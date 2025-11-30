REPUBLICA MOLDOVA
UE califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești: În acest an, investim 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a acestei țări
Uniunea Europeană, prin Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.
Capitala Ucrainei a fost atacată din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă.
Principalele ținte au fost infrastructura energetică și clădirile de civili. Zeci de persoane au fost rănite, în vreme ce trei persoane și-au pierdut viața.
În contextul atacurilor necontenite ale Moscovei, Kallas a anunțat într-un mesaj publicat pe platforma X că UE „investește în acest an 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a Moldovei pentru a contribui la consolidarea securității țării.”
Russian drone violations of Moldova’s airspace are unacceptable and put civilian air traffic at risk.
The EU is investing 20 million EUR this year in Moldova’s air-defences to help strengthen the country’s security.
Moldova’s skies cannot become a casualty of Russia’s war.
— Kaja Kallas (@kajakallas) November 29, 2025
„Spațiul aerian al Moldovei nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei”, a mai spus Înaltul Reprezentant al UE.
Pe aceeași platformă de socializare a reacționat și președinta Maia Sandu.
„Un atac brutal de 10 ore asupra Ucrainei. Aceasta nu este limbajul diplomaţiei şi nici al unei ţări care pretinde că negociază pacea. În încercarea lor de a ucide civili, dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovean, forțând închiderea temporară a acestuia. Condamnăm aceste atacuri și suntem alături de Ucraina”, a transmis Maia Sandu.
A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.
On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine.
— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025
La rândul său, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.
Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.
Citiți și: Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE
La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.
Într-un gest repetitiv, dronele au pătruns ilegal în spațiile aeriene ale României și Republica Moldova. Incidentul nesăbuit a fost condamant de Kiev și de Franța, prin Ministerul Afacerilor Externe de la Paris, și a deterimat Chișinăul să îl convoace în semn de protest pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova.
Citiți și: Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări
Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa
Pe acest fundal al intensificării atacurilor rusești, o delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.
Witkoff, care este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții cu oficialii ruși, s-a aflat în centrul unei furtuni mediatice după ce Bloomberg a publicat o transcriere care dezvăluia că ar fi instruit un înalt oficial al Kremlinului cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump.
Discuțiile planificate în Florida vin după ce administrația Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei. Propunerea, așa cum a fost prezentată inițial, includea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei, inclusiv regiunea Donbas, și ar fi limitat, de asemenea, dimensiunea armatei ucrainene.
Președintele SUA a declarat că planul de pace nu este o „ofertă finală” și că mai există loc pentru negocieri.
„Ne așteptăm ca rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie acum puse la punct în Statele Unite”, a declarat Zelenski în postarea sa de sâmbătă.
Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, Andrii Hnatov, fac parte, de asemenea, din delegația trimisă în SUA pentru discuțiile de duminică.
Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări
Incursiunile unor drone în spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova sunt „inacceptabile”, transmite Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe prin intermediul unui purtător de cuvânt.
„Spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste incidente sunt inacceptabile. Franța reafirmă sprijinul său față de România și Republica Moldova și colaborează cu partenerii săi din Uniunea Europeană și NATO pentru a consolida apărarea noastră aeriană”, a declarat acesta într-un mesaj publicat de Ambasada Franței în România pe pagina sa de Facebook.
În dimineața de 25 noiembrie, radarele MApN au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în proximitatea județului Tulcea, în contextul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei.
MApN a ridicat în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.
Potrivit unui comunicat MApN, ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.
La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.
La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.
La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.
La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.
La aceeași dată, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de șase drone.
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a condamnat incidentele și a subliniat solidaritatea țării sale cu „partenerii din Triunghiul Odesa, România și Republica Moldova.”
„Reprezintă încă o dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct nu numai Ucraina, ci și alte națiuni europene și comunitatea transatlantică în ansamblu”, a menționat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj publicat pe X.
În semn de protest, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat la sediul său pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău.
Acesta din urmă a fost întâmpinat pe treptele ministerului de una dintre dronele care au pătruns ilegal în spațiul aerian moldovenesc.
Republica Moldova și România încep negocierile privind scutirea de vize pentru pașapoartele diplomatice și de serviciu
Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și România privind scutirea de vize pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu.
Inițiativa semnării Acordului aparține părții române, având în vedere faptul că, începând cu 31 martie 2024, România este obligată să respecte Acquis-ul Schengen. Prin acest Acord se va armoniza cadrul juridic bilateral la cerințele regimului Schengen privind călătoriile fără viză pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu. Acordul nu afectează regimul general de călătorii al cetățenilor, ci reprezintă o ajustare tehnică necesară pentru ca activitatea personalului diplomatic și cooperarea bilaterală să se desfășoare fără întreruperi.
Potrivit proiectului de Acord, titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu din ambele state vor putea intra, tranzita și rămâne fără viză pe teritoriul statului celeilalte Părți pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile. Perioada de ședere pe teritoriul României se va calcula cumulativ, incluzând eventualele șederi în alte state care aplică Convenția de Implementare a Acordului Schengen.
Acordul mai prevede scutirea de viză, pe întreaga durată a misiunii, pentru membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale ambelor state, cu condiția notificării numirii lor pe cale diplomatică cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea misiunii.
Maia Sandu, apel la unitate între partenerii Ucrainei: Stabilitatea Europei depinde de garantarea independenței, suveranității și securității Ucrainei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat sâmbătă, pe X, la planul de pace între Rusia și Ucraina propus de Statele Unite, care prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina.
Șefa statului moldovean a făcut apel la unitate și determinare din partea partenerilor Ucrainei.
“Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei. Unitatea și determinarea tuturor partenerilor Ucrainei sunt esențiale pentru asigurarea unei păci durabile“, a scris Maia Sandu, pe X.
Europe’s stability depends on Ukraine’s independence, sovereignty, and security being fully guaranteed.
Unity and determination from all of Ukraine’s partners are essential to ensure a peace that will endure.
— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 22, 2025
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite.
În discursul său publicat pe rețelele de socializare, Zelenski a avertizat că săptămâna viitoare ar putea fi „foarte dificilă” pentru Ucraina, deoarece se va confrunta cu „multă presiune politică” asupra Kievului, în contextul în care Statele Unite speră să impună propunerea lor de pace.
Zelenski a avertizat că Ucraina se află „în unul dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale” și în fața unei alegeri „între a pierde un partener major [Statele Unite] sau demnitatea Ucrainei”, în timp ce președintele american Donald Trump a confirmat că a dat Ucrainei un ultimatum să răspundă la propunerea sa până joia viitoare, când SUA marchează Ziua Recunoștinței.
Reuniți sâmbătă în Africa de Sud la summitul G20, mai mulți lideri europeni și liderii celor doi aliați non-europeni din G7, Canada și Japonia, au adoptat o declarație comună în care au salutat eforturile Statelor Unite de a facilita pacea în Ucraina, considerând însă că proiectul planului în 28 de puncte oferă o bază utilă pentru discuții care necesită îmbunătățiri.
Ei au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea față de propunerile care ar limita capacitățile militare ale Ucrainei, considerând că acestea ar expune țara unor riscuri viitoare. De asemenea, au subliniat că orice elemente ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de membrii celor două organizații.
Declarația a fost semnată de președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
În ceea ce-l privește, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut consultări sâmbătă cu mai mulți lideri europeni, după ce cu o zi în urmă a discutat și la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance, cu care a convenit că vor fi organizate runde de discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională din SUA, Europa și Ucraina pe marginea planului.
Astfel, oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
