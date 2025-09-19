UE avertizează Grecia că ar putea pierde subvențiile agricole dacă nu își îmbunătățește măsurile de împiedicare a devalizării fondurilor europene prin corupție

Grecia riscă să piardă subvențiile agricole acordate de UE dacă nu prezintă până la 2 octombrie un plan de acțiune îmbunătățit privind măsurile pe care le va lua pentru a împiedica devalizarea fondurilor prin corupție, așa cum s-a întâmplat în scandalul de fraudă masivă care a zguduit Atena în acest an.

Bruxellesul încearcă să combată o înșelătorie prin care UE a fost fraudată cu sute de milioane de euro, în cadrul căreia grecii au primit fonduri agricole pentru pășuni pe care nu le dețineau și nu le arendau sau pentru lucrări agricole pe care nu le efectuau, privând astfel fermierii legitimi de fondurile pe care le meritau.

Mai mulți miniștri și viceminiștri au demisionat din cauza presupusei lor implicări în scandal, care este anchetat de Parchetul European (EPPO).

După ce frauda a fost dezvăluită, Grecia a prezentat un plan de acțiune privind modul în care va aborda abuzurile de multe ori uluitoare legate de plățile din cadrul politicii agricole comune, care reprezintă o treime din bugetul UE.

Direcția Generală Agricultură (DG AGRI) a Comisiei Europene, într-o scrisoare trimisă guvernului elen luna trecută și consultată de Politico, a afirmat că propunerea nu a reușit să remedieze deficiențele cheie și nu respectă normele UE.

„După analizarea planului de acțiune și a informațiilor suplimentare furnizate de autoritățile elene în scrisoarea dumneavoastră din 2 iunie 2025, DG AGRI consideră că planul, în forma sa actuală, nu este suficient pentru a remedia deficiențele și, prin urmare, nu respectă dispozițiile”, se arată în scrisoare.

Acesta a adăugat că Grecia ar trebui să „modifice și să consolideze” planul său de acțiune.

„Se reamintește că, în cazul în care un stat membru nu prezintă un plan de acțiune, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să suspende plățile lunare sau plățile intermediare”, a adăugat acesta.

Ca răspuns la avertisment, ministrul grec al agriculturii, Konstantinos Tsiaras, i-a asigurat joi pe agricultori că nu există riscul de a pierde fondurile europene și și-a exprimat încrederea că noul plan al Greciei va calma îngrijorările UE.

El a afirmat că organizația responsabilă cu distribuirea fondurilor agricole ale UE în Grecia, OPEKEPE, se află în prezent în etapa finală a integrării în Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice din Grecia, ceea ce va permite verificarea completă a registrelor de proprietate și verificări încrucișate înainte de efectuarea plăților.

„Termenul limită are legătură cu prezentarea unui nou plan, care va fi în mod evident inclus în punerea în aplicare a planului de acțiune. Nu există riscul de a pierde fondurile agricole ale UE”, a spus el.

Între timp, parlamentul Greciei s-a reunit săptămâna aceasta pentru a începe investigarea cazului OPEKEPE. Întreaga opoziție pune la îndoială angajamentul partidului de centru-dreapta Noua Democrație, aflat la guvernare, de a efectua o anchetă aprofundată.

Joi, partidele de opoziție au acuzat guvernul că a sabotat ancheta încă de la început, respingând o listă de martori cheie menționați într-un dosar trimis parlamentului de către EPPO, printre care se aflau și personalități politice.