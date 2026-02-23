COMISIA EUROPEANA
UE cere „claritate deplină” din partea Washingtonului după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale: „O înțelegere este o înțelegere”
Comisia Europeană solicită claritate deplină cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme privind Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA), se arată în comunicatul oficial.
Potrivit Comisiei Europene, situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor investiții transatlantice „echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase”, așa cum au convenit ambele părți și cum este prevăzut în Declarația comună UE–SUA din august 2025.
Comisia Europeană a transmis că va asigura întotdeauna protejarea deplină a intereselor Uniunii Europene, iar întreprinderile și exportatorii din UE trebuie să beneficieze de un tratament echitabil, de previzibilitate și de securitate juridică.
„O înțelegere este o înțelegere. În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să își respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE își respectă angajamentele. În special, produsele UE trebuie să beneficieze în continuare de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, se precizează în comunicatul citat.
Executivul european a atras atenția că tarifele sunt, în esență, taxe care cresc costurile atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, așa cum confirmă studiile recente, iar atunci când sunt aplicate imprevizibil devin în mod inerent perturbatoare, subminând încrederea și stabilitatea pe piețele globale și generând incertitudine suplimentară în lanțurile internaționale de aprovizionare.
Comisia a precizat că menține un contact strâns și continuu cu administrația americană. Sâmbătă, 21 februarie, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a discutat cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.
UE va continua să depună eforturi pentru reducerea tarifelor, în conformitate cu Declarația comună, prioritatea Uniunii fiind menținerea unui mediu comercial transatlantic stabil și predictibil, acționând totodată ca un punct de referință la nivel global pentru comerțul bazat pe norme, se arată în comunicatul Comisiei.
În final, Comisia a subliniat că Uniunea Europeană își extinde în continuare rețeaua de acorduri comerciale cuprinzătoare și ambițioase de tip „tarif zero” la nivel global și își intensifică eforturile pentru consolidarea sistemului comercial deschis și bazat pe reguli.
Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.
În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie.
Bolojan se întâlnește cu von der Leyen la Bruxelles, joia viitoare, pentru discuții despre PNRR și lansarea Comunicării privind regiunile de frontieră estice
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, a anunțat Palatul Victoria într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Premierul va discuta cu acest prilej prioritățile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă și componenta de competitivitate, arată sursa citată.
Vizita la Bruxelles are loc după decizia Curții Constituționale a României prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională. Decizia Curții a venit după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
“Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în România”, a precizat vineri Guvernul.
În contextul vizitei la Bruxelles, prim-ministrul se va întâlni și cu comisarul european Roxana Mînzatu.
De asemenea, Ilie Bolojan va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.
“Comunicarea, la care România și-a adus o contribuție importantă, este menită să susțină importanța strategică a regiunilor de frontieră estică pentru Uniunea Europeană și responsabilitatea europeană comună de a sprijini securitatea, reziliența și prosperitatea acestora. Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali”, a mai transmis Guvernul.
EastInvest este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate.
Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.
Nouă țări UE cer Comisiei Europene să renunțe la creșterea aparatului administrativ și a cheltuielilor aferente: Ar trebui să strângă cureaua dacă dorește să ceară capitalelor să cheltuiască banii mai eficient
Comisia Europeană ar trebui să renunțe la planurile de a angaja aproximativ 2 500 de persoane și de a crește cheltuielile administrative într-un moment în care capitalele sunt invitate să strângă cureaua, potrivit miniștrilor din nouă țări ale UE, informează Politico Europe.
Într-o scrisoare adresată comisarului pentru buget Piotr Serafin și condusă de Austria, miniștrii salută planurile executivului european de a optimiza următorul buget pe termen lung al blocului, cunoscut sub numele de Cadrul financiar multianual (CFM).
Însă aceștia critică solicitarea Comisiei de a crește finanțarea pentru angajarea de personal nou și extinderea capacității administrative. Suma totală solicitată de Comisie pentru angajarea a 2 500 de funcționari publici suplimentari, repartizată pe durata de valabilitate a CFM (2028-2034), se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de euro, au declarat semnatarii pentru Politico.
Citiți și: Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare a aparatului administrativ pentru a eficientiza activitatea și a reduce costurile
„Ne așteptăm ca Comisia să prezinte propuneri ambițioase și cantitative ca aport direct la negocierile în curs privind următorul CFM, inclusiv cu privire la un sistem administrativ al UE care să reflecte provocările epocii noastre”, se arată în scrisoarea semnată de miniștrii din Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Letonia, Suedia, Finlanda și Țările de Jos.
„În acest context, creșterea propusă (de Comisie) cu 2 500 de posturi, precum și creșterea semnificativă globală a rubricii 4 (administrație) contravin obiectivelor declarate de eficiență, moderație și reformă și riscă să submineze credibilitatea propunerii mai largi privind CFM.” Rubrica 4 din CFM 2028-2034 se referă la costurile administrative.
Țările UE se află în plin proces de negociere a următorului buget pe termen lung, în urma unei propuneri inițiale prezentate de Comisie în iulie 2025.
Acest proces complex durează ani de zile și implică toate cele trei instituții cheie ale UE: Comisia, Consiliul și Parlamentul. În același timp, Comisia efectuează o revizuire la scară largă care vizează simplificarea propriilor procese.
Semnatarii afirmă că executivul UE ar trebui să aplice pentru sine aceleași principii pe care le impune țărilor membre.
„Presiunea asupra guvernelor naționale pentru creșterea eficienței cheltuielilor publice este în creștere. Statele membre, adesea la cererea Comisiei, au răspuns cu reforme dificile pentru a crește eficiența, a reduce numărul de angajați și a genera economii”, se arată în scrisoare.
Scrisoarea continuă cu recomandarea adresată Comisiei de a „crește semnificativ nivelul de ambiție în acest exercițiu”.
„Credibilitatea Comisiei Europene în solicitarea statelor membre de a respecta disciplina bugetară depinde în mare măsură de respectarea propriilor principii. Dacă administrațiile naționale din întreaga Europă trebuie să reducă cheltuielile publice, ne așteptăm ca aceeași regulă strictă să se aplice și Comisiei Europene”, a declarat Claudia Bauer, ministrul austriac pentru Europa, Integrare și Familie, într-o declarație scrisă.
„Într-o perioadă în care guvernele naționale se află sub o presiune fiscală imensă, o creștere substanțială a posturilor administrative din UE riscă să transmită un mesaj greșit cetățenilor”, a adăugat ea.
Von der Leyen va vizita regiunea arctică în martie. UE pregătește un pachet de sprijin pentru Groenlanda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua în luna martie o vizită în regiunea arctică, care va include și Groenlanda, pentru a sublinia importanța strategică tot mai mare a zonei pentru Uniunea Europeană, relatează Politico.
Potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, deplasarea va avea loc în contextul schimbărilor geopolitice din Arctica și al sprijinului european pentru teritoriul semi-autonom al Danemarcei.
„Președinta von der Leyen va vizita regiunea arctică, iar aceasta va include și Groenlanda”, a declarat oficialul, precizând că „vizita ar trebui să aibă loc în martie, dar nu avem în acest moment o dată exactă”.
Conform unor persoane familiarizate cu pregătirea vizitei, șefa Executivului european va călători împreună cu mai mulți comisari europeni pentru a anunța un pachet de sprijin destinat Groenlandei. În paralel, Comisia Europeană lucrează la măsuri menite să consolideze securitatea în Arctica și să stimuleze investițiile europene în insulă, informează Bloomberg.
În acest sens, Ursula von der Leyen a declarat anterior că UE pregătește un pachet de măsuri pentru a sprijini securitatea Arcticii și pentru a genera „o creștere masivă a investițiilor europene” în Groenlanda.
„Vom colabora îndeaproape cu Groenlanda și Danemarca pentru a vedea cum putem sprijini în continuare economia și infrastructura locală”, a afirmat aceasta luna trecută, în cadrul unui discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Vizita vine într-un context geopolitic sensibil, după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reînnoit interesul față de Groenlanda, ceea ce a amplificat tensiunile dintre Uniunea Europeană și Washington, mai notează Politico. În paralel, Groenlanda și Copenhaga au purtat discuții cu Statele Unite pentru a stabili detaliile acordului preliminar convenit în ianuarie, care ar urma să includă și componente de securitate.
Regiunea arctică capătă o importanță strategică tot mai mare pentru marile puteri, pe fondul schimbărilor climatice care accelerează topirea gheții și deschid noi rute maritime. Trimisul special al UE pentru Arctica, Claude Véron-Réville, a avertizat că regiunea traversează „schimbări profunde”, marcate de „tensiuni geopolitice în creștere și competiție geo-economică generate de poziția sa strategică”.
În ianuarie, Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru integritatea teritorială, subliniind că „integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional (…) UE este în deplină solidaritate cu Danemarca și cu poporul Groenlandei”.
Uniunea Europeană și-a consolidat progresiv sprijinul pentru Groenlanda în domenii precum energia, materiile prime și dezvoltarea competențelor și intenționează să își dubleze sprijinul financiar pentru insulă la aproximativ 530 milioane de euro în cadrul viitorului buget multianual care va începe în 2028. De altfel, von der Leyen a inaugurat o reprezentanță a UE în Nuuk, capitala Groenlandei, în martie 2024, semnalând interesul strategic crescut al Bruxelles-ului pentru regiunea arctică.
Groenlanda este, totodată, cel mai mare beneficiar financiar în cadrul schemei UE pentru Țările și Teritoriile de peste Mări, iar Comisia Europeană a propus dublarea sprijinului financiar acordat insulei începând cu anul 2028, în contextul importanței strategice crescânde a regiunii arctice.
În paralel, NATO și-a intensificat prezența și atenția asupra regiunii arctice. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că „securitatea în Arctica și în Nordul Îndepărtat este esențială pentru noi, ca NATO, ca europeni, dar și pentru America de Nord”.
