UE atenționează țările membre să nu transforme criza energetică într-una fiscală: Măsurile pentru compensarea prețului la energie trebuie să fie temporare și limitate ca amploare 

Oficialii UE îndeamnă guvernele să evite acordarea de sprijin excesiv pentru a compensa creșterea prețurilor la energie, avertizând că șocul provocat de războiul din Iran ar putea duce la o criză fiscală.

Comisia Europeană insistă, în cadrul discuțiilor cu statele membre, ca subvențiile propuse pentru energie, reducerile de taxe și plafonarea prețurilor să fie limitate ca durată și amploare, potrivit unor surse informate cu privire la aceste discuții. Bruxelles încearcă să evite repetarea crizei energetice din 2022, care a alimentat inflația galopantă și creșterea vertiginoasă a deficitului.

„Este un efort unitar al Comisiei. Ceea ce se întâmplă într-un sector al economiei poate avea repercusiuni asupra restului societății”, a declarat pentru Financial Times comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen.

Comisia a oferit „consiliere tehnică și asistență țărilor pentru a elabora aceste instrumente și măsuri de politică pe care doresc să le utilizeze… în limitele marjei fiscale de care dispun”, a declarat Jorgensen.

Executivul european a insistat asupra „coordonării și prudenței” în ceea ce privește orice măsuri menite să atenueze presiunile asupra prețurilor la energie, au declarat oficiali informați cu privire la discuțiile dintre Bruxelles și ministerele de finanțe naționale.

Oficialii se tem că acest conflict va declanșa a treia criză economică pentru UE în șase ani, după pandemia de Covid-19 și invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, ambele evenimente determinând adoptarea unor programe ample de stimulare care au dus la creșterea datoriei publice.

Rata datoriei publice brute a UE raportată la PIB a crescut de la 77,8% la sfârșitul anului 2019 la 82,1% în al treilea trimestru al anului trecut, potrivit celor mai recente date disponibile.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, le-a transmis miniștrilor de finanțe din statele membre că ar trebui adoptate doar măsuri de urgență „coerente” și pe termen scurt. El a avertizat că cheltuielile excesive ar „avea implicații fiscale grave”, având în vedere că criza Covid-19 și cea din Ucraina, alături de creșterea cheltuielilor pentru apărare începând din 2022, au lăsat guvernele cu o marjă de manevră fiscală redusă.

Săptămâna trecută, ministrul italian pentru afaceri europene, Tommaso Foti, a sugerat că autoritățile Uniunii Europene ar putea suspenda normele care obligă statele membre să-și reducă deficitele bugetare sub 3% din PIB, în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu va continua. Acesta a argumentat că „într-o situație critică, trebuie să luăm măsuri urgente”.

Italia se numără printre cele cinci țări membre, alături de Germania, Spania, Portugalia și Austria, care au solicitat Uniunii Europene ca întreprinderile din sectorul energetic să contribuie la reducerea poverii care apasă consumatorii și contribuabilii ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, folosind profiturile suplimentare pe care acestea le acumulează datorită creșterii prețurilor la combustibili.

Apelul vine în contextul în care prețul țițeiului Brent a ajuns la 100 de dolari pe baril, în creștere față de nivelul de 70 de dolari înregistrat înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacuri militare împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Odată cu închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, piețele mondiale de petrol se confruntă cu o creștere a cererii și cu o penurie bruscă de aprovizionare, ceea ce agravează și mai mult volatilitatea prețurilor.

În scrisoarea adresată comisarului Hoekstra, miniștrii pledează pentru reinstituirea și consolidarea unui mecanism european similar „contribuției de solidaritate” din 2022, care a colectat aproximativ 28 de miliarde de euro din profiturile excesive obținute din combustibilii fosili în perioada de creștere bruscă a prețurilor de după războiul din Ucraina, conform cifrelor prezentate de Comisie.

De data aceasta, miniștrii susțin că sistemul ar trebui aplicat în întreaga UE, să se bazeze pe un temei juridic mai solid și să vizeze mai bine marile companii petroliere multinaționale — inclusiv profiturile realizate în străinătate.

În fața crizei energetice descrisă de directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie drept „cea mai gravă din istorie”, statele membre au început să adopte măsuri pentru a-și proteja economiile și cetățenii, printre acestea numărându-se și România, care a anunțat recent că reduce acciza la motorină cu 30 de bani pe litru, după ce a limitat adaosul comercial la benzină și motorină.