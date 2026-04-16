UE avertizează că relaxarea sancțiunilor împotriva Moscovei „nu ajută” la menținerea presiunii: „Este ironic că Rusia beneficiază de pe urma războiului din Orientul Mijlociu”

Orice relaxare a sancțiunilor împotriva Rusiei „nu ajută” la menținerea presiunii asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a transmis joi purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europeane, Paula Pinho, potrivit

Răspunzând comentariilor lui Volodimir Zelenski privind sancțiunile, Comisia Europeană a declarat că „acordarea oricărei forme de relaxare a sancțiunilor … în raport cu Rusia nu este utilă pentru menținerea presiunii” asupra Moscovei pentru a pune capăt agresiunii împotriva Ucrainei.

„Este ironic faptul că Rusia beneficiază, de fapt, de pe urma războiului din Orientul Mijlociu”, a declarat Paula Pinho.

Ea a adăugat că UE analizează în continuare înăsprirea sancțiunilor și „speră să înregistreze progrese” în acest sens, pentru a îngreuna posibilitatea ca Rusia să „profite de continuarea acestui război teribil, în care atacurile nu încetează, așa cum tocmai ni s-a reamintit”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia „nu merită nicio relaxare … sau ridicare a sancțiunilor”, după ce un atac nocturn a ucis 16 persoane și a rănit alte 100 în Ucraina, scrie .

„Rusia mizează pe război, iar răspunsul trebuie să fie pe măsură: trebuie să apărăm viețile prin toate mijloacele disponibile și, în același timp, să exercităm presiune în numele păcii cu aceeași forță deplină”, a punctat Zelenski.

Volodimir Zelenski a declarat că aproape 700 de drone rusești și 19 rachete balistice au fost lansate asupra Ucrainei, vizând în principal capitala Kiev, precum și orașele Odesa și Dnipro.

„Nu poate exista o normalizare a relațiilor cu Rusia în forma sa actuală. Presiunile exercitate asupra Rusiei trebuie să dea roade”, a spus el.

Ucraina a doborât 90% dintre dronele de luptă și aproape 80% dintre rachetele de croazieră lansate de Rusia împotriva țării în ultimele șase luni, a declarat miercuri ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, în cadrul reuniunii Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfășurată la Berlin. El a adăugat că, între noiembrie anul trecut și martie anul acesta, Kremlinul a lansat 462 de rachete balistice, aproape 600 de rachete de croazieră și 27.000 de drone de tip Shahed împotriva Ucrainei.