UE critică ”atacul flagrant” al partidelor proruse de la Chișinău asupra ”ordinii constituționale” și își manifestă sprijinul deplin față de eforturile Maiei Sandu de a ”asigura respectarea statului de drept”

Uniunea Europeană critică ”atacul flagrant asupra ordinii constituționale a Republicii Moldova” după ce deputații din partea Partidului Socialiștilor, Partidului Șor și cei din grupul Pentru Moldova au acordat vot de neîncredere pentru trei judecători ai Curții Constituționale, au anulat numirea, în urmă cu doi ani, a judecătorului Curții Constituționale Domnica Manole și au adoptat o decizie de nerecunoaștere a avizului Curții Constituționale din 15 aprilie 2021 cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului.

”În temeiul Constituției Republicii Moldova, Curtea Constituțională este independentă de orice altă autoritate publică și se supune doar Constituției. Prin urmare, Parlamentul și puterea executivă trebuie să respecte rolul Curții Constituționale de „gardian al Constituției”, chiar și atunci când sunt nemulțumiți de deciziile acesteia. Astfel, voturile și declarațiile de vineri constituie un atac flagrant asupra ordinii constituționale a Republicii Moldova și sunt o încercare de a submina statul de drept”, a precizat Înaltul Reprezentat al UE pentru Afaceri Externe și Politică de securitate, Josep Borrell, într-un comunicat de presă al Serviciului European pentru Acțiune Externă (SEAE), care s-a alăturat astfel demersului președinților Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen, respectiv Charles Michel, de a-și manifesta sprijinul față de ”eforturile privind reformele și de a asigura respectarea statului de drept” ale președintei Maia Sandu. ”Independența Curții Constituționale este vitală pentru asigurarea statului de drept și a mecanismelor democratice – ambele fiind principii fundamentale pe care Republica Moldova și le-a asumat în cadrul Acordului de Asociere UE – Republica Moldova”, mai este subliniat în comunicatul mai sus amintit.

Maia Sandu a avut vineri covorbiri telefonice cu cei doi lideri ai instituțiilor europene, cărora le-a mulțumit pentru sprijinul acordat, manifestându-și încredere că ”valorile noastre comune vor prevala, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova deoarece, într-adevăr, suntem mai puternici împreună”.

Thank you for your support @vonderleyen . Our shared values will prevail in the benefit of the citizens of the Republic of Moldova as indeed we are #StrongerTogether . https://t.co/LfuJQmxwdL

”Schimb important de opinii cu președintele Maia Sandu cu privire la situația politică din Republica Moldova. Mi-am exprimat sprjinul pentru eforturile sale privind reformele și asigurarea respectării statului de drept. Soluțiile și divergențele politice trebuie găsite în cadrul constituțional al Republicii Moldova”, a spus von der Leyen într-un mesaj pe Facebook, dublat de cel transmis de Charles Michel pe aceeași rețea de socializare.

”Am discutat cu Maia Sandu pentru a exprima sprjinul deplin al UE față de agenda sa de reforme. Acțiunile Parlamentului asupra Curții Constiuționale din Republica Moldova reprezintă un atac clar asupra independenței acesteia. Facem apel la actorii politici să respecte pe deplin Constituționa și statul de drept”, a menționat, la rândul său, președintele Consiliului European

Thank you for your support for our democracy @eucopresident Michel. The actions of the 🇲🇩 Parliament today once again prove the need for snap elections to give citizens the chance to elect honest and responsible MPs. https://t.co/HpjR7pp8Tk

— Maia Sandu (@sandumaiamd) April 24, 2021