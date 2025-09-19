U.E.
UE avertizează Grecia că ar putea pierde subvențiile agricole dacă nu își îmbunătățește măsurile de împiedicare a devalizării fondurilor europene prin corupție
Grecia riscă să piardă subvențiile agricole acordate de UE dacă nu prezintă până la 2 octombrie un plan de acțiune îmbunătățit privind măsurile pe care le va lua pentru a împiedica devalizarea fondurilor prin corupție, așa cum s-a întâmplat în scandalul de fraudă masivă care a zguduit Atena în acest an.
Bruxellesul încearcă să combată o înșelătorie prin care UE a fost fraudată cu sute de milioane de euro, în cadrul căreia grecii au primit fonduri agricole pentru pășuni pe care nu le dețineau și nu le arendau sau pentru lucrări agricole pe care nu le efectuau, privând astfel fermierii legitimi de fondurile pe care le meritau.
Mai mulți miniștri și viceminiștri au demisionat din cauza presupusei lor implicări în scandal, care este anchetat de Parchetul European (EPPO).
După ce frauda a fost dezvăluită, Grecia a prezentat un plan de acțiune privind modul în care va aborda abuzurile de multe ori uluitoare legate de plățile din cadrul politicii agricole comune, care reprezintă o treime din bugetul UE.
Direcția Generală Agricultură (DG AGRI) a Comisiei Europene, într-o scrisoare trimisă guvernului elen luna trecută și consultată de Politico, a afirmat că propunerea nu a reușit să remedieze deficiențele cheie și nu respectă normele UE.
„După analizarea planului de acțiune și a informațiilor suplimentare furnizate de autoritățile elene în scrisoarea dumneavoastră din 2 iunie 2025, DG AGRI consideră că planul, în forma sa actuală, nu este suficient pentru a remedia deficiențele și, prin urmare, nu respectă dispozițiile”, se arată în scrisoare.
Acesta a adăugat că Grecia ar trebui să „modifice și să consolideze” planul său de acțiune.
„Se reamintește că, în cazul în care un stat membru nu prezintă un plan de acțiune, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să suspende plățile lunare sau plățile intermediare”, a adăugat acesta.
Ca răspuns la avertisment, ministrul grec al agriculturii, Konstantinos Tsiaras, i-a asigurat joi pe agricultori că nu există riscul de a pierde fondurile europene și și-a exprimat încrederea că noul plan al Greciei va calma îngrijorările UE.
El a afirmat că organizația responsabilă cu distribuirea fondurilor agricole ale UE în Grecia, OPEKEPE, se află în prezent în etapa finală a integrării în Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice din Grecia, ceea ce va permite verificarea completă a registrelor de proprietate și verificări încrucișate înainte de efectuarea plăților.
„Termenul limită are legătură cu prezentarea unui nou plan, care va fi în mod evident inclus în punerea în aplicare a planului de acțiune. Nu există riscul de a pierde fondurile agricole ale UE”, a spus el.
Între timp, parlamentul Greciei s-a reunit săptămâna aceasta pentru a începe investigarea cazului OPEKEPE. Întreaga opoziție pune la îndoială angajamentul partidului de centru-dreapta Noua Democrație, aflat la guvernare, de a efectua o anchetă aprofundată.
Joi, partidele de opoziție au acuzat guvernul că a sabotat ancheta încă de la început, respingând o listă de martori cheie menționați într-un dosar trimis parlamentului de către EPPO, printre care se aflau și personalități politice.
INTERNAȚIONAL
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”
Într-un interviu acordat joi unei televiziuni israeliene, președintele francez Emmanuel Macron și-a apărat decizia de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că aceasta reprezintă „cea mai bună modalitate de a izola Hamas” în cadrul planului pe care Franța îl promovează la ONU, relatează AFP, preluat de Agerpres.
Intervievat de Canalul 12, președintele francez a recunoscut, de asemenea, că a dorit să viziteze Israelul înainte de reuniunea de săptămâna viitoare de la New York pentru a-și explica poziția, înainte ca autoritățile israeliene să-i refuze vizita. El a adăugat că dorește să continue „să lucreze” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.
În iulie, Emmanuel Macron a anunțat că Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, care va avea loc săptămâna viitoare.
Premierul israelian a avertizat că, această decizie „recompensează teroarea” și constituie o amenințare existențială, oferind o „rampă de lansare pentru anihilarea Israelului, nu o construcție menită să trăiască în pace alături de el”.
Pe lângă Franța, Marea Britanie, Canada și Japonia se numără printre țările care au anunțat că intenționează să recunoască statul Palestina la Adunarea Generală a ONU de la New York sau chiar înainte de reuniune.
Citiți și Israelul declanșează ofensiva terestră pentru capturarea orașului Gaza. Katz: Nu vom ceda până la eliberarea ostaticilor și înfrângerea Hamas
Marțea trecută, Israelul și-a extins operațiunile printr-un atac aerian care a vizat lideri Hamas aflați în Qatar. În aceeași zi, Netanyahu a ordonat evacuarea completă a orașului Gaza, avertizând că „aceasta este doar începutul manevrei terestre intensificate”. Până luni, aproximativ 300.000 de locuitori părăsiseră orașul îndreptându-se spre sud, însă în jur de 700.000 au rămas în urmă, potrivit Jerusalem Post.
Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că peste 64.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul asaltului israelian. Agențiile ONU și experți independenți consideră în general fiabile datele prezentate de minister. Observatori internaționali avertizează că foametea s-a instalat deja în anumite zone ale enclavei.
U.E.
Germania și Spania „doresc să ajungă la o soluție până la sfârșitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS: Situația actuală nu este satisfăcătoare
Germania și Spania „doresc să ajungă la o soluție până la sfârșitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS, a menționat joi cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferințe de presă comună cu premierul spaniol Pedro Sanchez, anunță AFP, citat de Agerpres.
„Împărtășim aceeași opinie: situația actuală nu este satisfăcătoare. Nu avansăm în acest proiect”, a declarat cancelarul german alături de omologul său spaniol la Madrid.
Lansat în 2017, Future Combat Air System (FCAS) este conceput pentru a înlocui Rafale și Eurofighter Typhoon până în 2040, informează Politico Europe.
Tensiunile legate de FCAS – un program comun al Franței, Germaniei și Spaniei – nu sunt o noutate, dar amploarea frustrării de la Berlin semnalează un punct critic pentru viitorul avionului de vânătoare, tocmai în momentul în care Europa încearcă să-și consolideze apărarea pentru a face față amenințării crescute din partea Rusiei.
În urmă cu câteva luni, cancelarul german Friedrich Merz și-a reafirmat miercuri sprijinul pentru programul european de avioane de luptă de nouă generație, dar a recunoscut tensiunile actuale cu Franța cu privire la modul în care este structurat proiectul.
Două persoane familiarizate cu discuțiile au declarat că ministerul german al apărării a adus în discuție FCAS în cadrul negocierilor de săptămâna trecută cu Airbus, care este responsabil pentru partea germană a dezvoltării și construcției avionului.
Discuțiile au scos la iveală nemulțumirea Berlinului față de ceea ce oficialii consideră a fi o presiune din partea industriei franceze pentru a obține un rol disproporționat în program. Această atitudine i-a determinat pe germani să ia în considerare opțiuni alternative, inclusiv continuarea proiectului fără Franța.
Companiei i s-a comunicat că guvernul german explorează posibilitatea unei cooperări mai strânse cu Suedia sau Marea Britanie – sau continuarea proiectului împreună cu Spania.
Deschiderea proiectului către noi parteneri ar reprezenta o schimbare radicală. Marea Britanie conduce programul rival Global Combat Air Programme prin intermediul BAE Systems, oferindu-i o bază industrială solidă în proiectarea de sisteme stealth și integrarea sistemelor. Nu este clar cum ar putea BAE să lucreze la două proiecte concurente fără a intra în conflict de interese.
Suedia nu mai face parte din GCAP și ar putea contribui la FCAS prin intermediul Saab, care construiește avionul de vânătoare Gripen și are o experiență îndelungată în domeniul avionicii, senzorilor și structurilor aeronautice ușoare. Ministrul suedez al apărării, Pål Jonson, se află la Berlin săptămâna viitoare.
Discuțiile de la Berlin subliniază furia crescândă din Germania față de impasul industrial dintre Dassault — responsabilă de partea franceză a avionului — și Airbus Defence & Space, în ceea ce privește conducerea, partajarea tehnologiei și împărțirea sarcinilor de producție. Partenerul industrial al Spaniei este Indra.
FCAS nu este doar un avion, ci este conceput ca un „sistem de sisteme” numit Next-Generation Weapon System (NGWS), care combină un avion de vânătoare de nouă generație (NGF), drone și o conexiune la cloud.
O reuniune trilaterală între miniștrii apărării din Spania, Germania și Franța este programată pentru luna octombrie. În ciuda crizei politice actuale din Franța, au loc în mod regulat întâlniri tehnice între reprezentanți ai industriei, oficiali guvernamentali și agenții de achiziții de armament pentru a lucra la opțiunile care vor fi prezentate miniștrilor.
U.E.
Viktor Orban, mesaj pentru premierul Suediei: Poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este prietenul Ungariei
Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că „poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este prietenul Ungariei”, informează MTI, potrivit Agerpres.
În postarea sa, premierul Viktor Orban a enumerat șapte cazuri în care Suedia a acționat împotriva Ungariei.
„O scurtă reamintire”, a început șeful guvernului de la Budapesta, menționând că Suedia a intervenit împotriva Ungariei în cazul încălcării legii de protecție a copilului.
Dear @SwedishPM,
Sweden is our friend. The Swedish people are our friends. But your government is no friend of Hungary.
A quick reminder:
1. You intervened against Hungary in the child protection law infringement case.
2. You intervened against Hungary in the sovereignty…
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 18, 2025
A continuat spunând că Suedia a „votat pentru excluderea celor mai multe universități ungare din Erasmus și Horizon și pentru înghețarea a mai mult de jumătate din fondurile UE”, iar guvernul suedez „a intervenit împotriva Ungariei în instanță când am contestat decizia discriminatorie Erasmus/Horizon a Comisiei”.
Premiul Ungariei a remarcat, de asemenea, că guvernul suedez a făcut presiuni constante pentru faza următoare a articolului 7 (ce prevede cele mai severe sancțiuni pe care UE le poate aplica unui stat care încalcă legislația și valorile Uniunii).
De asemenea, oficialul ungar a amintit faptul că ministrul suedez pentru afaceri europene s-a angajat să „pună presiune suplimentară asupra Ungariei” doar pentru că Budapesta nu susține aderarea Ucrainei la UE.
„Ați fost printre guvernele care au sprijinit Pactul pentru Migrație în pofida deciziei anterioare a Consiliului care solicita unanimitate în această chestiune foarte sensibilă. Acest lucru pune securitatea Ungariei în pericol direct”, a mai afirmat Viktor Orban.
În concluzie, premierul ungar a spus că „în Ungaria am numi acest comportament în multe feluri, dar prietenos, cu siguranță, nu este unul dintre ele”.
Viktor Orban a mai afirmat că fiecare țară are problemele sale, în Suedia migrația fiind una dintre ele. „Însă, spre deosebire de dumneavoastră, noi nu ne amestecăm în suveranitatea sau treburile interne ale altora și nu dăm lecții altor țări – dar ne facem în continuare griji pentru dumneavoastră și pentru poporul suedez”, a conchis acesta.
Luni, premierul suedez Ulf Kristersson l-a criticat dur pe liderul ungar Viktor Orban pentru răspândirea unor „minciuni scandaloase”, după ce acesta a afirmat că Suedia se află în pragul colapsului din cauza criminalității organizate generalizate.
Disputa dintre cei doi lideri pe rețelele de socializare a început atunci când Orban a publicat un videoclip în care ataca sistemul de justiție suedez.
„Guvernul suedez ne ține lecții despre statul de drept. Între timp, potrivit unui articol din Die Welt, rețelele criminale exploatează copii suedezi ca asasini, știind că sistemul nu îi va condamna. O țară cândva cunoscută pentru ordine și siguranță se prăbușește acum: peste 280 de minore arestate pentru crimă, familii care trăiesc în frică. Este sfâșietor. Poporul suedez merită ceva mai bun”, a scris Orban, pe X.
Atât Suedia, cât și Ungaria vor organiza alegeri anul viitor — Suedia în septembrie, iar Ungaria în aprilie.
În Ungaria, partidul de centru-dreapta Respect și Libertate (Tisza), condus de rivalul lui Orbán, Péter Magyar, are în prezent un avans de 7 puncte procentuale față de partidul de guvernământ de dreapta Fidesz, potrivit Politico, punând serios sub semnul întrebării domnia de un deceniu și jumătate a lui Orban.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE avertizează Grecia că ar putea pierde subvențiile agricole dacă nu își îmbunătățește măsurile de împiedicare a devalizării fondurilor europene prin corupție
Bolojan insistă pe asigurarea propriilor capabilități de apărare: Bugetul apărării va rămâne aproape de 2,3% din PIB în 2026 și va crește treptat ulterior
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”
Germania și Spania „doresc să ajungă la o soluție până la sfârșitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS: Situația actuală nu este satisfăcătoare
Viktor Orban, mesaj pentru premierul Suediei: Poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este prietenul Ungariei
Ministrul Finanțelor a schimbat conducerea Autorității Vamale Române, cu un mandat clar de eficientizare a activității
Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este cel mai important proiect de digitalizare din sistemul sanitar românesc, cu o valoare de 100 milioane de euro, finanțat prin PNRR
Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice. Secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan: România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în coordonare cu NATO și SUA
România, reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU. Oana Țoiu se va întâlni la Washington, Chicago și New York cu oficiali și experți americani
Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.4 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- NATO1 week ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- NATO1 week ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO1 week ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european”