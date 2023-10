UE, cel mai mare donator al Palestinei, suspendă ajutorul financiar: Amploarea terorii și brutalității împotriva Israelului reprezintă un punct de cotitură

Uniunea Europeană a suspendat luni finanțarea Autorității Palestiniene în urma atacului terorist comis de Hamas în Israel, cel mai grav atac din ultimele cinci decenii, coincizând și cu aniversarea a 50 de ani de la războiul de Yom Kippur.

Comisarul european pentru extindere, Olivér Várhelyi, a anunțat că Comisia Europeană își revizuiește întregul portofoliu de dezvoltare – în valoare totală de 691 de milioane de euro – și că toate plățile vor fi suspendate imediat, relatează Politico Europe.

“Amploarea terorii și brutalității împotriva Israelului și a poporului său reprezintă un punct de cotitură. Nu poate exista un business as usual. În calitate de cel mai mare donator al palestinienilor, Comisia Europeană își revizuiește întregul portofoliu de dezvoltare, în valoare totală de 691 de milioane de euro”, a precizat el.

“Trebuie abordate acum bazele păcii, toleranței și coexistenței. Incitarea la ură, la violență și glorificarea terorii au otrăvit mințile a prea multor persoane”, a declarat comisarul maghiar. “Avem nevoie de acțiune și avem nevoie de ea acum”, a continuat el.

