UE avertizează că relaxarea sancțiunilor împotriva Moscovei „nu ajută” la menținerea presiunii: „Este ironic că Rusia beneficiază de pe urma războiului din Orientul Mijlociu”

Andreea Radu
© European Union 2022 - Source : EP

Orice relaxare a sancțiunilor împotriva Rusiei „nu ajută” la menținerea presiunii asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a transmis joi purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europeane, Paula Pinho, potrivit The Guardian.

Răspunzând comentariilor lui Volodimir Zelenski privind sancțiunile, Comisia Europeană a declarat că „acordarea oricărei forme de relaxare a sancțiunilor … în raport cu Rusia nu este utilă pentru menținerea presiunii” asupra Moscovei pentru a pune capăt agresiunii împotriva Ucrainei.

„Este ironic faptul că Rusia beneficiază, de fapt, de pe urma războiului din Orientul Mijlociu”, a declarat Paula Pinho.

Ea a adăugat că UE analizează în continuare înăsprirea sancțiunilor și „speră să înregistreze progrese” în acest sens, pentru a îngreuna posibilitatea ca Rusia să „profite de continuarea acestui război teribil, în care atacurile nu încetează, așa cum tocmai ni s-a reamintit”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia „nu merită nicio relaxare … sau ridicare a sancțiunilor”, după ce un atac nocturn a ucis 16 persoane și a rănit alte 100 în Ucraina, scrie The Guardian.

„Rusia mizează pe război, iar răspunsul trebuie să fie pe măsură: trebuie să apărăm viețile prin toate mijloacele disponibile și, în același timp, să exercităm presiune în numele păcii cu aceeași forță deplină”, a punctat Zelenski.

Volodimir Zelenski a declarat că aproape 700 de drone rusești și 19 rachete balistice au fost lansate asupra Ucrainei, vizând în principal capitala Kiev, precum și orașele Odesa și Dnipro.

„Nu poate exista o normalizare a relațiilor cu Rusia în forma sa actuală. Presiunile exercitate asupra Rusiei trebuie să dea roade”, a spus el.

Citiți și UE condamnă „atacul îngrozitor” al Rusiei împotriva unor ținte civile din Ucraina: Alege să terorizeze în mod deliberat civilii

Ucraina a doborât 90% dintre dronele de luptă și aproape 80% dintre rachetele de croazieră lansate de Rusia împotriva țării în ultimele șase luni, a declarat miercuri ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, în cadrul reuniunii Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfășurată la Berlin. El a adăugat că, între noiembrie anul trecut și martie anul acesta, Kremlinul a lansat 462 de rachete balistice, aproape 600 de rachete de croazieră și 27.000 de drone de tip Shahed împotriva Ucrainei.

Eurostat: Populația UE va scădea cu 53 de milioane până în 2100. România pierde aproape un sfert din populație, până la 14,4 milioane
Parlamentul European propune o politică mai puternică în domeniul cancerului care să mențină Europa în ”avangarda inovării în domeniul sănătății”
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

