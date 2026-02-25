UE așteaptă „curând vești mai bune” din SUA privind reducerea taxelor de 50% la produsele cu oțel și aluminiu (Bloomberg)

Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca Statele Unite să modifice în perioada următoare regimul tarifar aplicat produselor derivate care conțin oțel și aluminiu, o temă care a tensionat relațiile transatlantice și a reprezentat un punct central al negocierilor comerciale, relatează Bloomberg, preluat de Agerpres.

Potrivit unor surse europene care au dorit să-și păstreze anonimatul, Washingtonul ar putea decide în următoarele săptămâni reducerea taxei vamale de 50% aplicate acestor produse.

Uniunea Europeană solicită de mai mult timp relaxarea acestor tarife, argumentând că ele contravin acordului comercial încheiat anul trecut, care prevede un plafon de 15% pentru majoritatea produselor europene exportate în SUA. În paralel, autoritățile americane revizuiesc periodic lista produselor derivate vizate, extinzând numărul mărfurilor supuse taxei de 50%. În prezent, lista include peste 400 de produse.

În ciuda solicitărilor repetate venite din partea Bruxelles-ului, Washington-ul a refuzat până acum să reducă tarifele pentru oțel și aluminiu și a cerut, în schimb, modificarea legislației europene în domeniul digital, o condiție considerată inacceptabilă de către UE, potrivit unor surse citate anterior.

„Am primit asigurări de la colegii noștri din Statele Unite că știu că aceasta este o mare problemă pentru noi și cercetează această chestiune. Sperăm să avem curând vești mai bune pe acest subiect”, le-a declarat marți europarlamentarilor comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic.

Reprezentantul SUA pentru Comerț nu a răspuns solicitărilor Bloomberg de a comenta informațiile.

Extinderea constantă a listei creează dificultăți suplimentare pentru companii, care trebuie să identifice proporția de oțel și aluminiu din produsele exportate, ceea ce reduce avantajele prevăzute în acordul comercial de anul trecut.

Posibila ajustare a tarifelor intervine într-un moment sensibil al relațiilor UE–SUA. Ratificarea acordului comercial încheiat anul trecut este incertă, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că așa-numitele „taxe reciproce” impuse prin decret de administrația Trump în 2025 sunt ilegale.

Sursele citate de Bloomberg susțin că Maros Sefcovic a fost în ultimele zile în contact cu omologii americani și i-a informat luni pe ambasadorii statelor membre cu privire la cele mai recente evoluții.