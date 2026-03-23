UE caută să limiteze fluxul de informații confidențiale către Ungaria, acuzată că ar fi “cârtița” Rusiei: Unii lideri iau cuvântul doar când este strict necesar și spun doar ce este necesar

Uniunea Europeană limitează fluxul de informații confidențiale către Ungaria, iar liderii se reunesc în grupuri mai restrânse — după ce premierul polonez Donald Tusk a avertizat asupra suspiciunilor de lungă durată că guvernul lui Viktor Orbán ar transmite informații către Rusia, relatează Politico Europe într-un material în care citează diplomați și europeni îngrijorați de riscul ca Budapesta să divulge informații sensibile către Kremlin.

Într-un articol publicat sâmbătă, Washington Post a relatat că guvernul lui Orbán a menținut contacte strânse cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina, iar ministrul de externe Péter Szijjártó ar fi folosit pauzele din timpul reuniunilor cu alte state membre pentru a-și informa omologul rus, Serghei Lavrov.

„Știrile că oamenii lui Orbán informează Moscova în detaliu despre reuniunile Consiliului UE nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Avem aceste suspiciuni de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar atunci când este strict necesar și spun doar atât cât este necesar”, a scris duminică pe Facebook și pe X premierul polonez Donald Tusk, care îl susține pe liderul opoziției maghiare Péter Magyar în alegeri.

Nu va exista niciun răspuns formal al UE la un nou set de acuzații, din cauza posibilului impact asupra alegerilor din Ungaria din 12 aprilie, potrivit a cinci diplomați și oficiali europeni, citați de Politico Europe.

Temerile privind transmiterea de informații direct către Moscova au stat la baza apariției formatelor restrânse de cooperare între lideri cu viziuni similare, în locul reuniunilor cu toate cele 27 de state membre ale UE, a declarat unul dintre oficialii europeni, care, la fel ca ceilalți citați, a beneficiat de anonimat pentru a putea vorbi liber despre subiecte sensibile.

„În general, statele membre mai puțin loiale sunt principalul motiv pentru care cea mai mare parte a diplomației europene relevante are loc acum în diferite formate mai mici — E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF etc.”, a spus oficialul.

Formatele se referă la numărul de lideri europeni din fiecare grup. Triunghiul de la Weimar include Franța, Germania și Polonia. NB8 reunește opt țări din regiunea nordică și baltică. JEF reprezintă Forța Expediționară Comună a 10 națiuni din nordul Europei.

Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, care a participat frecvent la reuniuni ale Consiliului în care era prezent și Szijjártó, a declarat pentru Politico Europe că fusese avertizat încă din 2024 că partea ungară ar putea transmite informații către Rusia și că el și omologii săi au limitat informațiile împărtășite în prezența acestuia.

Chiar înaintea unui summit NATO crucial la Vilnius, în 2023, diplomații ar fi încercat să excludă delegația Ungariei din discuțiile sensibile, a spus Landsbergis.

„Vorbeam doar în termeni formali, apoi ne retrăgeam pentru a discuta fără Ungaria despre obiectivele realizabile ale summitului”, a afirmat acesta.

Grupul de la București (B9), care reunește statele de pe flancul estic al alianței, ar fi analizat posibilitatea de a exclude Budapesta din format în anul următor, din cauza lipsei de consens privind sprijinul pentru Ucraina.

Ministrul ungar pentru afaceri europene, János Bóka, a declarat pentru Politico Europe că relatările din weekend sunt „știri false”, concepute ca „o reacție disperată la faptul că [partidul lui Orbán] Fidesz câștigă teren în campania electorală. Dar poporul ungar nu va fi înșelat.”

La rândul său, Szijjártó a respins conținutul articolului din Washington Post și a acuzat presa că promovează „teorii ale conspirației mai absurde decât orice s-a văzut până acum.”

În contextul noilor acuzații, ar putea fi reținute și mai multe informații, a declarat unul dintre diplomați. „Există argumente pentru clasificarea informațiilor și documentelor la nivelul UE”, a spus acesta. Deși utilizarea clasificării „nu este o soluție miraculoasă”, ar putea „descuraja scurgerile de informații și transmiterea de date sensibile către terți. De asemenea, ar face ca investigațiile să fie mai automate.”

Orbán a refuzat să aprobe împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro, extrem de necesare pentru Ucraina, la Consiliul European de vineri, provocând reacții critice din partea celorlalți lideri.