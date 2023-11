UE califică decizia Rusiei de a revoca ratificarea Tratatului de Interzicere a Testelor Nucleare drept „un regres major în ceea ce privește angajamentul față de arhitectura de securitate internațională”

Corespondență din Berlin

Extinderea Uniunii Europene este singura modalitate de a realiza o UE puternică, proactivă și unită, a apreciat joi ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, la Berlin, la o conferință ministerială găzduită de șefa diplomației germane, Annalena Baerbock.

Uniunea Europeană se află în fața unor decizii de referință privind reforma și extinderea, iar pentru a discuta aceste subiecte, miniștrii de externe ai statelor membre ale UE și ai celor zece țări care doresc să devină membre s-au reunit joi, la Berlin, pentru o conferință ministerială sub titlul “O Uniune mai mare și mai puternică – cum să facem ca Uniunea Europeană să fie pregătită pentru extindere și ca viitorii membri să fie pregătiți pentru aderare”.

“Suntem o familie europeană de națiuni. Extinderea este singura modalitate de a realiza o UE puternică, proactivă și unită“, a spus Kuleba, într-o dezbatere alături de miniștrii de externe ai Germaniei, gazda reuniunii, Sloveniei, stat membru care va marca anul viitor 20 de ani la aderare, Macedoniei de Nord, stat candidat pentru aderarea la UE.

În calitate de membru al Uniunii, a spus ministrul de externe ucrainean, Ucraina va consolida securitatea și politica externă a UE.

“De asemenea, vom adăuga valoare pieței comune, ceea ce va duce la o securitate și o prosperitate mai puternice pentru toți europenii“, a completat șeful diplomației de la Kiev, descriind conferința organizată de Baerbock drept “importantă și oportună”.

