CHINA
UE cere un răspuns comun al G7 la restricțiile Chinei asupra exportului de minerale rare, anunță comisarul european pentru comerț
Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat că Uniunea Europeană nu va ezita să răspundă ferm ultimelor restricții impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare, în coordonare cu partenerii săi din G7, relatează Politico Europe.
„Controalele nejustificate ale Chinei asupra exporturilor de pământuri rare reprezintă o preocupare majoră. Sunt în strânsă legătură atât cu omologii mei chinezi, cât și cu cei din G7. Trebuie, de asemenea, să accelerăm eforturile pentru a ne reduce dependențele”, a scris Sefcovic, pe X.
Sefcovic a declarat că a discutat situația cu secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, și că cei doi au convenit „că ar fi recomandabil, după această primă discuție, să se organizeze în curând o videoconferință a G7”. G7 reunește Statele Unite, Canada, Germania, Franța, Italia, Regatul Unit și Japonia.
China’s unjustified export controls on rare earths are a critical concern. I’m in close contact with both my Chinese and G7 counterparts. We must also accelerate efforts to minimize our dependencies.
A full day of talks with EU Trade Ministers ahead 👉📽️ https://t.co/oZmUOnWoPP
— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) October 14, 2025
Anul trecut, China a impus controale similare asupra materialelor precum grafitul, germaniul și galiul, toate fiind utilizate în industria tehnologică, de apărare și ecologică. Sefcovic s-a plâns că, în cazul acestor materiale, „doar jumătate dintre cereri” au fost procesate corespunzător de Beijing.
Beijingul a anunțat săptămâna trecută noi controale stricte asupra exporturilor de magneți din pământuri rare și materii prime pentru aceștia, invocând motive de securitate națională. Măsura impune producătorilor de magneți să obțină aprobarea Chinei dacă utilizează chiar și cantități infime de pământuri rare chinezești. Beijingul produce 90% din magneții din pământuri rare la nivel mondial, care sunt utilizați în motoare electrice, generatoare pentru turbine eoliene și aplicații din domeniul apărării.
Acest lucru a stârnit furia președintelui american Donald Trump, care a amenințat că va răspunde cu noi tarife și a anunțat că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping.
Deși Washingtonul face demersuri pentru a dezamorsa conflictul, Sefcovic nu a exclus complet posibilitatea unui răspuns similar, declarând reporterilor că dorește să obțină o primă evaluare din partea miniștrilor UE.
„Pentru noi, ceea ce contează este să protejăm interesul general european și să găsim o soluție care să nu fie dăunătoare industriei europene. Așadar, mai întâi consultăm și evaluăm situația”, a adăugat el.
Șeful comerțului UE a mai spus că va solicita o videoconferință cu omologul său chinez „cel mai probabil săptămâna viitoare”.
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat luni că Statele Unite poartă discuții cu China cu privire la modalitățile de dezamorsare a războiului comercial care a reizbucnit săptămâna trecută.
„Au avut loc discuții substanțiale în weekend”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business, adăugând că sunt așteptate mai multe discuții la „nivel de personal” în această săptămână la Washington, când oficialii chinezi se vor afla în oraș pentru reuniunile anuale de toamnă ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internaționa
CHINA
SUA poartă discuții cu China pentru a preveni un nou război comercial, anunță secretarul american al Trezoreriei: Au îndreptat o bazooka către lanțurile de aprovizionare
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat luni că Statele Unite poartă discuții cu China cu privire la modalitățile de dezamorsare a războiului comercial care a reizbucnit săptămâna trecută, după ce Beijingul a anunțat planuri de impunere a unor controale la exportul magneților cu pământuri rare utilizați într-o serie de produse de înaltă tehnologie, informează Politico Europe.
„Au avut loc discuții substanțiale în weekend”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business, adăugând că sunt așteptate mai multe discuții la „nivel de personal” în această săptămână la Washington, când oficialii chinezi se vor afla în oraș pentru reuniunile anuale de toamnă ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.
Citiți și: “China devine tot mai ostilă”. Trump refuză să se mai întâlnească cu Xi Jinping și amenință cu noi tarife după ce China a înăsprit controalele la export asupra mineralelor rare
Bessent a mai spus că se așteaptă ca președintele Donald Trump să se întâlnească în continuare cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie, chiar înainte ca această țară să găzduiască reuniunea anuală a liderilor din cele 21 de economii din cadrul forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific.
Trump a amenințat săptămâna trecută că va impune tarife de 100% asupra produselor chinezești începând cu 1 noiembrie și că va anula întâlnirea cu Xi după ce China a anunțat restricții la exportul de metale rare.
Acest lucru a determinat piețele financiare să vândă vineri, în contextul reînnoirii îngrijorărilor cu privire la escaladarea războiului comercial între cele două cele mai mari economii ale lumii.
Bessent a declarat că se așteaptă să poarte discuții în Asia cu omologul său chinez, vicepremierul He Lifeng, înainte de întâlnirea dintre Trump și Xi din Coreea de Sud.
Deși a transmis mesajul că relația generală dintre SUA și China este „bună” și că „tariful de 100% al lui Trump nu trebuie să se aplice”, Bessent a insistat că Beijingul trebuie să renunțe la planul său de a restricționa magneții din pământuri rare. El a sugerat, de asemenea, că decizia Chinei de a restricționa exporturile ar fi putut fi luată de un <<funcționar de rang inferior>>”, și nu de Xi însuși.
„Este China împotriva lumii. Au îndreptat o bazooka către lanțurile de aprovizionare și baza industrială a întregii lumi libere, iar noi nu vom accepta acest lucru. Un grup de birocrați din China nu ne poate spune nouă și aliaților noștri cum să ne gestionăm sistemul de aprovizionare”, a declarat Bessent.
SUA se așteaptă, de asemenea, să primească un sprijin substanțial pentru poziția sa din partea Europei, Indiei și democrațiilor din Asia, a spus Bessent.
În mijlocul tensiunilor de la începutul acestui an, Statele Unite au impus Chinei 12 contramăsuri „extrem de” eficiente, de la resursele naturale utilizate în producția de plastic până la motoare și piese pentru avioane, a spus Bessent.
CHINA
“China devine tot mai ostilă”. Trump refuză să se mai întâlnească cu Xi Jinping și amenință cu noi tarife după ce China a înăsprit controalele la export asupra mineralelor rare
Președintele american Donald Trump a anunțat că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, după ce China a înăsprit în această săptămână controalele la export asupra mineralelor rare.
„Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.
„Devine tot mai ostilă și trimite scrisori țărilor din întreaga lume, anunțând că dorește să impună controale la export pentru fiecare element de producție legat de metalele rare și, practic, pentru orice altceva la care se pot gândi, chiar și dacă nu este fabricat în China”, a adăugat el, conform Fox News.
„Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător”, a spus liderul de la Casa Albă.
Președintele american a afirmat că relația sa cu China din ultimele șase luni a fost „foarte bună” și a descris restricțiile la export drept „surprinzătoare”. „Am simțit mereu că stau la pândă, iar acum, ca de obicei, s-a dovedit că am avut dreptate!”, a mai spus Trump.
Administrația americană sugerase anterior că Trump ar putea fi deschis unei întâlniri cu Xi Jinping la summitul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), care urmează să aibă loc luna aceasta în Coreea de Sud, dar „acum nu mai pare să existe niciun motiv pentru asta”, a declarat președintele.
În ultimele decenii, China a ajuns să dețină o poziție dominantă în industria mineralelor și magneților din pământuri rare, esențiale pentru producția globală de echipamente electronice, pe care acum o folosește ca instrument politic de presiune.
„Nu este normal ca China să țină lumea ‘ostatică’, dar acesta pare să fi fost planul lor de ceva vreme, începând cu ‘magneții’ și alte elemente pe care le-au acumulat în liniște, ajungând la o poziție de monopol — o mișcare destul de sinistră și ostilă, ca să spunem așa”, a conchis Trump.
China a anunțat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezești, ca represalii pentru măsuri similare anunțate de Statele Unite în luna aprilie, a informat agenția AFP, citată de Agerpres.
Aceste taxe se vor aplica începând de marțea viitoare navelor deținute de companii americane, celor închiriate de companii americane și celor construite în Statele Unite, a informat Ministerul chinez al Transporturilor, într-un comunicat.
Aceste nave care sosesc în China vor fi taxate cu 400 de yuani (56 de dolari) pentru fiecare tonă netă. Tariful va crește la 640 de yuani (90 de dolari) în aprilie anul viitor, după care vor urca anual până în 2028.
CHINA
China furnizează Rusiei informații pentru a-și calibra loviturile și a identifica noi ținte în Ucraina, afirmă serviciile secrete ucrainene
China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informații, relatează Reuters, citat de Agerpres.
Oleg Alexandrov, un oficial din Agenția de informații externe a Ucrainei, a declarat pentru agenția de știri de stat Ukrinform că Beijingul transmite informații din satelit privind țintele vizate, între care se află și unele care beneficiază de investiții externe.
„Există dovezi privind un nivel înalt de cooperare între Rusia și China în efectuarea de operațiuni de recunoaștere prin satelit pe teritoriul Ucrainei pentru a identifica și a explora noi obiective strategice pentru țintire”, a declarat Alexandrov pentru Ukrinform.
„După cum am văzut în ultimele luni, aceste situri pot aparține unor investitori străini”, a adăugat el.
Președintele Volodimir Zelenski și oficiali regionali au declarat că un atac rusesc cu rachetă, din august, a lovit o fabrică de aparate electrocasnice din regiunea vestică Zakarpattia, deținută de un american, rănind 15 persoane
Zelenski a mai spus în aprilie că Beijingul furnizează arme și praf de pușcă Rusiei. De asemenea, el a precizat că guvernul de la Kiev deține informații că Beijingul produce arme pe teritoriul rus.
Oficial, China a susținut că este neutră în invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, făcând apel la o „soluționare pașnică și diplomatică a conflictului”.
Cu toate acestea, în februarie 2022, cu puțin timp înainte de invazia rusă în Ucraina, Moscova și Beijingul au anunțat un „acord de parteneriat fără limite”.
Beijingul a fost acuzat că furnizează în secret Rusiei arme și componente pentru producția de drone, reducând în același timp livrările de drone către Ucraina. China neagă acuzațiile.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Friedrich Merz îi cere lui Donald Trump să facă presiuni asupra lui Vladimir Putin pentru pace în Ucraina
„Situație absolut paradoxală”. Ministrul Dragoș Pîslaru: România stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4% cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent
UE cere un răspuns comun al G7 la restricțiile Chinei asupra exportului de minerale rare, anunță comisarul european pentru comerț
CNA solicită președintelui Nicușor Dan includerea educației media ca direcție strategică distinctă în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării
UE va sprijini cu 1,6 mld. euro redresarea și reconstrucția Gazei, a anunțat președintele Consiliului European în Egipt
Ursula von der Leyen afirmă că s-au înregistrat progrese importante în Muntenegru: „Dacă țara va continua pe această cale, aderarea la UE este cu adevărat la îndemână”
Uniunea Europeană accelerează negocierile pentru finalizarea acordului de liber schimb cu India, după progrese notabile la Bruxelles
SUA poartă discuții cu China pentru a preveni un nou război comercial, anunță secretarul american al Trezoreriei: Au îndreptat o bazooka către lanțurile de aprovizionare
Ministrul Justiției, la reuniunea Consiliului JAI de la Luxemburg: România susține consolidarea Eurojust și protejarea statului de drept
Nicușor Dan anunță că strategia națională de apărare va cuprinde două schimbări majore: “războiul hibrid cu influența Rusiei” și “atacarea frontală a corupției”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- NATO1 week ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.1 week ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- INTERNAȚIONAL7 days ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- POLITICĂ1 week ago
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
- PARLAMENTUL EUROPEAN7 days ago
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului