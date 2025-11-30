Connect with us

REPUBLICA MOLDOVA

UE califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești: În acest an, investim 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a acestei țări

Published

1 hour ago

on

© presedinte.md

Uniunea Europeană, prin Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.

Capitala Ucrainei a fost atacată din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Principalele ținte au fost infrastructura energetică și clădirile de civili. Zeci de persoane au fost rănite, în vreme ce trei persoane și-au pierdut viața.

În contextul atacurilor necontenite ale Moscovei, Kallas a anunțat într-un mesaj publicat pe platforma X că UE „investește în acest an 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a Moldovei pentru a contribui la consolidarea securității țării.”

„Spațiul aerian al Moldovei nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei”, a mai spus Înaltul Reprezentant al UE.

Pe aceeași platformă de socializare a reacționat și președinta Maia Sandu.

„Un atac brutal de 10 ore asupra Ucrainei. Aceasta nu este limbajul diplomaţiei şi nici al unei ţări care pretinde că negociază pacea. În încercarea lor de a ucide civili, dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovean, forțând închiderea temporară a acestuia. Condamnăm aceste atacuri și suntem alături de Ucraina”, a transmis Maia Sandu.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.

Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.

Citiți și: Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE

La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.

Într-un gest repetitiv, dronele au pătruns ilegal în spațiile aeriene ale României și Republica Moldova. Incidentul nesăbuit a fost condamant de Kiev și de Franța, prin Ministerul Afacerilor Externe de la Paris, și a deterimat Chișinăul să îl convoace în semn de protest pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova.

Citiți și: Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări

Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa

Pe acest fundal al intensificării atacurilor rusești, o delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.

Witkoff, care este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții cu oficialii ruși, s-a aflat în centrul unei furtuni mediatice după ce Bloomberg a publicat o transcriere care dezvăluia că ar fi instruit un înalt oficial al Kremlinului cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump.

Discuțiile planificate în Florida vin după ce administrația Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei. Propunerea, așa cum a fost prezentată inițial, includea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei, inclusiv regiunea Donbas, și ar fi limitat, de asemenea, dimensiunea armatei ucrainene.

Președintele SUA a declarat că planul de pace nu este o „ofertă finală” și că mai există loc pentru negocieri.

„Ne așteptăm ca rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie acum puse la punct în Statele Unite”, a declarat Zelenski în postarea sa de sâmbătă.

Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, Andrii Hnatov, fac parte, de asemenea, din delegația trimisă în SUA pentru discuțiile de duminică.

