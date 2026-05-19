UE critică decizia SUA de a prelungi derogarea de la sancțiuni pentru petrolul rusesc blocat pe mare: Nu este momentul să reducem presiunea asupra Moscovei

SUAU.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in1 min.
© European Union, 2025

Uniunea Europeană, prin comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, critică decizia Statelor Unite de a prelungi cu încă 30 de zile derogarea de la sancțiunile împotriva petrolului rusesc blocat pe mare, informează EFE, citat de Agerpres. 

Reacția a venit în contextul în care Dombrovskis participă la reuniunea miniștrilor de Finanțe ai țărilor membre G7, ce are loc într-un format extins, cu prezența și altor țări invitate. 

În acest context, comisarul european pentru economie a atras atenția că Rusia beneficiază economic de pe urma actualei crize energetice, care are drept origine războiul din Orientul Mijlociu. 

„Rusia este cea care câștigă de pe urma războiului din Iran și a creșterii corespunzătoare a prețurilor la energie”, a subliniat comisarul european pentru economie, care a susținut că comunitatea internațională ar trebui „să sporească presiunea” asupra Kremlinului în loc să relaxeze restricțiile.

Valdis Dombrovskis a arătat că secretarul american al Trezoreriei i-a informat pe miniștrii de Finanțe ai țărilor membre G7 că măsura este una „temporară”. 

Oficialul european a remarcat că aceasta este a doua prelungire consecutivă a unei scutiri care trebuia să se limiteze la o durată de doar 30 de zile. 

„Din punctul de vedere al Uniunii Europene, nu credem că acesta este momentul să reducem presiunea asupra Rusiei”, a subliniat Dombrovskis.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că va prelungi suspendarea temporară a sancțiunilor SUA asupra exporturilor de petrol rusesc până la jumătatea lunii iunie.

Decizia reprezintă o lovitură dură pentru Kiev și pentru Comisia Europeană, care a îndemnat Washingtonul să reia sancțiunile pentru a reduce fondurile de război ale președintelui Vladimir Putin, la mai bine de patru ani de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Un avion F-16 românesc aflat în misiune NATO a doborât o dronă în Estonia, o premieră pentru această țară. Pilotul va fi decorat, anunță ministrul apărării Radu Miruță
Un avion F-16 românesc aflat în misiune NATO a doborât o dronă în Estonia, o premieră pentru această țară. Pilotul va fi decorat, anunță ministrul apărării Radu Miruță
Articolul următor
Ucraina și Letonia resping „minciunile” Rusiei privind presupusele atacuri ucrainene lansate de pe teritoriul leton: „Nu există niciun sâmbure de adevăr”
Ucraina și Letonia resping „minciunile” Rusiei privind presupusele atacuri ucrainene lansate de pe teritoriul leton: „Nu există niciun sâmbure de adevăr”
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare