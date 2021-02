UE condamnă lovitura de stat din Myanmar și cere restaurarea imediată a guvernului civil legitim

Uniunea Europeană condamnă lovitura de stat din Myanmar și cere restaurarea imediată a guvernului civil legitim, precum și eliberarea tuturor oficialilor reținuți abuziv, se arată într-o serie de postări pe Twitter din partea liderilor instituțiilor de la Bruxelles.

Armata din Myanmar a declarat luni, 1 februarie, stare de urgenţă pe o perioadă de un an şi a preluat controlul țării, numind un general drept preşedinte interimar după arestarea premierului Aung San Suu Kyi, a preşedintelui Win Myint, a altor oficiali din Liga Naţională pentru Democraţie (LND), dar şi din alte partide mai mici, într-un raid militar organizat înaintea zorilor, informează Digi24.

„Condamn cu tărie lovitura de stat de către Tatmadaw (forțele armate, n.r.) în Myanmar. Aceasta este o încălcare clară a constituției țării și o încercare a armatei de a anula voința poporului din Myanmar și atașamentul puternic al acestuia față de democrație, așa cum a fost exprimat în alegerile generale din noiembrie 2020. Președintele Win Myint, consilierul de stat Aung San Suu Kyi și toți ceilalți care au fost arestați trebuie eliberați imediat și necondiționat. Uniunea Europeană solicită restabilirea imediată a guvernului civil legitim în Myanmar și deschiderea rapidă a parlamentului cu participarea tuturor reprezentanților aleși, așa cum prevede constituția”, a transmis luni Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell.

La rândul lor, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cel al Consiliului European, Charles Michel, s-au alăturat în declarații șefului diplomației europene condamnând lovitura de stat a armatei din Myanmar și au cerut eliberarea imediată și necondiționată a oficialilor reținuți, precum și respectarea rezultatului alegerilor din noiembrie și reinstaurarea procesului de tranziție democratică.

I strongly condemn the coup in Myanmar.

The legitimate civilian government must be restored, in line with the country’s constitution & the November elections.

I call for the immediate & unconditional release of all those detained. https://t.co/YbIkxLZlve

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2021