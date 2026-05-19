UE critică decizia SUA de a prelungi derogarea de la sancțiuni pentru petrolul rusesc blocat pe mare: Nu este momentul să reducem presiunea asupra Moscovei

Uniunea Europeană, prin comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, critică decizia Statelor Unite de a prelungi cu încă 30 de zile derogarea de la sancțiunile împotriva petrolului rusesc blocat pe mare, informează EFE, citat de Agerpres.

Reacția a venit în contextul în care Dombrovskis participă la reuniunea miniștrilor de Finanțe ai țărilor membre G7, ce are loc într-un format extins, cu prezența și altor țări invitate.

În acest context, comisarul european pentru economie a atras atenția că Rusia beneficiază economic de pe urma actualei crize energetice, care are drept origine războiul din Orientul Mijlociu.

„Rusia este cea care câștigă de pe urma războiului din Iran și a creșterii corespunzătoare a prețurilor la energie”, a subliniat comisarul european pentru economie, care a susținut că comunitatea internațională ar trebui „să sporească presiunea” asupra Kremlinului în loc să relaxeze restricțiile.

Valdis Dombrovskis a arătat că secretarul american al Trezoreriei i-a informat pe miniștrii de Finanțe ai țărilor membre G7 că măsura este una „temporară”.

Oficialul european a remarcat că aceasta este a doua prelungire consecutivă a unei scutiri care trebuia să se limiteze la o durată de doar 30 de zile.

„Din punctul de vedere al Uniunii Europene, nu credem că acesta este momentul să reducem presiunea asupra Rusiei”, a subliniat Dombrovskis.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că va prelungi suspendarea temporară a sancțiunilor SUA asupra exporturilor de petrol rusesc până la jumătatea lunii iunie.

Decizia reprezintă o lovitură dură pentru Kiev și pentru Comisia Europeană, care a îndemnat Washingtonul să reia sancțiunile pentru a reduce fondurile de război ale președintelui Vladimir Putin, la mai bine de patru ani de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei.