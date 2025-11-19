CONSILIUL UE
UE are în vedere să implementeze o aplicație digitală de călătorie pentru a-și consolida frontierele externe
Astăzi, 19 noiembrie, reprezentanții statelor membre (Coreper) au aprobat mandatul de negociere al Consiliului pentru o lege a UE care va permite lansarea unei aplicații digitale de călătorie a UE. Regulamentul stabilește norme privind crearea (voluntară) a documentelor digitale de călătorie și modul de utilizare a acestora la trecerea frontierelor externe, informează un comunicat oficial al Consiliului.
Aplicația digitală de călătorie a UE va permite furnizarea digitală a datelor de călătorie înainte de trecerea frontierei. Acest lucru permite ofițerilor de frontieră să verifice de la distanță documentele de călătorie și să le compare cu bazele de date ale autorităților de frontieră, poliției și migrației înainte ca călătorii să sosească personal la un punct de trecere a frontierei. Acest lucru va reduce timpul de așteptare și va îmbunătăți controalele de securitate.
„Consolidarea frontierelor externe ale UE este o prioritate cheie pentru președinția daneză. Trebuie să putem controla cine intră și trebuie să refuzăm intrarea persoanelor care nu au dreptul să intre în UE. Prin urmare, este important să le oferim polițiștilor de frontieră cele mai bune instrumente posibile cu care să lucreze, astfel încât să poată combate criminalitatea, amenințările la adresa securității și migrația ilegală. Aplicația digitală de călătorie a UE nu va rezolva toate problemele, desigur, dar este un instrument nou important care le va oferi polițiștilor de frontieră mijloace mai bune pentru a-și desfășura activitatea”, a transmis Rasmus Stoklund, ministrul danez al imigrației și integrării.
Aplicația va fi un element important în gestionarea frontierelor externe. Călătorii vor trebui în continuare să aibă asupra lor pașaportul sau cartea de identitate atunci când trec o frontieră externă a UE.
Componenta mobilă va permite călătorilor, atât cetățenilor UE, cât și resortisanților țărilor terțe, să creeze documente de călătorie digitale (în esență, o copie digitală a datelor stocate în pașaportul sau cartea de identitate). Cu toate acestea, crearea și utilizarea documentelor de călătorie digitale vor rămâne opționale. Funcția backend a aplicației digitale de călătorie va servi la verificarea electronică a cipului unui document de călătorie.
Acest lucru este necesar pentru a confirma că documentul de călătorie recreat digital a fost eliberat de o autoritate legitimă și că datele extrase din cip nu au fost modificate de la eliberarea documentului de călătorie. Datorită routerului pentru călători, persoanele vor putea să își partajeze documentele digitale de călătorie cu autoritățile competente responsabile de gestionarea frontierelor.Utilizarea la punctele de trecere a frontiereiOrice persoană care a utilizat aplicația digitală de călătorie a UE pentru a crea documente digitale de călătorie va putea să prezinte documentele de călătorie autorităților de frontieră înainte de călătorie.
Acest lucru va îmbunătăți eficiența controalelor la frontieră, deoarece polițiștii de frontieră vor putea să își concentreze timpul și resursele asupra trecerilor pe care le-au semnalat ca fiind suspecte în prealabil.
Documentele de călătorie digitale vor spori, de asemenea, securitatea spațiului Schengen. Va fi mai ușor să se verifice autenticitatea și corectitudinea documentelor de călătorie, ceea ce va îngreuna utilizarea de documente false sau trecerea neobservată a frontierelor de către fraudatori.Conectarea sistemelor informatice ale UE în materie de frontiere și călătorii UE a pus în aplicare o serie de sisteme informatice pentru a facilita călătoriile și a consolida securitatea frontierelor.
Consiliul dorește ca viitoarea aplicație digitală de călătorie a UE să joace un rol central atunci când oamenii utilizează aceste sisteme. Conform poziției Consiliului, călătorii ar trebui, de exemplu, să poată utiliza documentele digitale de călătorie atunci când transmit în prealabil datele de intrare/ieșire. Sistemul digital de intrare/ieșire la frontieră a devenit operațional în octombrie 2025 și înregistrează digital intrările, ieșirile, pașapoartele și datele biometrice ale resortisanților din afara UE care călătoresc în UE.
În 2026, va fi lansat sistemul de autorizare a călătoriilor ETIAS.
Odată ce acesta va fi disponibil, călătorii din afara UE ar trebui să poată utiliza documentele de călătorie create în aplicația digitală de călătorie pentru cererea lor ETIAS. Același lucru se va întâmpla și în cazul solicitării digitale a unei vize. Următorii pași. Prin acest acord, președinția Consiliului este pregătită să înceapă negocierile cu Parlamentul European, odată ce acesta din urmă și-a convenit poziția.
Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe
Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru actualizarea mecanismului UE de suspendare a călătoriilor fără viză pentru cetățenii țărilor terțe care nu au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen.
Normele modificate vor permite UE să reacționeze mai rapid și mai energic în situațiile în care călătoriile fără viză sunt utilizate în mod abuziv sau contravin intereselor sale.
Elementele principale ale mecanismului actualizat de suspendare a vizelor
Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, vor exista noi motive pentru declanșarea mecanismului de suspendare. Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări, UE va putea revoca statutul de țară scutită de vize dacă această țară terță nu se aliniază politicii UE în materie de vize.
În plus, atunci când o țară aplică un program de cetățenie pentru investitori prin care se acordă cetățenia persoanelor care nu au o legătură reală cu țara terță în cauză, UE poate suspenda scutirea de vize pentru această țară.
Același lucru se va întâmpla și în cazul în care relațiile UE cu o țară se deteriorează, de exemplu în cazul încălcării drepturilor omului.
Regulamentul facilitează, de asemenea, declanșarea mecanismului de suspendare. De exemplu, un prag de 30 % – în loc de pragul anterior de 50 % – cuantifică creșterile substanțiale ale cazurilor de refuz de intrare și depășire a duratei de ședere, ale cererilor de azil și ale infracțiunilor grave.
Durata suspendării inițiale a scutirii de viză va crește la 12 luni (de la 9 luni în prezent). Această perioadă inițială poate fi prelungită cu încă 24 de luni (în loc de 18 luni în prezent).
Această fază de suspendare temporară mai lungă va permite UE să colaboreze cu țara terță în cauză pentru a remedia circumstanțele care au dus la suspendare (înainte ca regimul fără vize să poată fi revocat definitiv).
Noul mecanism prevede, de asemenea, o abordare specifică pentru încetarea scutirii de viză. În timp ce în prezent toți cetățenii unei țări sunt afectați de suspendarea regimului de scutire de viză atunci când perioada inițială este prelungită, în conformitate cu noile norme, faza suplimentară de suspendare de 24 de luni nu ar afecta în mod automat întreaga populație. În schimb, UE ar putea decide să (continue) să țintească funcționarii guvernamentali și diplomații.
Regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta va fi direct obligatoriu și aplicabil în statele membre ale UE.
Consiliul UE adoptă o nouă lege europeană pentru accelerarea soluționării plângerilor transfrontaliere privind protecția datelor
Statele membre și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea Politicii Agricole Comune, cu obiectivul de a stimula competitivitatea agriculturii europene
Președinția Consiliului UE și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC). Obiectivul este de a stimula competitivitatea agriculturii europene prin reducerea birocrației, sprijinirea fermierilor, inclusiv a micilor fermieri și a întreprinderilor nou-înființate, încurajarea inovației și stimularea productivității.
Potrivit comunicatului oficial, aceste măsuri de simplificare ar putea duce la reduceri semnificative ale costurilor administrative, atât pentru fermieri, cât și pentru administrațiile naționale. Conform evaluării inițiale a Comisiei, acestea ar putea genera economii anuale de până la 1,6 miliarde de euro pentru fermieri și de peste 200 de milioane de euro pentru administrațiile statelor membre.
Actele revizuite fac parte din așa-numitul „Omnibus III”, propus de Comisie în mai 2025. Pachetul include modificări ale regulamentului privind planurile strategice (SPR) și ale regulamentului „orizontal” privind Politica Agricolă Comună.
Principalele elemente ale acordului
Acordul provizoriu menține direcția generală a propunerii Comisiei, sprijinind următoarele obiective:
reducerea poverii administrative pentru fermieri și administrații;
creșterea plăților către micii fermieri și simplificarea regulilor privind condiționalitatea, în special pentru fermele ecologice;
reducerea controalelor la fața locului și eliminarea procedurii anuale de verificare a performanței.
Acordul menține, de asemenea, propunerea Comisiei de a permite statelor membre să acorde plăți de criză agricultorilor activi afectați de dezastre naturale, fenomene climatice nefavorabile sau evenimente catastrofale. Aceste plăți vor asigura continuitatea activității agricole a fermierilor afectați.
Citiți și: PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
Techno Sustainability Conference 2025. Adrian-Victor Vevera: La ICI București transformăm rezultatele cercetării în soluții aplicabile, menite să răspundă nevoilor unei societăți aflate într-o permanentă evoluție
UE are în vedere să implementeze o aplicație digitală de călătorie pentru a-și consolida frontierele externe
Iulian Chifu: Războiul cognitiv-informațional în trilaterala România-Republica Moldova-Ucraina
Ministrul italian al apărării critică lentoarea cu care statele UE și NATO reacționează la războiul hibrid al Rusiei și propune o serie de măsuri de contracarare: Este momentul să acționăm
Casa Albă acuză compania Alibaba că sprijină operațiunile militare ale Chinei care țintesc Statele Unite (Financial Times)
Capitalele UE trebuie să cedeze puterea dacă vor să construiască o piață financiară în stil american, transmite Comisia Europeană: Va fi o discuție dificilă, dar dacă nu facem nimic diferit, nu vom avea rezultate diferite
Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Comisia Europeană, în care solicită măsuri concrete pentru modificarea și întărirea legislației UE privind combaterea violenței domestice
Consolidarea pieței unice a UE este o “nevoie urgentă”, afirmă directorul BusinessEurope (INTERVIU): Credem în invențiile Europei, dar acestea nu cred că Europa este cel mai bun loc pentru ele
Strengthening the EU single market is an “urgent need,” says BusinessEurope director (INTERVIEW): We believe in Europe’s inventions, but they don’t believe Europe is the best place to scale
Trump ridică Arabia Saudită la statutul de “aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat că va crește investițiile saudite în SUA la 1.000 de miliarde de dolari
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
