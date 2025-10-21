U.E.
UE consolidează cooperarea interregională cu țările din regiunea Mării Negre, Caucazul de Sud și Asia Centrală
UE a adus laolaltă miniștrii de externe și reprezentanții statelor membre ale UE, Armeniei, Azerbaidjanului, Republicii Moldova, Turciei, Ucrainei și partenerilor din Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan) pentru a discuta Agenda de conectivitate interregională, al cărei obiectiv este de a conecta UE cu Asia Centrală prin Turcia și Caucazul de Sud.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, această inițiativă va coordona investițiile strategice pentru stimularea comerțului și a dezvoltării socioeconomice prin intermediul unor conexiuni reziliente și eficiente în domeniul transporturilor, energiei și al tehnologiilor digitale, având la bază sustenabilitatea și tranziția ecologică.
Această reuniune are loc în urma abordării strategice a UE față de regiunea Mării Negre și a summitului UE-Asia Centrală.
UE a fost reprezentată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și de comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela.
„Regiunea Mării Negre are o importanță strategică pentru UE. Războiul Rusiei în Ucraina are efecte secundare periculoase în întreaga regiune. Consolidarea militară a Moscovei, flota sa fantomă, minele plutitoare și bruiajul sistemelor de date ale navelor reprezintă provocări colective în materie de securitate care necesită un răspuns colectiv. Dincolo de Marea Neagră, războiul a afectat comerțul terestru între Asia și UE. Împreună cu partenerii noștri din Asia Centrală, vom diversifica conectivitatea între regiunile noastre și ne vom oferi mai multe oportunități în domeniul comerțului, energiei și al digitalizării”, a subliniat Kaja Kallas.
În cadrul reuniunilor, participanții și-au afirmat angajamentul de a aprofunda cooperarea în domenii de interes comun, de a spori reziliența reciprocă și de a promova regiuni mai conectate, mai sigure și mai prospere. Participanții au discutat, de asemenea, modalități de intensificare a cooperării în domeniul intereselor comune de securitate.
Cu această ocazie, ministrul român de externe, Oana Țoiu, a înaintat omologilor europeni oferta României de a găzdui Hub-ul de Securitate Maritimă, un proiect-fanion al Abordării Strategice UE la Marea Neagră.
Citiți și: Oana Țoiu a înaintat omologilor europeni oferta României de a găzdui Hub-ul de Securitate Maritimă, un proiect-fanion al Abordării Strategice UE la Marea Neagră
Consolidarea securității, stabilității și rezilienței în regiunea Mării Negre
Regiunea Mării Negre, punte esențială între Europa și Asia, joacă un rol vital în comerțul internațional și în tranzitul cerealelor, energiei și materiilor prime critice, ceea ce o face esențială pentru securitatea regională și globală.
În cadrul unei prime reuniuni ministeriale, statele membre ale UE și țările din regiunea Mării Negre au confirmat importanța esențială a securității transregionale, inclusiv a securității maritime.
UE și-a exprimat disponibilitatea de a intensifica sprijinul acordat statelor membre și partenerilor pentru consolidarea capacităților maritime, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea, protejarea infrastructurilor critice și combaterea amenințărilor hibride.
Au fost discutate, de asemenea, inițiative pentru extinderea cooperării în materie de pază de coastă în regiune, sprijinirea inițiativelor de deminare și abordarea riscurilor legate de flota paralelă, pe baza experienței acumulate în Marea Mediterană și Marea Baltică. Aceste eforturi fac parte din contribuțiile UE la securitatea Ucrainei și la asigurarea rezilienței în regiunea Mării Negre.
Lansarea Agendei pentru conectivitate interregională
În cadrul unei a doua sesiuni ministeriale, reprezentanții UE, împreună cu miniștrii din statele membre ale UE, din țările din regiunea Mării Negre și Caucazului de Sud și din țările din Asia Centrală, au discutat o agendă ambițioasă pentru conectivitate interregională, care vizează explorarea oportunităților economice și promovarea prosperității, cooperării și păcii comune pe termen lung.
Accentul este pus pe conexiuni durabile și reziliente, în patru domenii prioritare:
- Transporturi: consolidarea coridorului trans-caspic de transport interregional (TCTC) și extinderea conexiunilor de transport.
- Digital: dezvoltarea accesului la internet de mare viteză pentru a stimula inovarea, comerțul digital și securitatea infrastructurilor critice.
- Energie: îmbunătățirea legăturilor energetice și accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile pentru a spori securitatea și diversificarea energetică.
- Comerț: armonizarea și digitalizarea procedurilor vamale pentru a simplifica comerțul transfrontalier și a aprofunda integrarea pieței.
Bazându-se pe inițiativele existente, Agenda pentru conectivitate va fi esențială pentru reziliența și creșterea economică viitoare în întreaga regiune.
Discuțiile au subliniat importanța coordonării între diferiții participanți. Comisia va lucra la elaborarea unei propuneri pentru un cadru de coordonare bazat pe practicile existente și care să reunească țările participante, instituțiile financiare internaționale, investitorii privați și părțile terțe interesate.
Cadrul va fi prezentat și elaborat în continuare în cadrul Forumului investitorilor și conectivității TCTC de la Tașkent (Uzbekistan) din 27 noiembrie 2025.
În paralel, o cartografiere a analizelor existente și a investițiilor în curs în cele patru domenii prioritare va ghida discuțiile viitoare dintre părțile interesate cu privire la investițiile prioritare și măsurile de conectivitate soft.
ROMÂNIA
România “își exprimă rezerva” față de comasarea fondurilor de coeziune și agricole, propusă de Comisia Europeană: Cele două politici fac parte din ADN-ul Uniunii Europene
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat marți, la dezbaterea cu privire la viitorul Cadru Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034, organizată în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale, desfășurat la Luxemburg, context în care a susținut continuarea și finanțarea adecvată a politicilor tradiționale ale UE, politica de coeziune și PAC, arătând că acestea fac parte din ADN-ul Uniunii Europene, și exprimându-și rezerva față de propunerea Comisiei de a combina aceste fonduri.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, în intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a reiterat importanța pe care România o acordă dosarului și angajamentul de a contribui constructiv la procesul de negociere aflat în desfășurare.
Conform sursei citate, șefa diplomației române a subliniat că bugetul european trebuie să reflecte deopotrivă nevoile curente ale statelor membre și ale cetățenilor și să asigure totodată finanțarea răspunsului UE la noile priorități și provocări.
În ceea ce privește structura noului buget UE, ministrul român a susținut continuarea și finanțarea adecvată a politicilor tradiționale ale UE, politica de coeziune și PAC, arătând că acestea fac parte din ADN-ul Uniunii Europene, insistând că acestea nu trebuie puse în competiție cu alte instrumente financiare.
În acest sens, ministrul român și-a exprimat rezerva față de propunerea Comisiei de a combina aceste fonduri, avertizând asupra riscului ca această abordare să afecteze accesul facil și previzibil la finanțarea europeană, esențială pentru dezvoltarea comunităților și a regiunilor.
În ceea ce privește noile priorități, ministrul Oana Țoiu a evidențiat importanța majoră a securității și a competitivității, susținând propunerea consistentă a Comisiei Europene pentru un buget ambițios.
Ministrul român a pus accent în intervenția sa pe importanța finanțării de proiecte cu dublă utilizare (civilă și militară), fie că este vorba de infrastructură sau de mobilitate militară, având în vedere realitățile geopolitice de la granița estică a Uniunii și de la Marea Neagră și faptul că acestea servesc securității întregii Uniuni.
Cu privire la Fondul de Competitivitate propus, România a pledat pentru asigurarea unui acces efectiv și larg la resurse pentru toate statele membre și companii – mari, medii și mici – evitând astfel adâncirea decalajelor în interiorul Uniunii. Ministrul român de externe a insistat ca finanțarea să fie acordată nu doar pe baze de excelență și inovație, ci și industriilor tradiționale (cum ar fi auto, chimică și metalurgică), care sunt vitale pentru obiective strategice ale Uniunii, cum este apărarea. A arătat că această abordare va contribui la creșterea competitivității Uniunii și la micșorarea dependenței de alte state din afara Uniunii Europene, conchide sursa citată.
Comisia Europeană a adoptat în luna iulie propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034, “un buget pentru o nouă epocă, care se ridică la nivelul ambiției Europei” cu o anvelopă propusă de 2.000 de miliarde de euro, o sporire de la 1,1% din PIB-ul statelor UE la 1,26% și o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual (CFM) anterior și mai mare decât alocările decise în urmă cu cinci ani ce au cuprins și fondul de redresare și reziliență. Cu toate acestea, Parlamentul European a criticat propunerea, subliniind că bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană reprezintă “o înghețare a investițiilor” și criticând introducerea agriculturii și coeziunii în “megafonduri-umbrelă”. De asemenea, 14 state membre, între care și România, au transmis deja o scrisoare președintei Comisiei Europene, comunicând că se opun reducerii fondurilor de coeziune sau comasării cu cele agricole.
Bugetul propus de executivul european pentru ciclul 2028-2034 este structurat pe trei piloni. Primul pilon prevede comasarea politicilor tradiționale (agricultură și coeziune) sub forma unor planuri de parteneriat naționale și regionale cu o anvelopă de 865 de miliarde de euro, urmat de pilonul competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) cu o alocare de 410 miliarde de euro și de pilonul Europei globale, cu o putere financiară de 200 de miliarde de euro care include parteneriatele globale, extinderea și un fond special de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Conform propunerilor defalcate ale alocărilor de fonduri europene pentru cele 27 de state membre ale UE în următorul cadru financiar multianual 2028-2034, Comisia Europeană propune alocarea a 60,2 miliarde de euro pentru România în cei șapte ani ai viitorului ciclu bugetar, a șasea cea mai mare alocare și a doua în calitate de beneficiar net.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Nicușor Dan participă joi la summitul Consiliului European consacrat apărării europene, sprijinului pentru Ucraina și competitivității UE
Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Totodată, șeful statului va participa în data de 22 octombrie la cina de lucru organizată de Președintele Consiliului European, António Costa, cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt.
De asemenea, în marja Consiliului European va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.
În pregătirea acestui summit european, președintele Nicușor Dan a avut săptămâna trecută o discuție telefonică cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. Costa insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.
Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.
O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.
Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.
Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Normele UE privind permisele de conducere, actualizate pentru a crește siguranța rutieră
Parlamentul European a aprobat, marți, o actualizare a normelor Uniunii privind permisele de conducere, care urmăresc să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor, în contextul în care în UE se înregistrează anual aproape 20.000 de decese din această cauză.
„Până în 2030, noua Directivă europeană privind permisele de conducere va introduce un permis de conducere digital, oferind în același timp cetățenilor libertatea deplină de a alege între o aplicație și un card fizic. Cursurile pentru obținerea permiselor vor conține mai multe elemente pentru siguranța pietonilor și a bicicliștilor. Voluntarii, cum ar fi pompierii și personalul de salvare, vor putea conduce mai ușor vehiculele de urgență, în timp ce noile norme privind formarea și recunoașterea vor face profesiile din domeniul transporturilor mai atractive și mai accesibile. Cetățenii din întreaga Europă vor beneficia în mod direct de aceste îmbunătățiri concrete”, raportoarea PE pentru permisele de conducere, Jutta Paulus (Grupul Verzilor, Germania).
Citiți și România înregistrează cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din UE, cu 78 de decese la un milion de locuitori
Noile norme vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Țările Uniunii vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune aceste noi dispoziții în legislația națională și încă un an pentru a se pregăti de punerea lor în aplicare.
Cerințe noi privind instruirea conducătorilor auto
Examenul pentru obținerea permisului de conducere va trebui să includă verificarea cunoștințelor despre riscurile legate de unghiul mort, sistemele de asistență la condus, deschiderea în siguranță a portierelor și riscurile legate de folosirea telefonului mobil la volan. În urma mai multor solicitări ale eurodeputaților, noile cerințe privind cursurile și examenele pentru obținerea permisului vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor legate de pietoni, copii, bicicliști și alți participanți la trafic vulnerabili.
Perioada de valabilitate și controalele medicale
Permisele de conducere pentru motociclete și autovehicule vor fi valabile 15 ani, statele membre urmând să aibă posibilitatea să reducă această perioadă la 10 ani dacă permisul de conducere este folosit și ca act de identitate la nivel național. Permisele de conducere pentru camioane și autobuze vor fi valabile cinci ani. Țările Uniunii pot reduce perioada de valabilitate în cazul șoferilor cu vârsta de 65 de ani sau peste, pentru a condiționa deținerea permisului de controale medicale sau cursuri de actualizare a cunoștințelor mai dese.
Înainte de a obține primul permis de conducere sau atunci când solicită reînnoirea celui existent, conducătorii auto ar trebui supuși unui control medical, care va include testarea vederii și a stării de sănătate cardiovasculară. Țările Uniunii pot alege să înlocuiască examenul medical pentru conducătorii de autovehicule sau motociclete cu formulare de autoevaluare sau cu alte sisteme de evaluare prevăzute la nivel național.
Șoferii începători și șoferii cu însoțitor
Normele UE vor stabili, în premieră, o perioadă de probă de cel puțin doi ani în cazul șoferilor fără experiență. În această perioadă, șoferii începători vor trebui să respecte norme mai stricte și vor fi supuși unor sancțiuni mai dure dacă conduc sub influența alcoolului sau dacă nu folosesc centura de siguranță sau sistemele de siguranță pentru copii.
În plus, tinerii în vârstă de 17 ani vor putea obține permisul de conducere (categoria B), dar vor putea conduce doar însoțiți de un șofer experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Pentru a compensa problema lipsei de șoferi profesioniști, noile norme le vor permite tinerilor în vârstă de 18 ani să obțină permisul de conducere pentru camioane (categoria C), iar celor în vârstă de 21 de ani să obțină permisul de conducere pentru autobuze (categoria D), cu condiția să dețină un certificat de competență profesională. În lipsa acestuia, vârsta minimă pentru a conduce aceste tipuri de vehicule va fi de 21 de ani și, respectiv, 24 de ani.
Permisul de conducere digital
Potrivit noilor norme, un permis de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil, ar urma să înlocuiască treptat permisul fizic și să devină principalul format al permiselor de conducere din Uniune. Eurodeputații au garantat însă dreptul conducătorilor auto de a solicita un permis în format fizic, care ar trebui eliberat în cel mai scurt timp posibil, în general în termen de trei săptămâni.
Decăderea din dreptul de a conduce autovehicule
Pentru a combate comportamentele imprudente la volan pe teritoriul altui stat membru, retragerea permisului de conducere, suspendarea sa sau restricțiile aplicate acestuia vor fi transferate țării Uniunii care l-a eliberat, asigurând, astfel, aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor. Autoritățile naționale vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, despre deciziile privind decăderea din dreptul de a conduce legate de infracțiunile rutiere cele mai grave. Aici sunt incluse conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, implicarea într-un accident rutier mortal sau viteza excesivă (de ex. depășirea cu 50 km/oră a limitei de viteză).
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România “își exprimă rezerva” față de comasarea fondurilor de coeziune și agricole, propusă de Comisia Europeană: Cele două politici fac parte din ADN-ul Uniunii Europene
Președintele Nicușor Dan participă joi la summitul Consiliului European consacrat apărării europene, sprijinului pentru Ucraina și competitivității UE
Ministrul Finanțelor prezintă concluziile celei de-a doua vizite la Washington: România consolidează parteneriatul economic cu SUA prin proiecte în infrastructură, energie și tehnologie
Normele UE privind permisele de conducere, actualizate pentru a crește siguranța rutieră
Sikorski avertizează: Dacă traversează Polonia, avionul lui Putin ar putea fi “escortat pentru a preda suspectul la Haga”
Liderul PPE Manfred Weber refuză să garanteze respectarea acordului cu socialiștii privind președinția Parlamentului European în 2027
UE consolidează cooperarea interregională cu țările din regiunea Mării Negre, Caucazul de Sud și Asia Centrală
Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat acte de sabotaj instrumentate de Rusia pe teritoriul celor două țări: Opt persoane au fost reținute la Varșovia și București
Siegfried Mureșan îi asigură pe fermierii, mobilizați la protestul din fața Parlamentului European, că se va opune tăierilor propuse de CE: ”Vom apăra fondurile pentru agricultură”
Nicușor Dan o felicită pe Takaichi Sanae pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- INTERVIURI6 days ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE6 days ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- ROMÂNIA1 week ago
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
- POLITICĂ4 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte