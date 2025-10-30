UE celebrează 40 de ani de Schengen oferind unui număr de 40.000 de tineri oportunitatea de a descoperi Europa prin inițiativa DiscoverEU

Comisia Europeană oferă unui număr de 40.000 de tineri o oportunitate unică de a explora Europa prin intermediul DiscoverEU, o acțiune a programului Erasmus+, cu ocazia celei de a 40-a aniversări a spațiului Schengen, se arată în comunicatul oficial.

Pentru a solicita un permis de călătorie, tinerii născuți între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007 trebuie să completeze un scurt chestionar despre UE pe Portalul european pentru tineret. Solicitanții selectați vor avea posibilitatea de a călători gratuit timp de până la 30 de zile între 1 martie 2026 și 31 mai 2027 și vor primi un card de reducere pentru transportul public, cultură, cazare, alimente, sport și alte servicii în 36 de țări europene.

Titularii de bilete își pot planifica propriile rute sau se pot inspira din cele existente, cum ar fi ruta noului Bauhaus european, care include opriri în orașe frumoase, durabile și favorabile incluziunii, în conformitate cu inițiativa „Noul Bauhaus european”.

O altă inițiativă este ruta verde DiscoverEU, care îi duce pe tinerii călători în unele dintre cele mai durabile și mai ecologice destinații de pe continent, cum ar fi orașele câștigătoare ale premiului „Capitalele europene verzi” și „Plumbul verde” sau orașele care conduc misiunea „Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei”. Principalele sfaturi ecologice oferite de DiscoverEU pentru a călători îi ajută pe participanți să își planifice rutele verzi.

Cererea de propuneri DiscoverEU se deschide astăzi și se va desfășura până la 13 noiembrie 2025, la ora 12:00 CET. Acesta este deschis solicitanților din Uniunea Europeană și din țările terțe asociate la programul Erasmus+. Participanții cu dizabilități sau cu probleme de sănătate vor primi sprijin în călătoriile lor, în conformitate cu valorile programului Erasmus+ și ale acțiunii de incluziune DiscoverEU. Aceasta va include posibilitatea de a călători cu însoțitori.

Comisia Europeană a lansat DiscoverEU în iunie 2018, la inițiativa Parlamentului European. În prezent, acesta face parte din programul Erasmus+ 2021-2027.

Din 2018, peste 1,6 milioane de candidați au aplicat pentru 391.000 de permise de călătorie. DiscoverEU le-a oferit tinerilor o mai bună înțelegere a altor culturi și a istoriei europene și le-a îmbunătățit competențele lingvistice.

Cel mai recent sondaj post-călătorie DiscoverEU a arătat că acest program a marcat prima dată când 63 % dintre respondenți au călătorit pe plan internațional cu trenul. Pentru mulți, a fost, de asemenea, prima dată când au călătorit fără părinți sau adulți însoțitori, iar majoritatea au indicat un sentiment sporit de independență. Peste două treimi au declarat că nu ar fi fost în măsură să își finanțeze permisul de călătorie fără DiscoverEU.

Participanții sunt invitați să devină ambasadori DiscoverEU pentru a promova inițiativa. Grupul oficial DiscoverEU, în cadrul căruia tinerii călători se pot contacta reciproc pentru a-și împărtăși experiențele și sfaturile, are peste 110 000 de membri.