumătatea lunii iunie.

Printre opțiunile luate în considerare se numără planuri de a reduce dependența companiilor din UE de producătorii străini, obligându-le să se aprovizioneze cu componente de la cel puțin trei furnizori diferiți. Întrebat dacă aceasta este o politică pe care UE ar trebui să o adopte, Forissier a răspuns: „Da, trebuie să o facem.”

Blocul ar putea, de asemenea, să ia în considerare aplicarea de tarife suplimentare asupra unor sectoare strategice, cum ar fi cel al produselor chimice, sau utilizarea taxelor antidumping sau antisubvenție pentru a corecta prețurile de import care sunt mai mici decât cele la care produsele sunt vândute pe piața chineză.

China a avertizat deja că va lua măsuri de retorsiune dacă UE introduce restricții asupra importurilor chineze.

Deficitul comercial al UE cu China a atins suma colosală de 359,3 miliarde de euro în 2025, în creștere cu aproape o cincime față de anul precedent.

Franța solicită de mult timp măsuri mai bine țintite pentru a proteja economia europeană de practicile comerciale agresive ale marilor puteri mondiale, în special ale Chinei, printre care se numără subvențiile generoase acordate de stat, supracapacitățile industriale și restricțiile la exportul de materii prime esențiale.

Forissier a subliniat importanța unui dialog „sincer” cu Beijingul și a insistat că Franța are o „relație specială” cu China, care necesită „negocieri” și „respect”.

„Încercăm să îi respectăm pe chinezi. Chinezii trebuie să ne respecte și acesta este mesajul pe care instituțiile europene trebuie să îl transmită”, a mai spus Nicolas Forissier.