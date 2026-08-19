UE condamnă presiunile externe asupra Curții Penale Internaționale: Judecătorii și funcționarii săi trebuie să poată acționa în mod independent

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© EC - Audiovisual Service/ Photographer : Dati Bendo

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au transmis un mesaj de susținere pentru președinta Curții Penale Internaționale (CPI), după ce Washingtonul a intensificat campania împotriva tribunalului internațional, impunând sancțiuni împotriva președintei CPI, Tomoko Akane, și a avocatului principal, Abdoulaye Seye.

„Suntem ferm alături de Curtea Penală Internațională, de președinta Tomoko Akane și de funcționarii care apără misiunea acesteia. CPI contribuie la asigurarea justiției pentru victimele unora dintre cele mai îngrozitoare crime din lume. Pentru a desfășura această activitate esențială, judecătorii și funcționarii săi trebuie să poată acționa în mod independent și fără presiuni externe”, a transmis președinta Executivului European. 

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Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a acuzat curtea că amenință suveranitatea americană, afirmând că administrația ia măsuri pentru a-și proteja cetățenii de o instituție „fictivă” și că nu va permite niciodată ca americanii să fie „transportați peste mări pentru a fi judecați pentru infracțiuni inventate”.

Sancțiunile de marți fac parte dintr-o campanie lansată luna trecută de Washington pentru a paraliza CPI. Statele Unite au sancționat deja cel puțin 11 funcționari ai CPI și au îndemnat cele 125 de state membre ale curții să se retragă din organizație.

CPI, cu sediul la Haga și înființată în 2002, judecă cazuri de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. Faptul că această instanță a formulat acuzații împotriva unor politicieni israelieni de rang înalt bazate pe aceste acuzații, inclusiv împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu, împotriva căruia a emis un mandat de arestare, a reprezentat un punct deosebit de sensibil pentru SUA.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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