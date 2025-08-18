U.E.
UE avertizează că, într-o perioadă în care nevoile umanitare ating cote fără precedent, respectarea dreptului internațional umanitar este tot mai amenințată
UE este unul dintre cei mai mari donatori de ajutor umanitar din lume, acționând pentru a salva milioane de vieți în situații de criză la nivel global, a transmis luni comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, cu ocazia Zilei Mondiale a Ajutorului Umanitar 2025.
„Cu toate acestea, într-un moment în care nevoile umanitare ating cote fără precedent, respectarea dreptului internațional umanitar este amenințată. Atacurile țintite asupra civililor și lucrătorilor umanitari, precum și atacurile asupra spitalelor, școlilor și altor ținte civile sunt în creștere, în timp ce accesul la ajutorul vital este din ce în ce mai restricționat”, a declarat aceasta.
Lahbib a subliniat că regulile războiului, stabilite prin Convențiile de la Geneva din 1949, rămân neschimbate: încălcarea dreptului internațional umanitar reprezintă o crimă.
„Niciodată livrarea ajutorului umanitar nu a fost atât de periculoasă – 2024 a fost cel mai sângeros an din istorie pentru lucrătorii umanitari, cu 383 uciși, 308 răniți și 125 răpiți. Cu 265 de lucrători uciși deja în 2025, riscăm să depășim recordul tragic de anul trecut”, a adăugat comisarul european.
În contextul încălcărilor flagrante ale dreptului internațional umanitar, Hadja Lahbib a subliniat că trebuie să fie înfruntată realitatea dură a impunității generalizate, în care autorii acestor crime rămân nepedepsiți. Ea a avertizat că, fără tragerea la răspundere a celor responsabili de uciderea lucrătorilor umanitari, alții vor continua să moară.
„Există măsuri concrete pe care le putem lua pentru a-i sprijini pe cei care își riscă viața pentru a furniza alimente, apă și îngrijiri medicale persoanelor aflate în nevoie. Lucrătorii umanitari locali, care reprezintă 90% dintre cei atacați, dispun adesea de mai puțină protecție decât personalul internațional. Programul UE „Protect Aid Workers” de răspuns rapid sprijină lucrătorii umanitari locali aflați în pericol, asistând în prezent 376 de persoane implicate în 211 incidente critice”, a mai spus aceasta.
În final, comisarul european a atras atenția că, pe măsură ce crizele umanitare devin tot mai prelungite, atenția Uniunii Europene trebuie să se îndrepte și dincolo de cele mai vizibile urgențe.
„Crizele umanitare provocate de om în Sudan, Gaza și Ucraina au stârnit, pe bună dreptate, indignarea la nivel mondial. Cu toate acestea, numeroase alte crize se desfășoară în afara atenției publice. Ajutorul umanitar va rămâne o rază de speranță, chiar și în cele mai întunecate momente, iar sprijinul UE va fi neclintit. Cu toate acestea, știu că, deși ajutorul umanitar este esențial, el nu este suficient. Pentru a pune capăt suferințelor cauzate de conflicte și crize provocate de om, este nevoie de o conducere politică curajoasă și de acțiuni care să asigure o pace durabilă și să protejeze persoanele cele mai vulnerabile”, a conchis Hadja Lahbib.
Germania poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar nu are capacitatea de a trimite trupe, afirmă șeful diplomației germane
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că țara sa poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar că Berlinul probabil nu are capacitatea de a trimite trupe în țara aflată în conflict, informează Politico Europe.
„Suntem singura țară europeană care contribuie cu trupe la staționarea unei brigăzi pregătite de luptă în Lituania. A face acest lucru și a staționa trupe și în Ucraina ar fi probabil prea mult pentru noi”, a declarat Wadephul luni, în cadrul podcastului Table Today, adăugând că ministrul apărării Boris Pistorius va analiza această chestiune.
Liderii europeni consideră că garanțiile de securitate durabile pentru Ucraina sunt esențiale pentru orice potențial acord de pace care ar putea apărea între Kiev și Moscova, iar această temă se va afla în prim-planul agendei atunci când președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologii săi europeni se vor întâlni luni, la Washington, cu președintele american Donald Trump.
„În prezent, primim semnale din Washington că sunt pregătiți să facă acest lucru (să ofere garanții de securitate), iar acest lucru trebuie apoi pus la punct împreună cu europenii, Germania având, bineînțeles, un rol important de jucat”, a declarat Wadephul în interviu, adăugând că Berlinul ar putea oferi, printre altele, ajutor militar și tehnic.
Într-un interviu acordat duminică Fox News, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că există sprijin pentru „garanții de securitate mult mai solide și aderarea la UE” și a sugerat că protecția „de tipul articolului 5” este în discuție pentru Ucraina, făcând referire la prevederile NATO privind apărarea reciprocă.
Cancelarul german Friedrich Merz, care călătorește și el luni la Washington, a rămas până acum evaziv în privința unei posibile desfășurări de trupe germane în Ucraina. Într-un interviu acordat imediat după alegerea sa, în februarie, el a sugerat că Germania ar putea participa dacă și Statele Unite vor face acest lucru.
Însă, în pofida unei creșteri masive a cheltuielilor militare, Germania s-a confruntat cu dificultăți în recrutarea și instruirea de soldați pregătiți de luptă, efectivele militare stagnând la aproximativ 182.000, în ciuda eforturilor semnificative de extindere a forței. În aprilie, Germania a lansat oficial prima sa desfășurare permanentă de trupe în străinătate de la Al Doilea Război Mondial — o brigadă blindată de 5.000 de militari în Lituania, destinată consolidării flancului estic al NATO, ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
„Problema garanțiilor de securitate este una extrem de complexă, care va necesita o coordonare intensă. Considerăm că detaliile specifice și punerea în aplicare concretă fac parte dintr-un proces cu adevărat îndelungat și complex”, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german, în perioada premergătoare reuniunilor de la Washington.
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Industria de apărare din Slovacia înregistrează profituri record din exporturi către Ucraina, deși guvernul Fico a suspendat oficial asistența militară pentru Kiev
Industria de apărare privată din Slovacia a înregistrat profituri record în 2024, cu exporturi de armament în valoare de 1,15 miliarde de euro – echivalentul a circa 1% din PIB, dublu față de 2023 și de zece ori mai mult decât înaintea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, informează Politico. Creșterea spectaculoasă are loc în ciuda faptului că premierul Robert Fico a blocat asistența militară oficială pentru Kiev, a criticat sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, a respins perspectiva aderării Ucrainei la NATO și chiar s-a întâlnit cu Vladimir Putin.
Ministrul adjunct al Apărării, Igor Melicher, a declarat pentru Politico că succesul industriei private nu contrazice politica guvernului:
„Guvernul slovac a promis cetățenilor săi, prin programul de guvernare, că nu vom trimite nici măcar un glonț din depozitele statului în Ucraina și ne ținem de această promisiune.” El a explicat că sprijinul oficial al Slovaciei se limitează la ajutoare non-letale și la furnizarea de electricitate, „necesară pentru funcționarea Ucrainei ca stat.”
În schimb, Bratislava nu are rezerve față de activitatea companiilor private de armament: „Am aderat la Uniunea Europeană pentru valorile pe care le împărtășim. Respectăm, de asemenea, piața liberă. Prin urmare, să restricționăm companiile din industria de apărare ar fi destul de ipocrit din partea noastră,” a spus Melicher.
Potrivit Centrului pentru Analiza Politicilor Europene, firmele slovace produc muniție de 155 mm, obuziere autopropulsate Zuzana 2, sisteme de detecție, echipamente de război electronic și tehnologie de comunicații.
Ministrul Apărării, Robert Kaliňák, a subliniat în repetate rânduri că producția are scop economic, nu militar: „Aceasta nu este o susținere a războiului, ci o susținere a comerțului,” spunea el anul trecut la inaugurarea unei fabrici de muniție. „Am spus înainte și după alegerile generale din 2023 că nu vom restricționa companiile de apărare pentru că avem nevoie de creștere economică. Este grozav, pentru că se creează locuri de muncă,” a reiterat el în martie.
Melicher a mai precizat că „cea mai mare parte a echipamentului militar produs în Slovacia nu este vândut direct Ucrainei, ci partenerilor occidentali, care decid apoi cum să folosească acest material.”
Opoziția acuză, însă, guvernul Fico de ipocrizie. Lucia Yar, eurodeputată din partea partidului Progresívne Slovensko, afirmă că strategia guvernului este contradictorie: „Este o strategie de comunicare încărcată de pacifism de fațadă și oportunism.”
Fico și-a reafirmat opoziția față de sprijinul militar, ironizând inițiativele de apărare europene: „Ar trebui să luăm de la pensionari acum ca să cumpărăm tancuri?”, a întrebat el în martie. „Pentru numele lui Dumnezeu, pentru ce fel de război se pregătește Europa? De ce are nevoie brusc Europa să cheltuiască 800 de miliarde de euro pe armament?”, a spus premierul ulterior, în aprilie, la marcarea a 80 de ani de la eliberarea Slovaciei de sub ocupația germană.
În ciuda criticilor la adresa UE, guvernul de la Bratislava încearcă să acceseze fondurile europene pentru apărare, inclusiv noul program de împrumuturi pentru armament de 150 miliarde de euro.
„Fico înțelege că este vorba despre sume importante de bani europeni,” a spus Lucia Yar. „Poate că nu este interesat de agenda apărării colective, dar știe că, printr-un mesaj potrivit, mai ales despre infrastructura cu dublă utilizare, poate accesa aceste fonduri europene orientate spre apărare pentru a-și finanța proiectele interne.”
China oferă un sprijin „crucial” care alimentează războiul lui Putin în Ucraina, avertizează ministrul german de externe
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni China pentru sprijinul esențial acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, informează Politico Europe.
Criticile lui Wadephul vin înaintea unei întâlniri importante între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, pentru a discuta conflictul dintre Moscova și Kiev.
„Războiul Rusiei este posibil datorită sprijinului crucial oferit de China”, a declarat Wadephul într-un discurs susținut la Fundația pentru Pace Sasakawa din Tokyo, în timpul unei vizite în Japonia.
„80% dintre bunurile cu dublă utilizare pe care le folosește Rusia provin din China. În același timp, China este cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești. Iar aceasta este o evoluție care, desigur, contravine nu doar în mod masiv intereselor noastre de securitate europene, ci și celor ale partenerilor noștri din Indo-Pacific”, a adăugat șeful diplomației germane.
Trump a amenințat anterior cu sancțiuni secundare împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia și a anunțat o taxă vamală de 25% pentru India pentru achiziționarea de petrol rusesc, pe lângă o altă taxă vamală de 25% din cauza tensiunilor comerciale. Cu toate acestea, Trump s-a abținut până acum să aplice măsuri similare împotriva Chinei, prelungind cu 90 de zile armistițiul tarifar și pregătind terenul pentru negocieri mai ample între cele două mari economii ale lumii.
Wadephul a adăugat că atitudinea Beijingului „demonstrează că China propovăduiește principiile neamestecului și integrității teritoriale, dar, în realitate, le subminează”.
Declarațiile sale subliniază modul în care noul guvern german urmărește o politică critică față de China, menținând poziția mai dură a fostului ministru de externe Annalena Baerbock – care l-a numit pe președintele chinez Xi Jinping dictator – și îndepărtându-se de abordarea blândă a cancelarului de lungă durată Angela Merkel.
Wadephul a evidențiat, de asemenea, trimiterea de către Coreea de Nord a munițiilor și a trupelor către Rusia, lucru care, potrivit experților, nu ar fi posibil fără aprobarea Chinei.
„Dacă Rusia trage astăzi asupra Ucrainei cu obuze de artilerie nord-coreene, acest lucru subminează ordinea de securitate din Europa, dar perturbă și echilibrul de putere din Asia. Pentru că este clar că Rusia își arată recunoștința față de Coreea de Nord pentru acest sprijin prin transferul de tehnologie și expertiză”, a declarat el.
În declarațiile sale anterioare pentru reporterii din Tokyo, Wadephul a avertizat și cu privire la evoluțiile îngrijorătoare din Strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud, unde Beijingul „amenință în mod repetat, mai mult sau mai puțin deschis, că va modifica unilateral statu quo-ul și va schimba granițele”.
„Totuși, un lucru este clar. Interdicția violenței consacrată în Carta Națiunilor Unite se aplică, iar orice escaladare în acest centru sensibil al comerțului internațional ar avea consecințe grave pentru securitatea globală și economia mondială”, a adăugat el.
