UE, Canada, Brazilia, India și alte trei țări au lansat inițiativa „Parteneri pentru multilateralism”, pledând pentru cooperare în locul fragmentării, respectarea dreptului internațional în forței și responsabilitate comună în locul divizării

Uniunea Europeană, alături de Australia, Barbados, Brazilia, Canada, India și Kenya, a lansat la New York, cu ocazia desfășurării Adunării Generale a ONU, inițiativa intitulată „Parteneri pentru multilateralism” prin care urmăresc să promoveze respectarea dreptului internațional, cooperarea, pacea și prosperitatea, cu Națiunile Unite în centrul eforturilor concertate.

„Suntem îngrijorați de polarizarea tot mai accentuată, de extinderea conflictelor, de încălcările dreptului internațional și de recurgerea tot mai frecventă la politica puterii, protecționism, coerciție și amenințarea cu forța sau utilizarea acesteia. Aceste tendințe reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității internaționale și afectează cooperarea globală tocmai atunci când aceasta este mai necesară ca niciodată”, subliniază țările semnatare ale declarației „Parteneri pentru multilateralism”.

Acestea recunosc că „interdependența economică este utilizată din ce în ce mai mult ca mijloc de presiune, perturbând comerțul, lanțurile de aprovizionare, investițiile și finanțarea dezvoltării.”

Ei constată că „provocările globale comune, inclusiv tripla criză planetară reprezentată de urgența climatică, pierderea biodiversității și poluarea, precum și dezvoltarea rapidă a tehnologiilor emergente, în special a inteligenței artificiale, necesită o cooperare mai strânsă și o furnizare mai eficientă a bunurilor publice globale.”

Aceștia reafirmă că „sistemul multilateral fondat pe Carta Națiunilor Unite rămâne indispensabil” și afirmă „necesitatea de a susține și aplica regulile, principiile și angajamentele care rămân esențiale pentru ordinea internațională, simultan cu reînnoirea și reformarea sistemului multilateral, astfel încât acesta să fie mai eficient, mai reprezentativ, mai incluziv și mai adecvat scopului său.”

„Reafirmăm angajamentul nostru față de dreptul internațional și față de principiile egalității suverane, integrității teritoriale, soluționării pașnice a disputelor și interzicerii amenințării cu forța sau a folosirii acesteia. Subliniem importanța dreptului internațional umanitar, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, precum și a promovării și protejării tuturor drepturilor omului și libertăților fundamentale pentru toți. Recunoaștem că inegalitățile în creștere atât în interiorul țărilor, cât și între acestea reprezintă provocări pentru stabilitate, coeziunea socială și creșterea economică incluzivă și trebuie abordate prin eforturi comune, inclusiv prin inițiative precum Alianța Globală împotriva Foamei și Sărăciei și Grupul Internațional privind Inegalitatea. Ne angajăm să consolidăm o cooperare multilaterală deschisă, corectă, echitabilă, incluzivă, interconectată și practică, inclusiv prin parteneriate mai strânse cu organizațiile regionale și prin sprijinirea integrării regionale. Suntem de acord să colaborăm pentru a reforma și consolida instituțiile multilaterale, în special Organizația Națiunilor Unite, prin inițiative precum UN80, astfel încât acestea să fie mai bine pregătite să prevină conflictele, să răspundă la crize, să asigure dezvoltarea durabilă, să promoveze comerțul echitabil, să protejeze drepturile omului și statul de drept și să abordeze provocările globale existente și emergente”, mai este precizat în declarație.

Angajamentele asumate de inițiatori au fost prefațate într-un articol de opinie semnat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, președintele Braziliei, Inácio Lula da Silva, președintele Kenyei, William Ruto, și prim-ministrul canadian Mark Carrey.

Articolul de opinie, intitulat „Multilateralismul nu este idealism, ci o necesitate” reprezintă un apel către liderii din întreagă lume să aleagă „cooperarea în locul fragmentării, legea în locul puterii și responsabilitatea comună în locul divizării”.

„Întâlnirea de astăzi nu este un scop în sine. Este începutul unui efort comun de a transforma principiile noastre comune în acțiuni concrete. Invităm toți membrii comunității internaționale să susțină declarația adoptată astăzi, să se alăture acestei inițiative și să contribuie la definirea următoarelor etape ale acesteia”, a declarat Costa după summitul în cadrul căruia a fost semnată declarația.

Înalții funcționari vor avea sarcina de a stabili un canal de coordonare și de a identifica domeniile prioritare de colaborare, urmând ca efortul să fie coordonat din partea UE de Înaltul său Reprezentant Kaja Kallas.

„Drumul care ne așteaptă nu va fi ușor. Dar astăzi am demonstrat că nu îl parcurgem singuri. Construim un parteneriat deschis tuturor celor care cred în dreptul internațional, în Organizația Națiunilor Unite și în puterea colaborării”, a conchis Antonio Costa.