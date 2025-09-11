U.E.
UE condamnă în „cei mai duri termeni violarea intenționată a spațiului aerian” al Poloniei de către drone rusești: Vom intensifica sancțiunile împotriva Moscovei și a celor care o sprijină
Uniunea Europeană, prin Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a condamnat în „cei mai duri termeni violarea intenționată a spațiului aerian al unui stat membru de către dronele rusești”.
„Acest act agresiv și imprudent face parte dintr-o escaladare gravă din partea Rusiei. El amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională. Această încălcare gravă a spațiului aerian european nu face decât să ne întărească hotărârea de a sprijini Ucraina și poporul său în apărarea împotriva Rusiei și în eforturile lor de a obține o pace cuprinzătoare, justă și durabilă”, subliniat Kallas într-un mesaj transmis în numele Uniunii Europene.
Înaltul Reprezentant a anunțat că UE „va crește și mai mult costurile pentru Moscova prin intensificarea semnificativă a sancțiunilor împotriva Rusiei și a celor care o susțin”.
De asemenea, Uniunea Europeană va colabora cu partenerii săi internaționali pentru a exercita presiuni asupra Rusiei în vederea încetării războiului din Ucraina.
„Ne exprimăm solidaritatea deplină cu Polonia și continuăm să oferim sprijinul de care Polonia are nevoie pentru a-și proteja frontiera de est. Suntem în contact permanent și strâns cu autoritățile poloneze”, a mai spus Kallas.
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei și a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO.
România și-a reafirmat deplina solidaritate cu țara de pe flancul estic și a anunțat că este pregătită să reacționeze la fel, în cazul în care un astfel de incident al viza și țara noastră.
De asemenea, președintele american Donald Trump a avut o discuție telefonică cu omologul polonez Karol Nawrocki, în vreme ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, în discursul său privind Starea Uniunii, că va propune un „observator al flancului estic, un zid de drone”.
Gabriela Firea a votat în plenul PE pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe accesibile
Eurodeputatul Gabriela Firea a votat, joi, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, raportul privind politica de coeziune și criza locuințelor, subliniind că fondurile europene vor putea fi utilizate și pentru construcția de locuințe accesibile în toate statele membre, inclusiv în România.
„Am votat pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe. Din păcate, sunt foarte mulți tineri și familii cu copii care nu reușesc să pună bani deoparte sau să obțină un credit pe care să-l plătească pentru a-și cumpăra o locuință”, a transmis Firea, menționând că, deși România are peste două milioane de unități locative, resursele financiare pentru achiziție lipsesc.
Europarlamentarul a atras atenția asupra datelor alarmante: în Uniunea Europeană, prețurile locuințelor au crescut cu 48% între 2015 și 2023, iar în România aproape două treimi dintre tineri amână cumpărarea unei case din cauza costurilor. În prezent, politica de coeziune alocă doar 2% din buget (7,5 miliarde de euro) pentru locuințe, în condițiile în care necesarul real este estimat la 270 de miliarde de euro anual.
Raportul votat în plen cere:
- dublarea fondurilor europene pentru locuințe accesibile,
- includerea locuințelor sociale și a renovărilor eficiente energetic în politica de coeziune,
- crearea unei platforme europene pentru locuințe accesibile, alături de Banca Europeană de Investiții,
- parteneriate public–private și valorificarea clădirilor publice neutilizate pentru locuințe decente.
„Din acest moment, odată cu acest vot din Parlamentul European, se pot accesa fonduri europene și pentru construirea de locuințe atât pentru tineri, cât și pentru familiile cu mulți copii”, a subliniat Firea, precizând că a susținut raportul „cu toată convingerea”.
Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor UE acreditați la București despre securitate și apărare, sprijinul pentru Ucraina și R. Moldova, extinderea Uniunii și viitorul CFM
Evoluțiile geopolitice internaționale și regionale, securitatea și apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, procesul de extindere a Uniunii, abordarea strategică a UE la Marea Neagră, competitivitatea europeană, viitorul Cadru Financiar Multianual al UE și consolidarea rezilienței democratice au fost subiectele abordate de către ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, miercuri, 10 septembrie, la reuniunea de lucru cu șefii de misiune ai statelor membre UE acreditați la București.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, întrevederea a fost organizată în contextul deținerii de către Danemarca a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.
În contextul situației de securitate generate de continuarea războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, ministrul afacerilor externe a amintit ritmul intens al calendarului de vizite la cel mai înalt nivel din ultima perioadă, accentuând susținerea României pentru continuarea eforturilor de pace, pentru asistența europeană multidimensională acordată Ucrainei, precum și pentru procesul de reconstrucție și consolidare a rezilienței interne a țării.
Ministrul român al afacerilor externe a exprimat, de asemenea, în cadrul întâlnirii, preocuparea şi solidaritatea deplină a României cu Polonia, ca urmare a încălcării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.
Oana Țoiu a amintit sprijinul României pentru obiectivul de consolidare a acțiunii UE în domeniul politicii de securitate şi apărare, subliniind necesitatea ca demersurile în acest domeniu să fie realizate în complementaritate și sinergie cu NATO. În contextul eforturilor actuale de consolidare a sectorului industriei europene de apărare, a evidențiat că România beneficiază de o alocare bugetară consistentă în cadrul mecanismului financiar SAFE (a doua cea mai mare alocare în rândul statelor membre UE), ceea ce reprezintă un succes și o recunoaștere a angajamentului României în protejarea securității regionale.
Aceasta a reliefat, în context, importanța acordată de România consolidării securității pe Flancul Estic, precum și începerii cât mai rapide a implementării Strategiei UE pentru regiunea Mării Negre, prin participarea comună la dezvoltarea hub-ului de securitate maritimă și a altor proiecte în zonă. Ea a evidențiat importanţa acordată de România acestor obiective, ca stat membru care a pledat constant pentru recunoașterea la nivel european a necesității unei acțiuni strategice, coerente, coordonate într-o regiune al cărei rol este esențial în actualul context geopolitic european.
Pe fondul dezbaterilor de la nivelul Parlamentului European privind Starea Uniunii 2025, ministrul afacerilor externe a evidențiat contextul actual decisiv pentru acțiunea UE, precum și rolul cheie acordat de România unei abordări unite, coordonate și solidare la nivel european, în sprijinul unei Uniuni reziliente, „mai puternice și în continuă evoluție”, capabilă să ofere securitate și prosperitate cetățenilor europeni.
Completând afirmațiile președintei Comisiei Europene din bilanțul celor 100 de zile de mandat, sintetizat în discursul privind Starea Uniunii 2025, potrivit căreia „acesta este momentul în care Europa trebuie să dovedească”, Oana Țoiu a arătat că momentul și oportunitățile actuale nu constituie un dat în sine, ci impun asumarea de către Uniune a unei responsabilități și mai mari.
Amintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut miercuri primul său discurs privind Starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019, dominat de laitmotivul sau ideea călăuzitoare că „acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei“.
Totodată, ea a reliefat complementaritatea alocărilor pentru apărare și dezvoltarea competitivității europene, precum și rolul major al acțiunii UE atât în relația cu partenerii estici, cât și prin dezvoltarea parteneriatelor comerciale și a proceselor de integrare cu alte zone ale lumii.
Oana Țoiu precizat că România acordă o atenție prioritară dezvoltării proiectelor de interconectare regională cu Republica Moldova, Ucraina și alți parteneri regionali, precum Coridorul Vertical de Gaze.
De asemenea, ministrul afacerilor externe a evidențiat sprijinul solid al României pentru avansarea parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova prin deschiderea efectivă, cât mai rapidă, a clusterelor aferente procesului de negociere. A evidențiat importanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova, de la 28 septembrie, pentru consolidarea opțiunii strategice clare pro-europene asumate de autoritățile din Republica Moldova şi pentru continuarea progreselor semnificative obținute de această țară pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană. A reamintit angajamentul puternic de sprijin transmis pentru avansarea acestui obiectiv prin Declarația Summit-ului UE-Republica Moldova, din 4 iulie 2025.
Totodată, a accentuat importanța deosebită a asigurării unui efort colectiv de sprijin din partea statelor membre UE pentru protejarea integrității proximelor alegeri de interferențele străine și acțiunile hibride.
Șefa diplomației române s-a referit, totodată, la importanța unui viitor Cadru Financiar Multianual al Uniunii „pentru o Europă mai puternică și extinsă”. Ea a evidențiat că acest cadru trebuie să fie pe deplin aliniat obiectivelor majore la nivel UE, respectiv dezvoltării competitivității și rezilienței UE, prin măsuri destinate consolidării Pieței Unice și convergenței la nivel UE, menținerii angajamentelor în cadrul politicilor de coeziune și agricultură, precum și a măsurilor de sprijin față de partenerii regionali şi pentru continuarea procesului de extindere.
În final, Oana Țoiu a arătat că viitorul buget european trebuie să asigure perspectiva unei Uniuni mai competitive și să oglindească realist faptul că ambițiile ridicate se realizează prin resurse consistente.
Oficiali din SUA și UE au discutat la Washington domeniile cheie ale sectorului spațial pentru consolidarea parteneriatelor reciproc avantajoase
Oficiali din Statele Unite și Uniunea Europeană s-au reunit la Washington, în perioada 8-9 septembrie, la cea de-a 13-a ediție a Dialogului Spațial SUA-UE, pentru a discuta domeniile cheie din sectorul spațial în vederea aprofundării parteneriatelor reciproc avantajoase. Agenda reuniunii a inclus și o masă rotundă cu lideri ai industriei americane.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, delegațiile au abordat subiecte variate, de la siguranța zborurilor spațiale și preocupările legate de securitatea spațială până la reducerea barierelor din calea comerțului și a schimburilor comerciale în sectorul spațial.
În ceea ce privește spațiul comercial, delegațiile SUA și UE au amintit Declarația comună convenită la 21 august 2025 între președintele Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind promovarea unui comerț și a unor investiții echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase. Dialogul a consolidat, de asemenea, coordonarea de lungă durată dintre Statele Unite și Uniunea Europeană atât în privința sistemelor globale de navigație prin satelit, cât și a activităților de observare a Pământului.
Delegația americană a fost condusă de John Thompson, înalt responsabil al Biroului pentru Oceane și Afaceri Internaționale de Mediu și Știință, și de Mary Bischoping, secretar adjunct în cadrul Biroului pentru Amenințări Emergente. În numele delegației americane, oficialul principal Tom Lersten a susținut discursul de deschidere. Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Departamentului de Stat, Departamentului Comerțului, Administrației Naționale pentru Aeronautică și Spațiu (NASA), Departamentului Securității Interne, Departamentului de Interne, Administrației Federale a Aviației, Comisiei Federale pentru Comunicații, precum și ai Biroului Casei Albe pentru Directorul Național pentru Securitate Cibernetică.
Delegații SUA au subliniat că stabilirea unor priorități comune permite Statelor Unite și Uniunii Europene să abordeze în mod coerent amenințările la adresa securității spațiale și să promoveze inovarea, valorificând capacitățile comerciale de ultimă generație în sprijinul activităților spațiale ale SUA și UE.
Delegația Uniunii Europene a fost condusă de Catherine Kavvada, directorul Comisiei Europene pentru dezvoltare spațială și inovare în cadrul Direcției Generale pentru Industria Apărării și Spațiu (DG-DEFIS), și de Marjolijn van Deelen, trimisul special al Serviciului European de Acțiune Externă pentru spațiu. Delegația a inclus, de asemenea, reprezentanți ai Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici și ai Agenției Spațiale Europene.
Delegațiile au convenit să continue buna practică a dialogurilor periodice la nivel înalt, iar Uniunea Europeană a anunțat că așteaptă cu interes găzduirea celei de-a 14-a ediții la Bruxelles.
