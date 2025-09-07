UE condamnă atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei: „Kremlinul își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discernământ”

Liderii europeni au condamnat duminică atacul masiv lansat sâmbătă noapte de Rusia asupra Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat 805 drone și 13 rachete, dintre care apărarea antiaeriană a doborât 751 de drone și patru rachete, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând atât clădiri guvernamentale, cât și locuințe civile. Încă o dată, Kremlinul își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discernământ”, a reacționat președinta Comisiei Europene, într-o postare pe X.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să consolideze sprijinul pentru apărarea Ucrainei și să intensifice presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, în strânsă coordonare cu aliații și partenerii internaționali.

„A vorbi despre pace în timp ce intensifici bombardamentele și lovești clădiri guvernamentale și locuințe — aceasta este versiunea lui Putin despre pace. Rusia a început acest război și Rusia alege să îl continue. Trebuie să ne menținem ferm pe direcția aleasă: să întărim apărarea Ucrainei și să sporim presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, în strânsă coordonare cu aliații și partenerii noștri. Gândurile mele se îndreaptă către victime, răniți și familiile lor. Forța și reziliența poporului ucrainean continuă să ne inspire pe toți”, a scris Costa, pe X.

De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța rămâne alături de Ucraina și va continua să facă tot posibilul pentru a asigura instaurarea unei păci juste și durabile.

„Rusia a lansat din nou, peste noapte, sute de drone și o zeci de rachete asupra Ucrainei, lovind fără discriminare, inclusiv zone rezidențiale și sediul guvernului. Gândurile mele se îndreaptă către victime, către cei dragi lor și către Ucraina și poporul ucrainean. Împreună cu Ucraina și cu partenerii noștri, susținem pacea. Între timp, Rusia se adâncește tot mai mult în logica războiului și a terorii. Alături de Ucraina, vom continua să facem tot posibilul pentru a asigura instaurarea unei păci juste și durabile”, a precizat Macron.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, afirmând că aceste atacuri, lansate când diplomația reală ar fi putut începe de mult, reprezintă o crimă deliberată și o prelungire a războiului.

„Astfel de crime, acum, când diplomația reală ar fi putut începe de mult, sunt o crimă deliberată și o prelungire a războiului. La Washington s-a spus în repetate rânduri că refuzul de a purta discuții va fi urmat de sancțiuni. Trebuie să punem în aplicare tot ce s-a convenit la Paris. De asemenea, ne bazăm pe implementarea tuturor acordurilor menite să întărească apărarea aeriană. Fiecare sistem suplimentar salvează civilii de aceste atacuri josnice. Lumea poate forța criminalii de la Kremlin să înceteze uciderile – tot ce este necesar este voință politică”, a scris Zelenski, pe X.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că România condamnă „cu toată fermitatea” aceste „atacuri criminale”, care dezvăluie „adevăratul chip al regimului Putin”.

Amintim că, la summitul Coaliției de Voință de la Paris, douăzeci și șase de țări s-au „angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind „prezente la sol, pe mare sau în aer”, după cum a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski.