UE are nevoie de un plan de intervenție în cazul incidentelor grave asociate inteligenței artificiale, afirmă Finlanda și Estonia

U.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in1 min.
© European Union , 2025

Uniunea Europeană ar trebui să aibă un plan de răspuns la incidentele grave legate de inteligența artificială, au afirmat două țări membre ale UE înaintea unei reuniuni-cheie a șefilor de stat sau de guvern, programată vineri și axată pe IA.

Într-o scrisoare la care a avut acces Politico, Finlanda și Estonia afirmă că Uniunea „poate încă să concureze la nivel de avangardă” în domeniul IA prin mobilizarea capitalului și consolidarea puterii de calcul, dar acest demers ar trebui să meargă mână în mână cu „gestionarea responsabilă a acesteia”.

Cele două țări, considerate printre liderii digitali ai Europei, solicită „măsuri la nivelul UE pentru a răspunde la incidentele grave legate de IA”.

Siguranța și securitatea IA se află pe ordinea de zi de vineri a primei reuniuni a Consiliului European dedicată acestei noi tehnologii revoluționare.

Îngrijorările cu privire la gradul de pregătire al Europei de a răspunde amenințărilor generate de IA au luat amploare după o serie de incidente din această vară, în care agenți IA au scăpat de sub control și au spart sistemele altor companii.

Atacurile cibernetice recente și dezvăluirile privind vulnerabilitățile de codare au stârnit, de asemenea, îngrijorări cu privire la necesitatea ca sistemele de securitate să fie mai bine pregătite pentru apariția inteligenței artificiale.

Ungaria a insistat pentru crearea unei rețele de puncte de contact naționale în cazul în care furnizorii de modele de IA își pierd controlul asupra modelelor lor, conform unui document din octombrie consultat de POLITICO.

Țara a insistat, de asemenea, pentru constituirea unei echipe de evaluatori independenți „verificați în prealabil și autorizați din punct de vedere al securității”, care să poată anticipa incidentele.

Cele două țări au solicitat investiții în modelele europene de inteligență artificială de ultimă generație „ca prioritate economică și ca fundament al influenței Europei asupra viitorului AI.”

Țările avertizează că Europa are nevoie de „o capacitate independentă de a evalua cele mai avansate modele, precum și riscurile legate de siguranța și securitatea acestora”.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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