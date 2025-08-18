UE avertizează că, într-o perioadă în care nevoile umanitare ating cote fără precedent, respectarea dreptului internațional umanitar este tot mai amenințată

UE este unul dintre cei mai mari donatori de ajutor umanitar din lume, acționând pentru a salva milioane de vieți în situații de criză la nivel global, a transmis luni comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, cu ocazia Zilei Mondiale a Ajutorului Umanitar 2025.

„Cu toate acestea, într-un moment în care nevoile umanitare ating cote fără precedent, respectarea dreptului internațional umanitar este amenințată. Atacurile țintite asupra civililor și lucrătorilor umanitari, precum și atacurile asupra spitalelor, școlilor și altor ținte civile sunt în creștere, în timp ce accesul la ajutorul vital este din ce în ce mai restricționat”, a declarat aceasta.

Lahbib a subliniat că regulile războiului, stabilite prin Convențiile de la Geneva din 1949, rămân neschimbate: încălcarea dreptului internațional umanitar reprezintă o crimă.

„Niciodată livrarea ajutorului umanitar nu a fost atât de periculoasă – 2024 a fost cel mai sângeros an din istorie pentru lucrătorii umanitari, cu 383 uciși, 308 răniți și 125 răpiți. Cu 265 de lucrători uciși deja în 2025, riscăm să depășim recordul tragic de anul trecut”, a adăugat comisarul european.

În contextul încălcărilor flagrante ale dreptului internațional umanitar, Hadja Lahbib a subliniat că trebuie să fie înfruntată realitatea dură a impunității generalizate, în care autorii acestor crime rămân nepedepsiți. Ea a avertizat că, fără tragerea la răspundere a celor responsabili de uciderea lucrătorilor umanitari, alții vor continua să moară.

„Există măsuri concrete pe care le putem lua pentru a-i sprijini pe cei care își riscă viața pentru a furniza alimente, apă și îngrijiri medicale persoanelor aflate în nevoie. Lucrătorii umanitari locali, care reprezintă 90% dintre cei atacați, dispun adesea de mai puțină protecție decât personalul internațional. Programul UE „Protect Aid Workers” de răspuns rapid sprijină lucrătorii umanitari locali aflați în pericol, asistând în prezent 376 de persoane implicate în 211 incidente critice”, a mai spus aceasta.

În final, comisarul european a atras atenția că, pe măsură ce crizele umanitare devin tot mai prelungite, atenția Uniunii Europene trebuie să se îndrepte și dincolo de cele mai vizibile urgențe.

„Crizele umanitare provocate de om în Sudan, Gaza și Ucraina au stârnit, pe bună dreptate, indignarea la nivel mondial. Cu toate acestea, numeroase alte crize se desfășoară în afara atenției publice. Ajutorul umanitar va rămâne o rază de speranță, chiar și în cele mai întunecate momente, iar sprijinul UE va fi neclintit. Cu toate acestea, știu că, deși ajutorul umanitar este esențial, el nu este suficient. Pentru a pune capăt suferințelor cauzate de conflicte și crize provocate de om, este nevoie de o conducere politică curajoasă și de acțiuni care să asigure o pace durabilă și să protejeze persoanele cele mai vulnerabile”, a conchis Hadja Lahbib.