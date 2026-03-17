UE caută rute alternative pentru transportul de țiței din alte surse decât Rusia către Europa Centrală și de Est, după avariile la conducta Drujba

Uniunea Europeană lucrează la identificarea unor rute alternative pentru transportul de țiței care nu provine din Rusia către statele din Europa Centrală și de Est, în contextul întreruperii livrărilor prin conducta Drujba, au transmis marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Într-o declarație comună actualizată la 17 martie, cei doi oficiali au precizat că UE colaborează cu statele membre și cu Ucraina pentru restabilirea fluxurilor de petrol către Ungaria și Slovacia, afectate de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice.

„Prioritatea noastră este să asigurăm securitatea energetică pentru toți cetățenii europeni. În acest sens, Comisia Europeană va continua să lucreze cu părțile implicate la rute alternative pentru transportul de țiței care nu provind din Rusia către țările din Europa Centrală și de Est”, au transmis aceștia.

Executivul european a oferit, totodată, sprijin tehnic și financiar Ucrainei pentru repararea conductei Drujba, iar autoritățile de la Kiev au acceptat această ofertă, experții europeni fiind pregătiți să intervină.

În paralel, blocajul livrărilor de petrol a alimentat tensiunile politice din interiorul Uniunii Europene, fiind direct legat de decizia Ungariei de a bloca un pachet de aproximativ 90 miliarde de euro destinat Ucrainei. Budapesta condiționează deblocarea acestui sprijin de reluarea fluxurilor de petrol prin Drujba, în timp ce Slovacia susține o poziție similară.

În acest context, Croația a propus utilizarea conductei Adria, operată de compania JANAF, ca rută alternativă pentru aprovizionarea Ungariei și Slovaciei. Infrastructura permite transportul de țiței din surse non-ruse către rafinăriile din regiune, însă autoritățile de la Budapesta au insistat asupra reluării importurilor de petrol rusesc, mai ieftin.