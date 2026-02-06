COMISIA EUROPEANA
UE avertizează că modul în care TikTok creează dependență încalcă Regulamentul privind serviciile digitale. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală
Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență. Potrivit comunicatului oficial, aceasta include funcții precum scroll infinit, autoplay, notificări push și sistemul său de recomandare extrem de personalizat.
Ancheta preliminară a Comisiei indică faptul că TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul în care aceste caracteristici care creează dependență ar putea afecta bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor săi, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili.
De exemplu, prin „recompensarea” constantă a utilizatorilor cu conținut nou, anumite caracteristici de proiectare ale TikTok alimentează nevoia de a continua să deruleze și de a schimba creierul utilizatorilor în „modul pilot automat”. Cercetările științifice arată că acest lucru poate duce la un comportament compulsiv și poate reduce autocontrolul utilizatorilor.
În plus, în evaluarea sa, TikTok a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive a aplicației, cum ar fi timpul pe care minorii îl petrec pe TikTok noaptea, frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația și alți indicatori potențiali.
TikTok pare să nu pună în aplicare măsuri rezonabile, proporționale și eficace de atenuare a riscurilor care decurg din modul în care este concepută pentru a crea dependență.
De exemplu, măsurile actuale privind TikTok, în special instrumentele de gestionare a timpului de utilizare a ecranului și instrumentele de control parental, nu par să reducă în mod eficace riscurile care decurg din modul în care TikTok creează dependență.
Instrumentele de gestionare a timpului nu par a fi eficiente în a permite utilizatorilor să reducă și să controleze utilizarea TikTok, deoarece acestea sunt ușor de respins și de introdus fricțiuni limitate. În mod similar, controalele parentale pot să nu fie eficiente, deoarece necesită timp și competențe suplimentare din partea părinților pentru a introduce controalele.
În această etapă, Comisia consideră că TikTok trebuie să modifice proiectarea de bază a serviciului său. De exemplu, prin dezactivarea în timp a principalelor caracteristici care creează dependență, cum ar fi „scroll-ul infinit”, prin punerea în aplicare a unor „pauze de timp ale ecranului” eficace, inclusiv în timpul nopții, și prin adaptarea sistemului său de recomandare.
Aceste constatări preliminare nu aduc atingere rezultatului anchetei.
Opiniile preliminare ale Comisiei se bazează pe o investigație aprofundată care a inclus o analiză a rapoartelor de evaluare a riscurilor, a datelor și documentelor interne ale TikTok și a răspunsurilor TikTok la mai multe solicitări de informații, o revizuire a cercetărilor științifice ample pe această temă și interviuri cu experți în mai multe domenii, inclusiv dependența comportamentală.
TikTok are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare. Acesta poate examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și poate răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.
În cazul în care opiniile Comisiei sunt confirmate în cele din urmă, Comisia poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanșa o amendă proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării și poate ajunge până la 6 %, dar nu mai mult, din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.
Constatările preliminare ale Comisiei de astăzi fac parte din procedurile sale oficiale de investigare a respectării de către TikTok a Actului legislativ privind serviciile digitale, lansate la 19 februarie 2024. Pe lângă proiectarea care creează dependență, prezenta investigație acoperă „efectul de gaură de iepure” al sistemelor de recomandare ale TikTok, riscul ca minorii să aibă o experiență inadecvată vârstei din cauza unei prezentări eronate a vârstei lor, obligațiile platformelor de a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori.
De asemenea, în decembrie 2024, Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale împotriva TikTok pentru o presupusă încălcare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în legătură cu obligația TikTok de a evalua și a atenua în mod corespunzător riscurile sistemice legate de integritatea alegerilor, în special în contextul alegerilor prezidențiale din România din 24 noiembrie. Deși TikTok nu a recunoscut că a permis propagarea dezinformării în cadrul alegerilor din România, Comisia Europeană a securizat în decembrie 2025 angajamentul TikTok de a furniza registre de publicitate care să asigure transparența deplină în ceea ce privește anunțurile publicitare din serviciile sale, astfel cum se prevede în Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), cu mențiunea că investigația legată de alegerile din România continuă.
Ursula von der Leyen a discutat cu BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate: „Succesul necesită implicarea tuturor, în special a industriei și a mediului de afaceri”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat joi cu reprezentanții BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate și despre măsurile necesare pentru punerea acesteia în aplicare.
„Am avut o discuție foarte bună cu BusinessEurope. Împărtășim același sentiment de urgență. Și aceeași convingere că schimbările profunde care remodelează lumea reprezintă o oportunitate de a construi o Europă mai puternică și mai independentă”, a scris von der Leyen, pe X.
Good discussion with @BusinessEurope
We share the same sense of urgency.
And the same conviction that the profound changes reshaping the world are an opportunity to build a stronger, more independent Europe.
We discussed Europe’s competitiveness strategy and what it will take… pic.twitter.com/bauFlUFg0f
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 5, 2026
De asemenea, Ursula von der Leyen a subliniat că succesul presupune implicarea tuturor actorilor, în special a industriei și a mediului de afaceri european.
În cadrul întrevederii, președinta Comisiei Europene a prezentat principalii piloni ai strategiei europene pentru consolidarea competitivității:
„Reguli mai simple – pentru toți.
Lanțuri de aprovizionare mai reziliente, construite printr-o rețea de parteneri de încredere.
O piață unică mai profundă:
- în care startup-urile inovatoare pot crește și se pot extinde peste granițe;
- în care pot avea acces la o piață de capital pe deplin funcțională;
- și în care pot beneficia de energie la prețuri accesibile.
Un continent care pune inteligența artificială pe primul loc.
Și un continent care crede în știință, inovație și în talentul oamenilor săi, dotați cu competențele potrivite”, a explicat Ursula von der Leyen.
Tot în aceeași zi, Ursula von der Leyen s-a întâlnit, la Paris, cu președintele francez Emmanuel Macron, care i-a prezentat o imagine de ansamblu a principalelor subiecte de actualitate, în perspectiva summitului european de săptămâna viitoare.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic.
„Anul trecut am ales să dedic o sesiune informală de dezbateri între lideri apărării – acea reuniune a dat un impuls puternic construirii unei Europe a apărării. În 2026, aș dori să dăm același impuls politic domeniului competitivității”, a transmis Costa.
La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne „principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.
Forumul la nivel înalt UE-OCDE a explorat modul în care guvernele și industriile se pot pregăti pentru situații neprevăzute, pot crește reziliența și pot menține fluxul economic mondial
Săptămâna aceasta, OCDE și Comisia Europeană au lansat Forumul la nivel înalt UE-OCDE, în marja Summitului guvernelor mondiale de la Dubai. Concentrat pe tema „Comerț rezistent la șocuri: conectivitate sigură pentru reziliență economică”, prima ediție a Forumului a marcat începutul unei noi serii de discuții la nivel înalt privind îmbunătățirea rezilienței societăților și economiilor, se arată într-un comunicat de presă.
Acest forum la nivel înalt a fost primul dintr-o serie de forumuri organizate anual sub egida Summitului Guvernelor Mondiale, în parteneriat cu Summitul Guvernelor Mondiale (WGS), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Comisia Europeană.
Seria se concentrează pe reziliența societăților și economiilor în fața calamităților naturale și provocate de om, primele discuții din 2026 fiind axate pe asigurarea conectivității în serviciul comerțului rezistent la șocuri.
De asemenea, Forumul a explorat modul în care guvernele și industriile se pot pregăti pentru neprevăzut, pot crește reziliența și pot menține fluxul economic mondial.
Potrivit sursei citate, guvernele, în parteneriat cu sectorul privat, pot promova cadre de politici, standarde comune și inițiative coordonate pentru a proteja și accelera fluxurile economice globale.
Această abordare asigură menținerea conectivității, transparenței și adaptabilității rețelelor comerciale globale, indiferent de contextul politic, de întreruperile în aprovizionare sau de impactul schimbărilor climatice. Flexibilitatea și diversificarea industriilor și a lanțurilor de aprovizionare vor fi esențiale în acest efort.
UE își consolidează infrastructura critică printr-un nou toolbox pentru securitatea cablurilor submarine și o alocare de 347 milioane de euro pentru proiecte strategice
Comisia Europeană a anunțat miercuri un nou pachet de instrumente pentru consolidarea securității și rezilienței cablurilor de date submarine ale Uniunii Europene, inclusiv finanțări substanțiale pentru proiecte strategice, în contextul creșterii riscurilor la adresa acestei infrastructuri critice.
Cablurile de date submarine transportă aproximativ 99% din traficul de internet intercontinental, fiind esențiale pentru funcționarea economiei europene, a serviciilor digitale și a vieții cotidiene. Pe fondul intensificării amenințărilor, inclusiv al daunelor intenționate și al actelor de sabotaj, Executivul european își accelerează eforturile pentru protejarea și întărirea rezilienței acestor rețele.
Anunțurile fac parte din Planul de acțiune al UE privind securitatea cablurilor, care vizează prevenirea și gestionarea riscurilor la adresa infrastructurii submarine. În acest cadru, Comisia a prezentat un set de instrumente pentru securitatea cablurilor, o listă de proiecte de interes european în domeniul cablurilor (PICE) și a modificat programul de lucru al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – Sectorul Digital.
Set de instrumente pentru securitatea cablurilor și proiecte de interes european
Noul set de instrumente include șase măsuri strategice și patru măsuri tehnice și de sprijin, menite să îmbunătățească securitatea infrastructurii de cabluri submarine. Aceste măsuri se bazează pe evaluarea riscurilor realizată în octombrie 2025, care a identificat amenințări, vulnerabilități și dependențe critice.
Totodată, Comisia a publicat o listă de 13 domenii PICE, structurată pe trei etape de câte cinci ani, până în 2040, care vor beneficia de prioritate în viitoarele apeluri de finanțare MIE Digital și vor sta la baza planificării investițiilor din următorul cadru financiar multianual al UE.
Comisia a modificat programul de lucru digital al MIE, alocând 347 milioane de euro pentru finanțarea proiectelor strategice privind cablurile submarine. Fondurile vor sprijini proiectele PICE, vor consolida capacitatea UE de reparare a cablurilor și vor permite integrarea de capacități inteligente în infrastructura de telecomunicații submarine.
În perioada 2026–2027, sunt prevăzute:
- două apeluri de finanțare, în valoare totală de 60 milioane de euro, pentru module de reparare a cablurilor;
- un apel de 20 milioane de euro pentru echipamente SMART – senzori și componente de monitorizare capabile să colecteze date oceanice și seismice în timp real;
- două apeluri dedicate proiectelor PICE, cu o valoare totală de 267 milioane de euro.
Primul apel lansat miercuri vizează finanțarea modulelor adaptabile pentru repararea cablurilor submarine, în valoare de 20 milioane de euro, care vor fi amplasate în porturi sau șantiere navale pentru a permite restabilirea rapidă a serviciilor.
Inițiativa reprezintă prima etapă a unui program mai amplu, care va acoperi toate bazinele maritime majore ale UE, respectiv Marea Baltică, Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Proiectul-pilot se concentrează asupra Mării Baltice, unde numărul întreruperilor de cabluri submarine a crescut semnificativ în ultimii ani, indicând posibile acțiuni ostile.
Apelurile de propuneri sunt deschise exclusiv entităților publice cu mandat de intervenție în situații de urgență, precum autoritățile de protecție civilă, agențiile naționale de intervenție, paza de coastă și forțele navale militare.
