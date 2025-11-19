UE are în vedere să implementeze o aplicație digitală de călătorie pentru a-și consolida frontierele externe 

Connect with us

Astăzi, 19 noiembrie, reprezentanții statelor membre (Coreper) au aprobat mandatul de negociere al Consiliului pentru o lege a UE care va permite lansarea unei aplicații digitale de călătorie a UE. Regulamentul stabilește norme privind crearea (voluntară) a documentelor digitale de călătorie și modul de utilizare a acestora la trecerea frontierelor externe, informează un comunicat oficial al Consiliului. 

Aplicația digitală de călătorie a UE va permite furnizarea digitală a datelor de călătorie înainte de trecerea frontierei. Acest lucru permite ofițerilor de frontieră să verifice de la distanță documentele de călătorie și să le compare cu bazele de date ale autorităților de frontieră, poliției și migrației înainte ca călătorii să sosească personal la un punct de trecere a frontierei. Acest lucru va reduce timpul de așteptare și va îmbunătăți controalele de securitate.

„Consolidarea frontierelor externe ale UE este o prioritate cheie pentru președinția daneză. Trebuie să putem controla cine intră și trebuie să refuzăm intrarea persoanelor care nu au dreptul să intre în UE. Prin urmare, este important să le oferim polițiștilor de frontieră cele mai bune instrumente posibile cu care să lucreze, astfel încât să poată combate criminalitatea, amenințările la adresa securității și migrația ilegală. Aplicația digitală de călătorie a UE nu va rezolva toate problemele, desigur, dar este un instrument nou important care le va oferi polițiștilor de frontieră mijloace mai bune pentru a-și desfășura activitatea”, a transmis Rasmus Stoklund, ministrul danez al imigrației și integrării.

Aplicația va fi un element important în gestionarea frontierelor externe. Călătorii vor trebui în continuare să aibă asupra lor pașaportul sau cartea de identitate atunci când trec o frontieră externă a UE.

Componenta mobilă va permite călătorilor, atât cetățenilor UE, cât și resortisanților țărilor terțe, să creeze documente de călătorie digitale (în esență, o copie digitală a datelor stocate în pașaportul sau cartea de identitate). Cu toate acestea, crearea și utilizarea documentelor de călătorie digitale vor rămâne opționale. Funcția backend a aplicației digitale de călătorie va servi la verificarea electronică a cipului unui document de călătorie.

Acest lucru este necesar pentru a confirma că documentul de călătorie recreat digital a fost eliberat de o autoritate legitimă și că datele extrase din cip nu au fost modificate de la eliberarea documentului de călătorie. Datorită routerului pentru călători, persoanele vor putea să își partajeze documentele digitale de călătorie cu autoritățile competente responsabile de gestionarea frontierelor.Utilizarea la punctele de trecere a frontiereiOrice persoană care a utilizat aplicația digitală de călătorie a UE pentru a crea documente digitale de călătorie va putea să prezinte documentele de călătorie autorităților de frontieră înainte de călătorie.

Acest lucru va îmbunătăți eficiența controalelor la frontieră, deoarece polițiștii de frontieră vor putea să își concentreze timpul și resursele asupra trecerilor pe care le-au semnalat ca fiind suspecte în prealabil.

Documentele de călătorie digitale vor spori, de asemenea, securitatea spațiului Schengen. Va fi mai ușor să se verifice autenticitatea și corectitudinea documentelor de călătorie, ceea ce va îngreuna utilizarea de documente false sau trecerea neobservată a frontierelor de către fraudatori.Conectarea sistemelor informatice ale UE în materie de frontiere și călătorii UE a pus în aplicare o serie de sisteme informatice pentru a facilita călătoriile și a consolida securitatea frontierelor.

Consiliul dorește ca viitoarea aplicație digitală de călătorie a UE să joace un rol central atunci când oamenii utilizează aceste sisteme. Conform poziției Consiliului, călătorii ar trebui, de exemplu, să poată utiliza documentele digitale de călătorie atunci când transmit în prealabil datele de intrare/ieșire. Sistemul digital de intrare/ieșire la frontieră a devenit operațional în octombrie 2025 și înregistrează digital intrările, ieșirile, pașapoartele și datele biometrice ale resortisanților din afara UE care călătoresc în UE.

În 2026, va fi lansat sistemul de autorizare a călătoriilor ETIAS.

Odată ce acesta va fi disponibil, călătorii din afara UE ar trebui să poată utiliza documentele de călătorie create în aplicația digitală de călătorie pentru cererea lor ETIAS. Același lucru se va întâmpla și în cazul solicitării digitale a unei vize. Următorii pași. Prin acest acord, președinția Consiliului este pregătită să înceapă negocierile cu Parlamentul European, odată ce acesta din urmă și-a convenit poziția.

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

Trending