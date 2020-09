UE condamnă sancțiunile SUA împotriva Curții Penale Internaționale după aprobarea unei anchete privind abuzurile militarilor americani în Afganistan

Casa Albă s-a alăturat miercuri altor guverne de la nivel mondial pentru a condamna otrăvirea aparentă a liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi și și-a asumat tragerea la răspundere a celor vinovați, indiferent despre cine ar fi vorba, potrivit unui mesaj pe Twitter al purtătorului de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Ullyot.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Ullyot, a declarat miercuri: „Statele Unite sunt profund tulburate de rezultatele publicate astăzi. Otravirea lui Alexei Navalny este în totalitate condamnabilă”, a transmis John Ullyot. Oficialul de la Casa Albă a anunțat, de asemenea, intenția SUA de a colabora cu „aliații și comunitatea internațională pentru a-i trage la răspundere pe cei din Rusia, oriunde ar duce dovezile, și pentru a restricționa fondurile pentru activitățile lor maligne”.

(1 of 3) “The United States is deeply troubled by the results released today. Alexei Navalny’s poisoning is completely reprehensible. Russia has used the chemical nerve agent Novichok in the past. — NSC (@WHNSC) September 2, 2020

„Poporul rus are dreptul să-și exprime opiniile în mod pașnic, fără teama represaliilor de vreun fel și cu siguranță nu cu agenți chimici”, a subliniat Ullyot.

(2 of 3) “We will work with allies and the international community to hold those in Russia accountable, wherever the evidence leads, and restrict funds for their malign activities. — NSC (@WHNSC) September 2, 2020

(3 of 3) “The Russian people have a right to express their views peacefully without fear of retribution of any kind, and certainly not with chemical agents.” – NSC Spokesman John Ullyot — NSC (@WHNSC) September 2, 2020

Cu toate acestea, o declarație oficială din partea președintelui Donald Trump prin care condamnă atacul violent împotriva lui Navalnîi se lasă așteptată, șeful de la Casa Albă părând mai preocupat de campania electorală pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit postărilor de pe Twitter.

De altfel, publicația Business Insider notează că „este neobișnuit ca un președinte american să nu ofere nicio remarcă publică cu privire la un incident de această magnitudine” care va crește cu siguranță tensiunile dintre Kremlin și Occident, deși Moscova neagă orice implicare.

În acest sens, au apărut deja solicitări din partea unor foști oficiali și diplomați ai administrației americane ca președintele să denunțe incidentul criminal.

Într-o postare pe Twitter, Michael McFaul, fostul ambasador al SUA în Rusia, i-a cerut lui Trump să condamne „îngrozitoarea tentativă de asasinare”, alăturându-se, astfel, cancelarului german Angela Merkel.

I hope @realDonaldTrump Trump will finally find the courage to follow the lead of Angela Merkel and for the first time ever denounce Putin and his regime for this horrific assassination attempt of @navalny. — Michael McFaul (@McFaul) September 2, 2020

De asemenea, John Bolton, fostul consilier de securitate națională al lui Trump, l-a îndemnat pe președinte să-l preseze pe Putin pentru explicații.

„Este confirmat că liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost otrăvit cu Novichok – aceeași familie de agent nervos utilizată în atacul din 2018 asupra familiei Skripal din Marea Britanie. Avem nevoie de o declarație urgentă din partea președintelui. Trump trebuie să ceară o explicație completă de la ruși”, a declarat Bolton, într-un tweet.

It’s confirmed Russian opposition leader Alexei Navalny was poisoned with Novichok – the same family of nerve agent used in the 2018 attack on the Skripals in UK. We need an urgent statement from Pres. Trump demanding a full explanation from the Russians https://t.co/RNruTSvUyN — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 2, 2020

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a anunţat miercuri după amiază că analizele toxicologice de sânge efectuate în cadrul unui laborator militar german au relevat ”dovezi fără echivoc” că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu Noviciok.

Într-o declarație ulterioară, cancelarul german Angela Merkel a spus că opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost victima unei tentative de asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok și a cerut explicații din partea Rusiei.

Ea a menţionat de asemenea că Berlinul, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, va contacta în această chestiune Organizaţia Internaţională pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), precum şi partenerii europeni şi aliaţii din cadrul NATO, cu care ”va discuta un răspuns comun adecvat”, dat fiind că este vorba despre un atac la adresa ”drepturilor şi valorilor fundamentale”.

Noviciokul, puternic agent neurotoxic de concepţie sovietică, a fost utilizat împotriva fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia în 2018 pe teritoriul britanic. Incidentul a provocat o criză diplomatică între Londra şi Moscova, iar în semn de solidaritate cu Marea Britanie, partenerii din UE și aliații din NATO au expulzat mai mulți diplomați ruși.

Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin şi autor al unor materiale care denunţă corupţia elitelor ruseşti și care sunt larg distribuite pe reţelele sociale, a fost transferat la sfârşitul lui august dintr-un spital din Siberia într-unul din Berlin, la solicitarea familiei sale, care suspecta că a fost otrăvit, deși medicii ruși refuzaseră inițial transferul.

La 24 august, Spitalul Charité din Berlin care îl tratează pe opozantul rus Aleksei Navalnîi a emis un comunicat prin care confirmat că acesta a fost otrăvit cu o substanță care aparține ”grupului de inhibitori de colinesterază”.