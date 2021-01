UE condamnă arestarea lui Aleksei Navalnîi și solicită eliberarea sa imediată: Este o infracțiune pentru comunitatea internațională, pentru Europa

Liderii instituțiilor Uniunii Europene condamnă arestarea lui Aleksei Navalnîi la sosirea sa în Moscova și solicită autorităților ruse să îl elibereze imediat.

„Reținerea lui Alexey Navalny la sosirea la Moscova este inacceptabilă. Fac apel la autoritățile ruse să-l elibereze imediat”, a scris președintele Consiliului European, Charles Michel, pe contul de Twitter.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.

De asemenea, președintele Parlamentului European transmite un amesaj asemănător: „Arestarea lui Aleksei Navalnîi la Moscova este o infracțiune pentru comunitatea internațională, pentru Europa, care l-a ajutat să-i salveze viața. Solicităm autorităților ruse eliberarea sa imediată. Suntem gata să-l invităm la Parlamentul European”.

The arrest of Alexey #Navalny in Moscow is an offence to the international community, to Europe that helped save his life.

We ask the Russian authorities for his immediate release. We are ready to invite him to the @Europarl_EN.

— David Sassoli (@EP_President) January 17, 2021