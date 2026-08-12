UE avertizează Serbia și Kosovo să reia dialogul după amenințarea Belgradului privind reducerea debitului râului Ibar

Uniunea Europeană a subliniat marți necesitatea dialogului între Serbia și Kosovo pentru normalizarea relațiilor, după ce Belgradul a amenințat că va reduce debitul râului Ibar către Kosovo, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Declarațiile, inclusiv cele referitoare la posibile schimbări în debitul râului și la măsurile adoptate, nu contribuie la acest obiectiv de a obține o relație normală între Kosovo și Serbia”, a declarat, la Bruxelles, purtătoarea de cuvânt Anitta Hipper într-o conferință de presă a Comisiei Europene.

Ea a subliniat că „acest lucru poate fi realizat doar prin dialog” și a reamintit că „progresul în dialogul dintre Belgrad și Pristina este o condiție prealabilă pentru ca oricare dintre părți să poată avansa pe calea europeană”.

Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vucic, a amenințat că va devia cursul râului Ibar și va reduce debitul apei care ajunge în Kosovo ca represalii pentru ceea ce el denunță ca fiind abuzuri asupra minorității sârbe din fosta sa provincie.

Râul Ibar își are izvorul în Muntenegru și traversează Serbia înainte de a intra în Kosovo, revenind apoi în Serbia. În Kosovo, apele sale sunt acumulate în lacul artificial Ujmani, esențial pentru aprovizionarea cu apă, irigații agricole și producția de energie electrică în regiune.

Vucic a justificat această amenințare prin demolări ale unor locuințe sârbești de pe malurile lacului Ujmani, pe care Belgradul le denunță ca parte a unei politici de „uzurpare” a tot ce aparține minorității sârbo-kosovare.

Kosovo a informat recent despre demolarea în luna iulie a 17 clădiri deținute de sârbi pe malul lacului Ujmani, afirmând că demolările afectează proprietăți construite în mod ilegal pe terenuri considerate importante din cauza poziției lor legate de resursele de apă și energie.

Acțiunile au continuat chiar și după ce UE și OSCE au cerut săptămâna trecută autorităților kosovare să le oprească și să respecte dreptul de proprietate și procesul legal corespunzător, care, în opinia lor, nu a fost finalizat.

Kosovo și-a declarat unilateral independența față de Serbia în 2008, iar Belgradul continuă să nu recunoască suveranitatea fostei sale provincii.