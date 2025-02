UE condamnă atacul Rusiei asupra sarcofagului care protejează reactorul nuclear de la Cernobîl. Kaja Kallas: „Acest lucru arată încă o dată că Rusia nu caută pacea”

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a condamnat vineri atacul cu o dronă rusească asupra unei structuri care previne scurgerile de radiații la centrala nucleară de la Cernobîl.

„Rusia a atacat imprudent din nou centrala nucleară de la Cernobîl. Astfel de atacuri asupra centralelor nucleare civile sunt inacceptabile. Acest lucru arată încă o dată că Rusia nu caută pacea”, a scris Kallas, pe platforma X.

Anterior, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că a fost auzită o explozie, urmată de un incendiu, la noul sarcofag care protejează rămășițele reactorului 4 al fostei centrale atomice.

Cernobîl a fost locul celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, când unul dintre cele patru reactoare ale sale a explodat în 1986. Reactorul respectiv este acum acoperit cu un scut de protecție, pentru a preveni scurgerile de radiații persistente, scrie Agerpres.

De asemenea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat vineri atacul unei drone ruse încărcate cu explozivi, care a avariat grav, în cursul nopții, o structură ce protejează lumea de radiațiile de la centrala nucleară de la Cernobîl.

„Această structură de protecție a fost construită de Ucraina împreună cu alte țări din Europa și din lume, împreună cu Statele Unite, împreună cu toți cei care sunt angajați față de securitatea reală a umanității. Singura țară din lume care atacă aceste infrastructuri, care ocupă centrale nucleare și poartă război fără să țină cont de consecințe cât de cât, este Rusia”, a scris Zelenski, pe X.

