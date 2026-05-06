UE cere SUA să respecte acordul comercial și să „revină rapid” la plafonul tarifar de 15% 

Comisarul european pentru comerț, Maroc Sefcovic, a avut o întâlnire cu reprezentantul american pentru comerț Jamieson Greer înainte de așteptată rundă de negocieri dintre țările membre și Parlamentul European cu privire la implementarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele unite, în contextul în care Washingtonul presează Bruxelles-ul pentru a elimina tarifele asupra importurilor americane, informează Euronews.

Sefcovic i-a cerut lui Greer ca Statele Unite să onoreze partea sa din acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, care, în curând, împlinește un an de când a fost convenit.

Tensiunile transatlantice din jurul acestui dosar au atins conte înalte în ultimele zile, după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va impune taxe suplimentare asupra importurilor de mașini europene, încălcând astfel înțelegerea comercială convenită anul trecut în Scoția, care prevede tarife de 15% asupra bunurilor importate de SUA din UE.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a dezvăluit marți că, în cadrul discuției de 90 de minute pe care a avut-o cu reprezentantul american, Sefcovic a solicitat „o revenire rapidă” la condițiile convenite la Turnberry, adică „un nivel tarifar de 15%”.

With @USTradeRep Ambassador @jamiesongreer at the G7 in Paris – useful, important. Would be beneficial for the main features of the EU-US deal to be in place ahead of its one-year mark. Work is ongoing – we’re stepping up engagement at both political and technical levels. pic.twitter.com/aRyiK0ClMu — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) May 5, 2026

În prezent, SUA aplică o taxă vamală de 10 % asupra mărfurilor din UE, pe lângă taxele existente încă de înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă în 2025, ratele variind în funcție de produsele UE. Taxele combinate pot ajunge acum până la 30 % pentru anumite exporturi din UE, cum ar fi brânza, depășind plafonul de 15 % stabilit în acordul UE-SUA.

În cadrul reuniunii, Sefcovic l-a informat, de asemenea, pe Jamieson Greer cu privire la punerea în aplicare a acordului de către UE, a declarat purtătorul de cuvânt, „pentru a clarifica” poziția UE.

Washingtonul dorește ca Uniunea Europeană să accelereze procesul legislativ necesar pentru a implementa acordul, inclusiv angajamentul blocului european de a reduce la zero tarifele asupra importurilor industriale americane.

Doar că negocierile dintre Consiliul Uniunii Europene, adică guvernele naționale și Parlamentul European – cele două instituții cu rol de co-legislator – rămân unele tensionate.

Eurodeputații doresc să introducă noi clauze de protecție: condiționarea reducerii tarifelor europene de respectarea de către SUA a obligațiilor sale care îi revin în cadrul acordului.

În egală măsură, Parlamentul European insistă asupra unei „clauze de expirare” care ar rezilia acordul în martie 2028 dacă acesta nu va fi reînnoit.

Legislativul european beneficiază de sprijinul Franței, în vreme ce Germania și alte țări membre doresc să mențină forma acordului negociată de președintele american Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în luna iulie a anului 2025.

O nouă rundă de discuții între statele membre și Parlamentul European cu privire la acest subiect este programată pentru miercuri seara.