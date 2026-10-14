UE caută în Vietnam o alternativă la mineralele critice din China, pentru reînarmare și reducerea dependențelor strategice

Uniunea Europeană urmărește să își extindă aprovizionarea cu minerale critice din Vietnam pentru a reduce dependența de China și a proteja accesul la resurse necesare inclusiv pentru industria de apărare, potrivit unor documente interne europene consultate de Reuters, preluat de Agerpres.

Documentele, datate iunie 2026, recomandă sprijin financiar pentru industria vietnameză de extracție și prelucrare, avertizând că intensificarea concurenței din partea altor țări partenere ar putea afecta livrările către UE.

„Având în vedere nevoia Europei de a se reînarma și de a reduce riscurile cât mai rapid posibil, UE nu își poate permite să ignore Vietnamul ca potențial furnizor de materii prime critice, ținând cont de rezervele sale abundente, în special de pământuri rare și tungsten”, se arată într-un document pregătit de Delegația UE la Hanoi.

Vietnamul dispune de zăcăminte importante de tungsten, pământuri rare, antimoniu, bismut și bauxită, din care galiul poate fi obținut ca produs secundar. Exporturile către Uniunea Europeană au fost însă concentrate în principal pe tungsten și antimoniu, utilizate în sectorul apărării, inclusiv la producerea muniției și explozivilor.

Raportul și documentul anexat propun măsuri pentru menținerea și extinderea accesului european, în special la tungsten, bismut, antimoniu și titan. Potrivit Reuters, conținutul acestora nu a fost făcut public anterior.

O cooperare mai strânsă cu Hanoiul ar oferi o alternativă la China, principalul producător mondial de minerale critice. Documentele invocă restricțiile la export introduse de Beijing în 2025, care au perturbat lanțurile europene de aprovizionare.

Demersul precedă o posibilă vizită la Bruxelles a liderului vietnamez To Lam. Patru oficiali europeni și vietnamezi au declarat pentru Reuters că deplasarea ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, cu întâlniri cu liderii UE programate pentru 22 octombrie. Vizita nu a fost anunțată oficial.

Unul dintre documente solicită instituțiilor europene să pregătească rezultate concrete pentru această deplasare, iar doi oficiali au indicat că mineralele critice ar urma să ocupe un loc important în discuții.

„Comisia Europeană evaluează în prezent potențialul unei cooperări concrete cu Vietnamul în sectorul materiilor prime critice”, a declarat un purtător de cuvânt al executivului european, întrebat despre document și vizită.

Vietnamul nu se numără în prezent printre cei 16 parteneri strategici ai UE în domeniul materiilor prime.

Eventualele discuții cu liderul vietnamez ar urma reuniunii Consiliului European din această săptămână, la care liderii UE sunt așteptați să analizeze modalități de reducere a dependenței de produsele și materiile prime chinezești, precum și de asigurare a unor surse alternative pentru resursele critice.

Apropierea în acest domeniu are loc pe fondul unei agende economice mai ample. Săptămâna trecută, UE a eliminat Vietnamul de pe lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Hanoiul solicită, de asemenea, ratificarea de către statele membre a acordului de protecție a investițiilor semnat în 2019, proces încă nefinalizat în câteva țări, inclusiv Franța, precum și ridicarea avertismentului european privind sectorul pescuitului vietnamez.