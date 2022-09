UE condamnă „remarcile ostile” ale Turciei la adresa Greciei: Amenințările și retorica agresivă sunt inacceptabile și trebuie să înceteze

Cea de-a opta reuniune a Consiliului de asociere UE-Ucraina a condamnat în termenii cei mai fermi războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei. UE a lăudat curajul și determinarea poporului ucrainean și a liderilor acestuia în lupta lor pentru apărarea suveranității, integrității teritoriale și libertății Ucrainei și a subliniat angajamentul său de neclintit de a ajuta Ucraina să își exercite dreptul inerent de autoapărare împotriva agresiunii ruse și de a construi un viitor pașnic, democratic și prosper, informează comunicatul oficial.

Consiliul a lăudat societatea civilă ucraineană pentru rolul-cheie pe care îl joacă în continuare în consolidarea capacității de rezistență a Ucrainei împotriva agresiunii rusești.

Ucraina și-a exprimat aprecierea pentru pachetele anterioare de măsuri restrictive ale UE și a subliniat necesitatea de a promova procesul de consolidare a măsurilor restrictive ale UE împotriva Rusiei. Ucraina a solicitat, de asemenea, măsuri în domeniul politicii privind vizele.

Consiliul de asociere a subliniat faptul că cei responsabili de încălcările drepturilor omului, de atrocitățile și de crimele de război comise în contextul războiului rusesc împotriva Ucrainei, autorii și complicii acestora trebuie să fie trași la răspundere.

UE a subliniat angajamentul său ferm de a sprijini activitatea intensă a procurorului Curții Penale Internaționale și a procurorului general al Ucrainei în această privință și a subliniat sprijinul său financiar și de consolidare a capacităților pe care îl acordă în continuare acestor eforturi. Ucraina a considerat că sugestia sa privind înființarea tribunalului penal internațional special ad-hoc pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei va fi analizată în continuare. UE a reamintit angajamentul Ucrainei din Acordul de asociere de a ratifica Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale și a încurajat Ucraina să pună în aplicare urgent acest angajament.

Consiliul de asociere a subliniat importanța istorică a deciziei Consiliului European din 23 iunie 2022 de a recunoaște perspectiva europeană și de a acorda Ucrainei statutul de țară candidată. Acesta a subliniat că viitorul Ucrainei și al cetățenilor săi se află în cadrul Uniunii Europene. Consiliul va decide cu privire la etapele ulterioare după ce toate condițiile specificate în avizul Comisiei privind cererea de aderare a Ucrainei la UE vor fi pe deplin îndeplinite, iar progresul Ucrainei către UE va depinde de meritele sale proprii, ținând seama de capacitatea UE de a absorbi noi membri. UE a luat act de planul de acțiune pregătit de partea ucraineană cu privire la punerea în aplicare a măsurilor recomandate incluse în avizul Comisiei Europene, a salutat progresele deja înregistrate și a subliniat importanța punerii în aplicare depline și efective a acestora.

„Situația de pe teren din Ucraina necesită în continuare sprijinul nostru neabătut. Pe lângă cele 10 miliarde de euro pe care le-am oferit până acum, vom propune în această săptămână o asistență macrofinanciară suplimentară de 5 miliarde de euro. UE va fi alături de Ucraina, atât timp cât va fi nevoie”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

The situation on the ground in 🇺🇦 still requires our unabated support.

On top of the €10 billion we have provided so far, we will propose an additional €5 billion in macro-financial assistance this week.

The EU will be by Ukraine’s side, for as long as it takes. pic.twitter.com/G4PAwSwDrQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022