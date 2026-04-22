UE dă startul următoarei extinderi: Statele membre vor începe elaborarea tratatului de aderare pentru Muntenegru

Țările Uniunii Europene au decis miercuri să înceapă lucrările pentru elaborarea unui tratat de aderare pentru Muntenegru, marcând o nouă etapă în parcursul țării către aderarea la Uniune.

„Acesta este un pas major pe drumul către aderarea la UE, o recunoaștere clară a progreselor Muntenegrului și un impuls pentru accelerarea reformelor”, a declarat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, într-o postare pe platforma X.

„De asemenea, oferă ocazia de a trage învățăminte din extinderile anterioare și de a include garanții noi și mai solide în viitoarele tratate de aderare pentru a preveni regresul în ceea ce privește statul de drept și valorile fundamentale”, a adăugat aceasta.

Montenegro’s place inside the EU is now taking shape. Today, Member States decided to start drafting Montenegro’s EU Accession Treaty. This is a major step on the path to EU membership, a clear recognition of Montenegro’s progress, and an encouragement to accelerate reforms.… — Marta Kos (@MartaKosEU) April 22, 2026

Guvernul Muntenegrului a declarat că speră să adere la UE până în 2028. Fostă republică a Iugoslavia, Muntenegru și-a câștigat independența în 2006 și are o populație de aproximativ 600.000 de locuitori.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a felicitat Muntenegrul, subliniind că pentru prima dată din 2013, Uniunea Europeană pornește din nou procesul pentru următoarea extindere, referindu-se la ultima extindere a construcției europene, prin aderarea Croației.

„Decizia de a înființa grupul de lucru pentru redactarea noului tratat de aderare reprezintă un moment-cheie”, a spus acesta.

Congratulations to Montenegro – today we took a big step towards your accession to the European Union. The decision to establish the Working Party to draft the new Accession Treaty is a key milestone. For the first time since 2013, the EU starts the clock for the next… — António Costa (@eucopresident) April 22, 2026

Președintele Consiliului European a declarat în noiembrie anul trecut că Muntenegru, Republica Moldova și Ucraina se află printre țările care au făcut cele mai mari progrese în procesul de aderare, subliniind că extinderea nu mai este o viziune abstractă, ci „un proces de transformare esențial pentru viitorul Europei”.

„Muntenegru a făcut cele mai mari progrese, iar ambiția sa de a încheia negocierile până la sfârșitul anului 2026 pare astăzi credibilă, dacă va continua cu același angajament și ritm intens al reformelor necesare”, a spus Costa, într-un discurs la un eveniment care a coincis cu adoptarea de către Comisia Europeană a pachetului anual de extindere, care confirmă că “aderarea de noi state membre este din ce în ce mai aproape”.

„Cred că Muntenegru poate fi al 28-lea până în 2028”, a adăugat el, folosind formula care ar putea deveni simbolul unui nou val de extindere a Uniunii.