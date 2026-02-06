UE avertizează că modul în care TikTok creează dependență încalcă Regulamentul privind serviciile digitale. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală

Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență. Potrivit comunicatului oficial, aceasta include funcții precum scroll infinit, autoplay, notificări push și sistemul său de recomandare extrem de personalizat.

Ancheta preliminară a Comisiei indică faptul că TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul în care aceste caracteristici care creează dependență ar putea afecta bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor săi, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili.

De exemplu, prin „recompensarea” constantă a utilizatorilor cu conținut nou, anumite caracteristici de proiectare ale TikTok alimentează nevoia de a continua să deruleze și de a schimba creierul utilizatorilor în „modul pilot automat”. Cercetările științifice arată că acest lucru poate duce la un comportament compulsiv și poate reduce autocontrolul utilizatorilor.

În plus, în evaluarea sa, TikTok a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive a aplicației, cum ar fi timpul pe care minorii îl petrec pe TikTok noaptea, frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația și alți indicatori potențiali.

TikTok pare să nu pună în aplicare măsuri rezonabile, proporționale și eficace de atenuare a riscurilor care decurg din modul în care este concepută pentru a crea dependență.

De exemplu, măsurile actuale privind TikTok, în special instrumentele de gestionare a timpului de utilizare a ecranului și instrumentele de control parental, nu par să reducă în mod eficace riscurile care decurg din modul în care TikTok creează dependență.

Instrumentele de gestionare a timpului nu par a fi eficiente în a permite utilizatorilor să reducă și să controleze utilizarea TikTok, deoarece acestea sunt ușor de respins și de introdus fricțiuni limitate. În mod similar, controalele parentale pot să nu fie eficiente, deoarece necesită timp și competențe suplimentare din partea părinților pentru a introduce controalele.

În această etapă, Comisia consideră că TikTok trebuie să modifice proiectarea de bază a serviciului său. De exemplu, prin dezactivarea în timp a principalelor caracteristici care creează dependență, cum ar fi „scroll-ul infinit”, prin punerea în aplicare a unor „pauze de timp ale ecranului” eficace, inclusiv în timpul nopții, și prin adaptarea sistemului său de recomandare.

Aceste constatări preliminare nu aduc atingere rezultatului anchetei.

Opiniile preliminare ale Comisiei se bazează pe o investigație aprofundată care a inclus o analiză a rapoartelor de evaluare a riscurilor, a datelor și documentelor interne ale TikTok și a răspunsurilor TikTok la mai multe solicitări de informații, o revizuire a cercetărilor științifice ample pe această temă și interviuri cu experți în mai multe domenii, inclusiv dependența comportamentală.

TikTok are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare. Acesta poate examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și poate răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

În cazul în care opiniile Comisiei sunt confirmate în cele din urmă, Comisia poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanșa o amendă proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării și poate ajunge până la 6 %, dar nu mai mult, din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.

Constatările preliminare ale Comisiei de astăzi fac parte din procedurile sale oficiale de investigare a respectării de către TikTok a Actului legislativ privind serviciile digitale, lansate la 19 februarie 2024. Pe lângă proiectarea care creează dependență, prezenta investigație acoperă „efectul de gaură de iepure” al sistemelor de recomandare ale TikTok, riscul ca minorii să aibă o experiență inadecvată vârstei din cauza unei prezentări eronate a vârstei lor, obligațiile platformelor de a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori.

De asemenea, în decembrie 2024, Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale împotriva TikTok pentru o presupusă încălcare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în legătură cu obligația TikTok de a evalua și a atenua în mod corespunzător riscurile sistemice legate de integritatea alegerilor, în special în contextul alegerilor prezidențiale din România din 24 noiembrie. Deși TikTok nu a recunoscut că a permis propagarea dezinformării în cadrul alegerilor din România, Comisia Europeană a securizat în decembrie 2025 angajamentul TikTok de a furniza registre de publicitate care să asigure transparența deplină în ceea ce privește anunțurile publicitare din serviciile sale, astfel cum se prevede în Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), cu mențiunea că investigația legată de alegerile din România continuă.