UE cere Chinei măsuri până la începutul lui octombrie pentru reducerea deficitului comercial. Sefcovic avertizează asupra „altor soluții”

Comisia Europeană va solicita Chinei angajamente clare și prime măsuri până la începutul lunii octombrie pentru reducerea dezechilibrului comercial cu Uniunea Europeană, a anunțat comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič, citat de Reuters, preluat de Agerpres.

Demersul vine după ce liderii europeni au cerut Comisiei, în luna iunie, să obțină rezultate concrete în urma dialogului cu Beijingul. Excedentul comercial al Chinei în relația cu UE a ajuns la 360,6 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 15% față de anul precedent, și s-a majorat cu încă 9% în prima jumătate a anului 2026.

Šefčovič intenționează să abordeze în discuțiile cu autoritățile chineze creșterea masivă a exporturilor către piața europeană, obstacolele întâmpinate de companiile UE în China și restricțiile impuse de Beijing asupra exporturilor de produse critice, în special mineralele necesare industriei europene.

Exporturile chineze de textile, produse chimice, materiale plastice, utilaje, baterii și automobile electrice și hibride către UE au crescut puternic în ultimul an. Comisia Europeană consideră că această evoluție este alimentată în mare măsură de supracapacitățile de producție ale Chinei.

Beijingul respinge acuzațiile și susține că insistența asupra dezechilibrelor comerciale și a supracapacităților reprezintă o formă de protecționism menită să exercite presiuni asupra economiei chineze.

Comisarul european urmează să se deplaseze la Beijing la începutul lunii octombrie și urmărește să obțină primele rezultate verificabile, inclusiv prin lansarea unor proiecte-pilot pentru anumite categorii de produse.

„Ceea ce trebuie neapărat să obținem sunt indicii clare privind direcția în care ne îndreptăm și câteva proiecte-pilot prin care să pot demonstra, pentru o anumită categorie de produse, că această consultare și cooperare funcționează și că putem dezvolta în continuare mecanismele necesare pentru a aborda această problemă”, a declarat Šefčovič în cadrul unei dezbateri organizate la Berlin de instituțiile UE.

Printre prioritățile deplasării se numără limitarea creșterii deficitului comercial, îmbunătățirea accesului exportatorilor europeni pe piața chineză și obținerea unor garanții privind livrările de materii prime critice, pământuri rare și cipuri din generații mai vechi.

China, care domină procesarea mai multor minerale critice, a introdus în aprilie 2025 restricții asupra exporturilor de pământuri rare, afectând și lanțurile de aprovizionare ale companiilor europene.

Šefčovič a recunoscut că dezechilibrul comercial nu poate fi soluționat printr-o singură vizită la Beijing, dar a subliniat că procesul trebuie început și necesită implicarea ambelor părți.

„Este foarte clar că, dacă nu vom putea demonstra că această cale funcționează, va exista o presiune politică uriașă pentru a căuta alte soluții, deoarece situația ar fi în detrimentul viitorului economiei europene”, a avertizat comisarul european.